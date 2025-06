Cuerpo deja la puerta abierta a presentarse como candidato a presidir el Eurogrupo

Este julio, los países de la zona euro se enfrentan a la votación para decidir la presidencia del Eurogrupo, la reunión de ministros de Economía y Finanzas de los países de la moneda única. El irlandés, Paschal Donohoe, que lleva las riendas del organismo actualmente, tras dos mandatos consecutivos, tiene intención de repetir en el cargo. Pero podría tener competencia desde España. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, deja la puerta abierta a presentar su candidatura.

"Todavía no hemos tomado la decisión sobre la presentación de la candidatura, ya saben que tenemos una semana para presentar estas candidaturas", ha indicado el titular de Economía al ser preguntado sobre si aspira o no a liderar las conversaciones de los Veinte.

"Tenemos tiempo de tener una discusión sobre las candidaturas y también tiempo de decidir si nos presentamos", indicaba Cuerpo dejando la puerta abierta a una posible aspiración a relevar al irlandés al terminar su segundo mandato a finales de julio. Los plazos están ahí, los países pueden presentar sus propuestas hasta el próximo de 27 de junio y en la próxima reunión del Eurogrupo, el 7 de julio, se decidirá por votación.

Por su parte, Donohoe ya ha avanzado su intención de revalidar en el cargo. Por el momento su otro rival en tal carrera sería el ministro de Finanzas lituano, Rimantas Šadžius. Igual que Cuerpo, estaría tanteando los apoyos entre sus colegas europeos. El titular de Economía español fue ganando relevancia en el entramado europeo durante la presidencia española del Consejo de la UE, en 2023, con la negociación de expedientes legislativos tan sensibles y divisorios como las reglas fiscales.

La todavía hipotética candidatura de Cuerpo no dependerá, en todo caso, de los escándalos de corrupción que han salpicado al Gobierno en las últimas semanas. El titular de Economía ha afirmado que el caso Koldo no influirá en su decisión de presentarse o no a liderar las conversaciones del Eurogrupo.

"Para nosotros es un tema interno que no debería afectar a la decisión", ha afirmado Cuerpo. Considera que todos los países del euro tienen su "idiosincrasia política" y "pasan por distintos ciclos". En el caso de España, ha señalado, "en los últimos días tenemos estos casos de corrupción que han ido saliendo, que esperamos que la justicia pueda llegar hasta las últimas consecuencias".

Fondos europeos en el 'caso Koldo'

El ministro de Economía ha aclarado que el Gobierno actuará en el caso de confirmarse que hay fondos europeos vinculados al caso Koldo. Además, ha indicado que el Gobierno continuará realizando controles "internos y externos" y "en el momento que se identifique, vía judicial u otra, algún proyecto, se tomará acción".

"Estamos en todo momento pendientes de que pueda o no q pueda haber. Algún proyecto europeo que pueda ser financiado con fondo europeos que pueda ser parte de algún proceso asociado a fraude", ha afirmado el titular de Economía. De manera inmediata, "saldrían de la financiación europea para evitar cualquier elemento de conflicto, para que todos los fondos europeos sirvan para una financiación que cumplan con los criterios de limpieza de fondos europeos", ha añadido.

Abre la puerta a un quinto pago parcial de los 'Next Gen'

La negociación del quinto pago del Plan de Recuperación entre Bruselas y el Gobierno se está atascando. Su solicitud se realizó a finales del pasado año, sin embargo, la Comisión Europea aún no ha desembolsado la financiación. Queda pendiente, por parte del Gobierno, el cumplimiento de uno de los hitos más importantes vinculado a la reforma fiscal: el impuesto al diésel, para el que no ha conseguido los apoyos necesarios en el Congreso.

El ministro de Economía estima que este desembolso pueda llegar en el mes de julio, tras varios meses de negociación. Avanza, también, que aceptará un pago parcial en el caso de que el impuesto al hidrocarburo no pueda ser aprobado antes de que se finalice esta evaluación.

"Espero que podamos tener alguna noticia positiva antes de las vacaciones de verano, durante el mes de julio", ha señalado Cuerpo en relación a la entrega del quinto pago del Plan de Recuperación. Las negociaciones con la Comisión Europea continúan sobre "los hitos que faltaban por desarrollar a nivel nacional, en este caso el impuesto al hidrocarburo", ha indicado el ministro español.

"Si la evaluación de la Comisión llega en el mes de julio y podemos ir avanzando, lo iremos haciendo. Lo hicimos durante el cuarto pago y en paralelo se puede ir avanzando en el cumplimiento de hitos a los que no hayamos llegado todavía", ha indicado Cuerpo.

Con esta respuesta, dejaba la puerta abierta a recibir un pago parcial del quinto tramo del Plan de Recuperación en caso de que el impuesto al diésel no salga adelante en julio, un escenario que no tiene muchos visos de hacerse realidad. En este caso, España contaría con un plazo de seis meses para subsanar las deficiencias, es decir, para cumplir con ese hito pendiente y acceder a la financiación que Bruselas habría retirado del total de 25.000 millones de los que está dotado este tramo.