Rueda celebra que se actualicen entregas a cuenta tras "hurtar" el Gobierno 125 millones mensuales a Galicia

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda celebra que el Gobierno vaya a actualizar "por fin" las entregas a cuenta después de "hurtar" 125 millones mensuales a Galicia. "Ya era hora", ha afirmado. Rueda ha recordado que esta petición fue planteada "de forma general" por casi todos los presidentes autonómicos en la última Conferencia de Presidentes, incluido él, pero el Gobierno no contestó "absolutamente nada": "Como si escucharan llover", ironizó.

De esta firma, el titular autonómico valora que, "por lo menos", ha habido una reacción del Ejecutivo central, pues supone que "se darían cuenta" de que las autonomías no podían seguir así. Rueda considera que "es la demostración de que podían haberlo hecho mucho antes si hubieran querido". "A ver si empiezan a rectificar el tiempo que les queda", dice sobre el Gobierno de Pedro Sánchez, "tantas cosas que no estaban haciendo bien"., censuró

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado este lunes que el Consejo de Ministros de este martes tiene previsto aprobar un decreto ley para actualizar el dinero que reciben comunidades y ayuntamientos como entregas a cuenta. Montero ha afirmado que este decreto ley recibió el voto en contra del PP, aunque posteriormente reprochó al Gobierno el no haberlo aprobado, también en la Conferencia de Presidentes.

Menores migrantes

Por otra parte, Rueda, ha anunciado que el Gobierno gallego presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional el decreto estatal que recula el reparto de menores migrantes no acompañados. A principio de mes, el Ejecutivo autonómico había pedido informe al Consello Consultivo, que, según ha indicado Rueda, ha proporcionado un dictamen "detallado" que aporta argumentos jurídicos sólidos para impulsar un recurso desde la comunidad.

Para la Xunta, la principal es que invade competencias de las autonomías en materia de asistencia social y de protección a los menores. También se considera que el decreto estatal "no tiene en cuenta" a las comunidades pese a que van a ser las que "ejecuten lo impuesto" por el Gobierno central; y que "no es la figura legal adecuada", ya que los decretos ley están pensados para casos urgentes. Además de anunciar el recurso, Rueda ha vuelto a "llamar la atención" en relación a que, si hay alguna distribución de menores no acompañados, Galicia y el resto de comunidades necesitan de una planificación previa y de financiación.