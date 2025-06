El incremento en gasto militar podría llevar consigo un aumento de los impuestos: Bélgica ya lo considera

El viceprimer ministro y titular de Exteriores belga, Maxime Prévot, dijo este sábado que Bélgica tendrá que subir impuestos para financiar el aumento del gasto militar mientras continúan las discusiones en torno al nuevo objetivo del 5% del PIB, que Bélgica apoya, de cara a la próxima cumbre de la OTAN.

"Para liberar recursos, no hay otra opción: o aumentamos los impuestos y los ingresos estatales, o reducimos el gasto, o nos endeudamos", dijo el ministro belga en una entrevista con La Libre publicada este sábado, y añadió: "no creo que sea un caso de "o esto o aquello", sino de "lo uno y lo otro". Y no será sólo una cuestión para este gobierno, sino para los próximos diez o quince años".

Prévot ya indicó a mediados de junio que Bélgica no se opondría al aumento del objetivo de gasto en defensa hasta el 5% del producto interior bruto (PIB), a pesar de ser uno de los aliados que menor proporción de su economía invierte en gasto militar, y defendió un "mecanismo de máxima flexibilidad" para poder llegar a esta cifra.

En la entrevista, el ministro justificó su apoyo señalando que "Bélgica no puede permitirse el aislamiento", ya que "solo, sin aliados en Europa y la OTAN, nuestro país no podría proteger a su población, garantizar su seguridad ni su prosperidad".

Sin embargo, también planteó "crear una coalición para abogar por una mayor flexibilidad" junto con "otros países que no se muestran demasiado entusiastas ante este elevado nivel de gasto militar".

"Este es el reto de los próximos días", añadió.

Los líderes de la OTAN van a dedicar su cumbre de La Haya, que se celebrará el martes y el miércoles de la próxima semana, a acordar un nuevo compromiso de inversión en defensa para los próximos años.

El secretario general aliado, Mark Rutte, ha propuesto que esta inversión llegue al 5% del PIB, cifra que ha pedido insistentemente Estados Unidos y a la que se resiste España.

Las negociaciones sobre la declaración de la cumbre se han extendido durante este fin de semana ante las reticencias de España, que lidera a los países para los que llegar a invertir un 5% de su PIB supone un esfuerzo demasiado grande, aunque la idea es llegar al inicio de la cumbre con todos los detalles cerrados.