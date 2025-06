Un abogado laboralista avisa por la categoría profesional que aparece en tu nómina: "Seguramente te estén pagando menos de lo que deberías"

La nómina es un documento clave para todos los trabajadores pero, a pesar de ello, muchas veces los empleados no conocen al dedillo toda la información que contiene y lo valioso que puede ser para ellos estar al tanto de todos los datos que recoge esa aparentemente simple hoja de papel. Sobre uno de esos aspectos, clave a la hora de determinar nuestro salario, ha informado el abogado laboralista Juanma Lorente.

En su perfil de TikTok, el letrado ha analizado, paso a paso, todos los elementos de una nómina y se ha fijado en varios de ellos con especial detenimiento. En concreto, Lorente se refiere al apartado de la categoría profesional, algo que a su juicio es "importantísimo".

"Si tu categoría profesional no se corresponde con lo que haces", especifica el abogado, "seguramente te estén pagando menos de lo que deberías". De ser así, dice Lorente el trabajador debería reclamar esas cantidades que la empresa no le está pagando por no reconocerle su verdadera categoría profesional.

El abogado pone el ejemplo de un cocinero que presta sus servicios en una cocina y que, cuando revisa su nómina, descubre que tiene una categoría profesional de ayudante de cocina y, por lo tanto, está cobrando menos.

Otros aspectos a vigilar en una nómina

Con todo, el de la categoría profesional no es el único apartado al que hay que prestar mucha atención. Por ejemplo, el de la fecha de antigüedad, que debe coincidir con el inicio del trabajador en la empresa y que, en caso de no ser igual, el trabajador tendrá que reclamar al tener efectos directos tanto en el cálculo de hipotéticas indemnizaciones por despido como en el de los trienios, si se cobrasen.

El experto también incide en que, a la hora de determinar el salario neto mensual se deben incluir partidas como el salario base, los complementos y, si procede, la parte prorrateada de la paga extraordinaria correspondiente.

Llegados a este punto, Lorente señala que en el cuadro inferior se recogen cantidades que no tienen que ver con el salario neto que llega a la cuenta bancaria del trabajador. Aquí entra en juego el total devengado, lo que paga la empresa sin descontar IRPF y cotizaciones de las que se hace cargo el trabajador. Descontadas, eso sí, tenemos el salario líquido.

Y, por último, el abogado se refiere a lo recogido al final de la nómina, la aportación empresarial. "La empresa, además de pagar tu sueldo, tiene que pagar una parte de seguros sociales que llega habitualmente al 30%", culmina.