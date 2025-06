Aragón iniciará los presupuestos de 2026 esta semana

El consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha afirmado que esta semana se va a firmar la orden de inicio de presupuestos para 2026 para poder disponer de cuentas autonómicas para el próximo ejercicio.

Bermúdez de Castro ha comparecido en la Comisión de Hacienda, de las Cortes de Aragón, con el fin de responder a una propuesta de un ciudadano -asumida por Izquierda Unida-, sobre la elaboración de presupuesto de 2025, que se tenía que haber presentado antes del día 30 de septiembre del año pasado, tal y como se recoge en el Estatuto.

El consejero ha explicado que también se recoge en las leyes de la comunidad la prórroga presupuestaria. Además, ha indicado que no se han podido presentar los presupuestos de 2025 porque no se habían facilitado por parte del Gobierno central los datos de déficit y de financiación autonómica ni tampoco se disponía de las reglas de gasto. "Los presupuestos de 2025 los teníamos grabados en junio", ha incidido, a la espera de ver si se recibían los datos por parte del Ministerio. Son factores a los que ha atribuido el hecho de que este año no se vayan a presentar presupuestos, aunque luego ha reconocido que, posteriormente, se han dado otras circunstancias sobre las que no ha ahondado.

Bermúdez de Castro ha explicado que esta semana se van a firmar la orden de inicio de los presupuestos para el ejercicio de 2026, de manera que los distintos departamentos del Gobierno de Aragón dispondrán de un mes para presentar sus necesidades y hacer la elaboración definitiva de las cuentas de la comunidad.

El consejero ha mostrado su esperanza en que el Ministerio de Hacienda les comunique en este mes de junio los datos necesarios para hacer el presupuesto de Aragón, que ha recordado que se elabora teniendo en cuenta: las previsiones de tributos cedidos y propios, tasas, entregas a cuenta, previsión de liquidación y déficit. "Esperamos que la ministra nos convoque y tengamos todo este sudoku".

No obstante, ha indicado que están trabajando en el decreto para el aumento retributivo de los funcionarios, colectivo sobre el que todavía no saben qué subida salarial van a tener para 2025, ni tampoco pueden pagar el 0,5% correspondiente a 2024 porque no se ha dado luz verde desde el Gobierno central. Además, se hará una ampliación o suplemento de crédito, que se aprobará antes de fin de año.

Los motivos reales de la falta de presupuestos

Sin embargo, desde Izquierda Unida, el diputado Álvaro Sanz, se ha mostrado preocupado por el hecho de que el consejero no haya ahondado en los motivos reales de por qué no hay presupuesto de Aragón en 2025. "No pongan excusas", ha afirmado, para añadir a continuación que "lo que nos preocupa es que no digan por qué no se presentan", en alusión a que no se cuenta con el apoyo del grupo parlamentario de VOX porque "las relaciones con sus socios no parecen las mejores".

Para IU, desde el Gobierno de Aragón se ponen excusas porque en comparecencias en las Cortes de Aragón del director general de Tributos se ha detallado "perfectamente los datos necesarios para la elaboración presupuestaria para este año, el que viene y a mitad de curso" por lo que ha insistido en aseverar que "no pongan excusas".

Sanz también ha explicado que tanto los consejeros del Gobierno de Aragón, como los directores generales, "ya tienen los presupuestos más o menos diseñados y las previsiones del director general de Tributos ya tienen más o menos el techo de gasto inicial".

Un motivo por el que ha vuelto a incidir en preguntar por las causas reales de ausencia de presupuestos de Aragón en 2025 ante el "runrún" de un posible adelanto de elecciones después del verano, que ha salido de las filas de la PP.

Sanz se ha expresado su deseo de que se traigan los presupuestos a las Cortes de Aragón para que "se negocien con quien realmente tiene interés" en que haya cuentas para la comunidad en relación al resto de formaciones parlamentarias que también conforman el hemiciclo aragonés.

