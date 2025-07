Confirmado: las personas que están de baja pueden irse de vacaciones de verano en estos casos

Con la llegada de las vacaciones, muchos se plantean si estando de baja laboral pueden viajar, o si por el contrario, deben de quedarse en sus domicilios: el abogado laboralista Juanma Lorente explica que, dependiendo del caso que haya llevado a esta incapacidad laboral temporal, algunas personas podrán viajar sin problema, mientras que otras deberán quedarse en su casa esta temporada.

"Lo más importante que tienes que tener en cuenta cuando estás de baja es que no puedes realizar actividades que vayan a retrasar tu curación o que perjudiquen la dolencia que se supone que tienes", afirma. Esto aplica tanto para el día a día, como para las vacaciones de verano, es decir, se podrán ir de vacaciones aquellos que no pongan en riesgo su curación.

"Si tienes dificultades para andar porque tienes un problema grave en una rodilla, no es lo más lógico irte de viaje", explica, ya que durante ese viaje se pueden realizar actividades (andar, nadar, hacer turismo...) que puedan ser perjudiciales para esta dolencia.

En qué casos sí se puede

Por el contrario, en todos los casos en los que irse de vacaciones no interfiera en la curación, la empresa en no tendría razones legales para realizar un despido. Por ejemplo, durante una baja por ansiedad sí se podría viajar, ya que no repercutirá de forma negativa, sino que además puede contribuir a mejorar el estado anímico de la persona que la padece.

"Si te pillan de viaje estando con ansiedad o con un problema en el hombro, la empresa en teoría no tendría razones legales para despedirte. Por lo tanto, sí, puedes viajar, pero con cuidado de no hacer nada que vaya a fastidiarte más todavía la razón por la cual estás de baja".

Respecto a los casos concretos, la ley no los especifica, por lo que desde el Sindicato USO se recomienda tomar algunas medidas, como puede ser obtener una autorización médica que avale que ese viaje no interfiere de ninguna forma negativa en la salud. Asimismo, se aconseja "mantener una comunicación abierta con tu médico, la empresa y la Seguridad Social es esencial para evitar problemas".