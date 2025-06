El Instituto Nacional de Estadística está ultimando la Estadística de Relación con la Actividad a partir de Datos Administrativos (Erada), una 'EPA mensual' para aportar más detalle a la radiografía oficial sobre el mercado laboral en España debido a su carácter censal. Se trata de un nuevo indicador de ocupación registrada que tendrá periodicidad mensual y que combinará los datos del Gobierno sobre afiliación, demanda y prestaciones de Seguridad Social con información censal del padrón de población.

Durante el seminario para medios de comunicación que celebró ayer el INE, e subdirector general de Estadísticas del Mercado Laboral del instituto, Miguel Ángel García, desgranó esta nueva estadística que podría ver la luz este verano, aunque descartó anticipar una fecha abogando por la prudencia ante los flecos que quedan por cerrar. Lo que sí aseguró es que será un estudio "pionero" en Europa en el que llevan trabajando en esto desde 2023: "Es una cosa muy gorda y bastante impactante, será de las estadísticas más grandes de Europa", destacó.

La Erada medirá la ocupación pero desde otro punto de vista. En este caso, el INE no tendrá un papel activo de obtención de información por muestreo -como hace cada trimestre con la Encuesta de Población Activa (EPA)- sino que recabará datos de la Tesorería General de la Seguridad Social (afiliación), del SEPE (demandas de empleo) y del Instituto Nacional de Seguridad Social (prestaciones) y los combinará con el padrón municipal.

El objetivo es cubrir la demanda de información laboral con una granularidad geográfica completa que no pueden satisfacer los sondeos por muestreo como la EPA. Es decir, se podrá aumentar el foco sobre la realidad del mercado de trabajo en ciertos municipios o localidades gracias a la combinación de los datos del mercado de trabajo y los del padrón municipal.

Erada versus EPA

Aunque el nombre de 'EPA mensual' le sobreviene, hay varias diferencias entre ambas estadísticas. La primera, la periodicidad: mientras la EPA es trimestral (los datos son los del trimestre anterior al de la publicación), la Erada será mensual y la fotografía del empleo también será la del mes anterior, pero en este caso ofrecerá desgloses semanales.

La población de la Erada son los empadronados así que, explicó García, tendrá más población y menos ocupación, por lo que la tasa de paro será menor previsiblemente. ¿Cómo calcularán todo esto?

En la Erada, el ocupado también será aquel que en la semana de referencia haya estado al menos un día de alta pero el dato mensual saldrá del promedio de las cuatro semanas (el dato mensual será el promedio de las cuatro semanas). Según explicó García, la metodología de ocupado difiere de la EPA ya que en la Erada quien no esté afiliado en España no existe como ocupado. En cuanto a la afiliación, en la nueva estadística la unidad de análisis es la persona, aunque tenga dos empleos, es decir, aparecerá reflejada la persona ocupada y el número de empleos de esta.

En su aclaración más rotunda, García indicó que la tasa de paro la seguirá dando la EPA (los ficheros administrativos no llegan a un nivel de desglose que permita concretar, al menos de momento, qué es un parado) mientras que "la Erada dará la ocupación registrada por semanas y el promedio mensual". Por ese mismo límite de los datos de los que se nutrirá la Erada, no podrá calcular, por ejemplo, el número de 'ni-nis' porque esto no llegan a ese nivel de desglose.

García remarcó durante la jornada que la Erada "será complementaria de la EPA". Esta nueva estadística fue presentada el pasado diciembre por el director general de estadísticas de población del INE, Antonio Argüeso, durante un encuentro entre productores y usuarios estadísticas del mercado laboral, y la definió precisamente como un puente metodológico entre las fuentes de datos laborales registrales y la Encuesta de Población Activa (EPA).