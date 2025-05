Un experto confirma que la Seguridad Social tumba el 95% de las incapacidades permanentes: "La justicia reconoce lo que la Administración niega"

Las pensiones de incapacidad permanente forman parte del 'top 3' de prestaciones contributivas más numerosas de todas las que abona la Seguridad Social. El organismo paga un millón, aproximadamente, cada mes y lo hace después de que sus beneficiarios pasen una serie de trámites que se diferencian de los de otras pensiones como la de viudedad y jubilación y que, en definitiva, hacen de ella una prestación más difícil de conseguir.

De hecho, algunas personas con experiencia en el proceso de solicitudes de pensiones de incapacidad permanente denuncian de forma recurrente que la Seguridad Social rechaza de plano la mayoría de las peticiones. Es el caso de Víctor Arpa, un abogado especializado que ha afirmado que se deniegan hasta el 95% de las solicitudes en fase administrativa.

El abogado lo ha explicado en su cuenta de TikTok: "El 95% de las solicitudes de incapacidad permanente son rechazadas por la Seguridad Social en fase administrativa. Un porcentaje, asegura Arpa, que se reduce ostensiblemente cuando se recurren esas decisiones y llegan a un juzgado.

"Sin embargo, cuando los casos llegan al juzgado el 65% se concede", afirma el juzgado, que cree que esto se debe a que "la justicia reconoce lo que la Administración niega".

Un caso "increíble e indignante"

Arpa ha grabado este vídeo después de presentarse en un juzgado por el caso que afecta a un trabajador de la industria cárnica que perdió dos falanges de una mano en un accidente en una máquina picadora.

"Perdió parte de su mano trabajando y, ¿sabes qué? La Seguridad Social le ha dicho que no a su incapacidad permanente total", ha asegurado Arpa, que lo ha calificado como "increíble e indignante".

"Este hombre no puede seguir haciendo su trabajo, no puede agarrar, no puede manipular maquinaria...la Administración se empeña en negarle lo que es justo", ha denunciado Arpa.