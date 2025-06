Hernán Sáenz (Bain & Company): "Trump no va a parar hasta que cree su propia industria básica en los EEUU"

Hernán Sáenz lleva más de 25 años en la multinacional Bain & Company. Es Socio Senior y dirige la práctica global de Mejora del Rendimiento de la firma. Además, también es profesor en la Escuela de Negocios Johnson de la Universidad de Cornell, donde imparte cursos sobre la evolución de la estrategia y las operaciones en una era marcada por la turbulencia, los cambios digitales y el capitalismo de las partes interesadas.

La primera pregunta es clara. ¿Se ha roto el comercio mundial?

Yo hablaría de cambio. El tema de hoy son los aranceles, pero este es el último shock que hemos visto de un montón de shocks que hemos estado viendo y los que vendrán. Para mí, las cadenas de suministro del mundo están totalmente mal diseñadas. O sea, imagínate cuál era la cadena perfecta, digamos, de 1989 al 2019: era global, probablemente basada en China, súper larga, just-in-time, la teníamos súper bien calibrada; era lineal, y no tenía ningún problema de estar totalmente llena de emisiones de carbono. Además, era opaca, nadie decía de dónde vienen las cosas. Y tú dices, todas esas características que te acabo de dar, hoy en día ¿serían buenas para competir? Mi respuesta es que no.

¿Cómo tienen que ser ahora para ser más competitivas?

De 2019 para adelante, las cadenas ahora tienen que ser mucho más cortas, más regionales, mucho más flexibles. También tienen que ser trazables o visibles, probablemente circulares. Para mí, los aranceles es simplemente son el último recordatorio de todo esto, de la reconfiguración de las cadenas de valor.

¿Pero todo eso que menciona no puede encarecer los productos?

Exactamente. Vamos a un mundo más caro que antes, por supuesto. Sin duda alguna porque las cadenas de suministro, que lo que hacían era minimizar el coste por una unidad, no van a existir.

Es cierto que los aranceles han removido mucho más y han generado mucho más alarmismo ¿Cómo se prepara para esto una empresa?

Yo diría que la administración Trump tiene tres objetivos. Primero es restaurar la diversidad o la base industrial de los Estados Unidos. No va a parar hasta que haya una industria en Estados Unidos para ciertos sectores. Lo segundo es establecer lo que ellos llaman un fair trade, es decir, un comercio justo. El descuadre en la balanza comercial es extraordinario. Hay un comprador grande en el mundo que es Estados Unidos y un fabricante grande en el mundo de China y un déficit comercial de un lado y un superávit comercial del otro, o sea, que es una locura. Y lo tercero que la administración Trump quiere hacer es aumentar la seguridad nacional. Ellos no quieren tener una industria dependiente de otros países, sobre todo países que tal vez no sean amigos de toda la vida.

¿Y esto no afecta a todos los sectores de la economía?

Vamos a pasar por aranceles altos y bajos y volverán a cambiar un número indeterminado de veces, pero al final los Estados Unidos, sobre todo con esta administración, no va a parar hasta que tenga una base industrial, un comercio un poquito más equilibrado y que las industrias de seguridad nacional estén un poco más establecidas en campo propio o en campo de amigos. Lo que es interesante de eso es que si partes de esos objetivos, ya puedes decir, bueno, hay ciertos sectores en los cuales se van a enfatizar las cosas y hay ciertos países que van a terminar más cerca y unos que van a terminar más lejos. Entonces, si yo veo los tres objetivos comerciales en los que te acabo de decir, yo diría que los semiconductores van a asentarse mucho más en suelo estadounidense. También la industria de defensa, la biotecnología, la industria aeroespacial.

¿Cuáles van a ser los que tengan un proteccionismo menor?

Yo diría que maquinaria, porque es muy difícil tener una base industrial sin maquinaria. Los vehículos, probablemente también; la industria farmacéutica y médica. Estos no tienen que ver con la seguridad nacional, pero sí con los otros dos objetivos que te he dicho. Entonces, tendrán proteccionismo, pero más laxo.

¿Qué hay del sector agroalimentario? Es el que más preocupa en el caso de España

Esa parte tiene más que ver con el equilibrio comercial. En la Casa Blanca no se levantan todos los días preocupándose por la comida como parte de su seguridad nacional. Lo que pasa que es un país exportador de alimentos, y simplemente quieren equilibrar su comercio exterior.

¿Se están creando, entonces, nuevos ecosistemas donde producir, vender y comprar? Mucha gente pone el ojo en Latinoamérica

Lo que pasaba en el mundo antes es que todos nos pusimos a venderle a Estados Unidos, lo vimos como un lugar para vender. Luego, enviamos la producción a China, tiene un sector industrial bueno y barato. Peo ahora, el mundo está revisando las dos caras de la moneda y ahora todo el mundo se está reconfigurando y las empresas se van a fijar en tres cosas: cuánta gente hay, cuánta riqueza tienen por persona y cuán apropiado es mi producto o mi servicio para esa gente. Y lo segundo que vas a preguntar es si yo, como empresa, producir por ahí y va a haber un rematching. O creo que se va a producir mucho en países latinoamericanos, sí.

"Si fabricas en distintos sitios puedes hacer frente a las rupturas de la cadena de valor"

¿Esa relocalización también afianzaría la resiliencia?

Eso es algo más que evidente. Porque si antes yo tenía solo fábricas en China y exportaba desde ahí, si se me rompe la cadena estoy sin nada. En cambio, si yo ahora fabrico en Brasil, Vietnam, China y Marruecos, por ejemplo, si uno de esos me falla, tengo los otros auxiliares en los que puedo doblar turnos, aumentar horarios, contratar más personal y compensar el fallo que he sufrido sin arrastrar grandes pérdidas. Todo esto es una explicación muy simple, porque la relocalización es algo muy complejo, evidentemente.

Los teóricos dicen que las políticas proteccionistas desencadenaron el crack del 29

Los economistas casi nunca concuerdan en nada (ríe). Pero sí, te diría que tienen razón. Este tipo de política macroeconómica y comercial no nos está llevando hacia un mundo que genera mejores circunstancias para todos.

También dicen que la globalización trajo un gran desarrollo

Sí, pero si tú ves las tres décadas de globalización, generaron ron un crecimiento económico extraordinario pero ¿quién se enriqueció? El 10% de la población. Es decir, el mercado libre le dio una riqueza enorme al 10%, mientras que el 90% ve que no se benefició, entonces el discurso de volver a una economía más local y más localizada cala en la población. Igual que también lo compra el 10% más rico.

"En estos 30 años de globalización solo se enriqueció el 10% de la población"

Ya, pero Trump no es precisamente de ese 90% de la población.

Correcto. Yo lo resumo en que en el mundo, la globalización enriqueció a los más ricos y creó una fuerza política de nacionalismo económico. En todos los países del mundo hoy en día hay un candidato populista que espopulista, por eso que yo digo. El discurso es que no vamos a ir de vuelta al 2015, digamos, porque yo creo que lamentablemente se enriqueció solo una parte muy pequeña de la población y las democracias están corrigiendo eso eligiendo gente que está con prácticas en las que aseguran que van a participar en el comercio internacional, sí, pero no necesariamente voy a permitir que tenga las mismas libertades de antes.