El investigador fiscal Juan Carlos Galindo, sobre la economía sumergida: "Hacienda no hace más porque reventaría el país"

La economía sumergida es uno de los campos de batalla de Hacienda, dado que le supone miles de millones de euros que se escapan de su control y que no son objeto de tributación. El organismo cumple con esa función recaudadora cada día y su labor, a pesar de las dificultades, llega a muchos lugares oscuros...pero no a todos.

Así lo explica Juan Carlos Galindo, experto fiscal en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que además ejerce como perito judicial en investigaciones de delincuencia económica. Galindo, que participó en el podcast 'ConPdePodcast', aseguró que Hacienda "es más buena y permisiva de lo que pensamos" y que, a pesar de tener con muy buenas herramientas, no acaba con la economía sumergida "porque se acabaría con un tercio de este país".

En la entrevista, disponible en este enlace de YouTube, Galindo es muy contundente y asevera que "Hacienda no hace más no porque no pueda, sino porque reventaría el país". En su alocución, el experto ha señalado a varios colectivos que, a su juicio, son ejemplos claros: ¿Hablamos de los profesionales liberales? ¿Hablamos de los médicos con sus consultas privadas?(...) ¿Hablamos de jueces que preparan para oposiciones y cobran en efectivo, que van a conferencias y cobran en efectivo?".

"¿Pensamos que Hacienda no lo sabe?", se pregunta por última vez Galindo, antes de responderse a sí mismo: "Pero si lo sé yo. Hacienda no es tonta".

"Un ejemplo en el mundo"

De hecho, Galindo se deshizo en elogios con la Agencia Tributaria, a la que ha calificado como "un ejemplo en el mundo", destacando el uso de las nuevas tecnologías en casos tan mediáticos como el que afectó a la cantante Shakira, en el que "gracias al geoposicionamiento de las fotografías se logró posicionar a la artista más de 184 días en España para que al final, obviamente, confesara".

Pero no solo eso: Galindo ha explicado que las herramientas de Hacienda son extensísimas y su capacidad de recopilar datos es casi única en el país. El experto pone un ejemplo: "Podría ir al Consejo General del Poder Judicial y pedir que le listen todos los asuntos que los abogados tienen en los juzgados, uno a uno. Y pueden ver quién ha tenido 3.000 y declarado 200. Eso lo puede hacer cuando quiera".

"Acaba contigo" en caso de deudas

El especialista también destaca de Hacienda su voracidad en aquellos casos de deudas en los que se exige al ciudadano que pague con premura. Fiel a su estilo, Galindo afirma que "en ocasiones es demasiado voraz" y que "acaba contigo si le debes por ejemplo 30.000 euros y no se los pagas".

Con todo, el experto se declara un firme defensor de la solidaridad y, por lo tanto, del pago de impuestos: "Me gusta que haya sanidad universal, me gusta que venga cualquier persona del mundo y podamos salvarle la vida. Y Hacienda tiene que hacer su trabajo y recaudar bien, de forma impoluta".