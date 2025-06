Las empresas pueden despedir a los trabajadores que se cogen la baja si no cumplen este requisito

La baja, denominación coloquial con la que nos referimos a la incapacidad temporal, es un derecho que tienen todos los trabajadores y que conlleva su ausencia del trabajo en caso de enfermedad, lesión o dolencia con el pago de todo o gran parte de su salario. Pero ese derecho debe realizarse siguiendo unas pautas, ya que de lo contrario puede acabar en problemas graves para el empleado.

Es lo que ha advertido el abogado laboralista Miguel Benito, que en un vídeo en su perfil de Instagram ha informado de que los trabajadores que se cojan la baja médica y no avisen a sus empresas pueden encontrarse en serios problemas, especialmente si con esa falta de aviso trastocan la planificación de la empresa.

El experto reconoce que, tras el cambio de normativa, es el servicio de salud el encargado de mandar a las empresas los partes de baja, pero ello no exime a los empleados de tener cierto mandato comunicativo con su empresa. Y no cumplirlo puede conllevar incluso el despido del trabajador.

Benito explica que aunque no haya que llevar el parte a la empresa, "eso no significa que no tengas que avisar". El abogado hace referencia a un caso en el que el trabajador no avisó y la empresa no supo dónde estaba durante varios días, los que tardó la Seguridad Social en gestionar el envío del parte.

En ese caso, el trabajador no se comunicó con la empresa, en la que tenía unas funciones esenciales "que impidieron que la empresa se pudiese desarrollar". Esto provocó un perjuicio claro para la empresa, que reaccionó proponiendo el despido del empleado.

Si el trabajador no avisa, explica el experto, "la empresa no sabe dónde estás y no se puede organizar con normalidad porque no sabían si estaba de baja médica, si no había ido o qué estaba sucediendo".

Por eso, Benito recomienda que el trabajador mande un mensaje por WhatsApp o un correo electrónico: "Lo que sea, pero avisa".