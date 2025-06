JP Morgan alerta de los riesgos de la "corrupción" y la "inestabilidad política" sobre la economía española

JP Morgan ha lanzado una alerta sobre los riesgos de la "corrupción" sobre la economía española. En una nota publicada hoy, el banco estadounidense advierte de que la "inestabilidad política" puede golpear al PIB, provocando una "cierta desaceleración". La crisis de Gobierno cree, puede haber afectado a "la confianza del consumidor y a la inversión".

"Seguimos describiendo los riesgos para nuestra previsión del PIB español derivados de la evolución interna como equilibrados, ya que la economía ha soportado los riesgos políticos durante un tiempo y ya prevemos cierta desaceleración desde sus sólidos niveles", explica.

La clave de todo está en el 'caso Koldo' y su extensión dentro del PSOE en las últimas jornadas, que ha culminado con la entrada de la UCO en la sede de Ferraz para copiar los correos del dimitido Santos Cerdán.

"Aunque Cerdán ha dimitido, los intentos de Sánchez por gestionar la crisis dentro del PSOE parecen haber sido insuficientes. Según informes, han aumentado las peticiones de elecciones anticipadas, no solo dentro de la oposición, sino también dentro del PSOE", indica el banco. "Si bien una salida adelantada [del actual Ejecutivo] seguida de elecciones anticipadas no es nuestro escenario base, no lo descartamos"

En su opinión, si se celebraran elecciones, el resultado más probable sería una coalición de PP y Vox, que daría "más estabilidad". Pero no todo es ideal: "Podrían tener una mayoría más amplia y estable, pero esto sería incierto debido a la fragmentación del sistema político y a que algunas diferencias políticas entre ambos podrían generar tensión", advierten.

Aun así, JP Morgan no cree que el golpe sea excesivamente duro, en parte porque España lleva ya una década sumida en la inestabilidad política, y está algo más habituada: "La política española podría seguir siendo disfuncional a corto plazo", pero "España se ha mostrado resiliente al ruido político" en todo este tiempo.