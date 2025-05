Hill y Houtenbos (Zenergie): "Las principales dificultades han sido la falta de apoyo institucional y financiero"

Rod Hill y George Houtenbos son dos emprendedores con amplia experiencia internacional que llevan más de 20 años viviendo en España y que han sido pioneros en la introducción de diversas marcas de fitness en nuestro país. Desde 2020 lideran el proyecto Energie Fitness que en cinco años ha llegado a 12 centros, 2 de su propiedad y 10 franquiciados; con una facturación de 10 millones de euros y más de 15.000 abonados.

En marzo de 2022 decidís abrir vuestro primer gimnasio juntos, ¿cómo nace su proyecto en plena pandemia?

En marzo de 2020 aún no teníamos ningún gimnasio abierto. Aprovechamos el confinamiento para desarrollar el proyecto desde casa. Aunque se decía que el fitness tradicional había muerto y todo se movía hacia lo digital, sabíamos que eso era temporal. La gente necesita comunidad, conexión humana. Y eso solo lo ofrece el gimnasio físico. Nunca perdimos la convicción de que el ejercicio volvería a ser esencial. Sabíamos que después de meses de encierro, el bienestar físico y mental sería más importante que nunca.

Uds. ya tenían experiencia previa en el sector, ¿qué habían hecho antes?

Llevamos más de dos décadas desarrollando marcas de fitness en España. Participamos en la expansión de enseñas como Fitness First, VivaGym, Anytime Fitness, Basic Fit y Perfect Fit. Esa experiencia nos permitió detectar una oportunidad: el segmento medio-alto estaba totalmente desatendido.

¿Y por eso decidieron apostar por Energie Fitness?

Sí. Es una franquicia británica muy bien posicionada, que hemos adaptado al mercado español y a un cliente de gimnasio español que es mucho más exigente que en el resto de Europa. No queríamos competir en el low cost, que está saturado y ha deteriorado el servicio. Nosotros ofrecemos un producto accesible, pero con calidad, diseño y atención. Una propuesta cuidada para un público que busca salud y bienestar, no solo estética.

¿Qué dificultades se han encontrado en el camino?

La principal ha sido la falta de apoyo institucional. El fitness es salud, pero no se reconoce como tal. Tampoco ha habido apoyo financiero por parte de la banca, a pesar del impacto positivo que tiene nuestro sector. Nosotros siempre decimos: "el ejercicio es medicina", pero aún no hay políticas que lo respalden de forma clara.

Han abierto parte de su red bajo franquicia. ¿Qué aporta este formato a su modelo?

Nos permite escalar de forma sostenible. Los gimnasios franquiciados que hemos abierto funcionan muy bien, con márgenes atractivos. Eso genera confianza en inversores y facilita la expansión en todo el país.

¿Qué previsiones de crecimiento tenéis con Energie Fitness?

Muy buenas, vamos a doblar en número de centros y en facturación en 2025. Alcanzaremos los 20 gimnasios y los 20 millones de facturación. Además estamos ampliando la presencia territorial por toda España.

Y ahora lanzan Zenergie Body and Soul. ¿Qué es exactamente?

Es un nuevo concepto de gimnasio enfocado en personas mayores de 35 años sin límite de edad, pero orientado a franjas de edad entre 40 y 50. No está centrado en el rendimiento físico, sino en la salud, la longevidad y el bienestar integral. Combina entrenamiento de fuerza con inteligencia artificial, meditación, yoga, respiración guiada y sauna finlandesa. Todo en un entorno no intimidante. En realidad, Zenergie es el gimnasio para aquellos que no quieren ir al gimnasio.

¿Dirían que es un gimnasio diferente a los tradicionales?

Totalmente. Es un espacio donde puedes entrenar y desconectar. Mucha gente de más de 35 no se siente cómoda en un gimnasio convencional. Zenergie ofrece una experiencia amable, efectiva y sin presión. Está pensado para mejorar la calidad de vida y prevenir enfermedades, no solo para verse bien.

¿Qué papel tiene la tecnología en Zenergie?

Utilizamos máquinas E-Gym con IA, que eliminan el peso libre y crean rutinas totalmente personalizadas. Está demostrado que ganar 5 kilos de músculo puede reducir tu edad metabólica hasta en 10 años. Además, cuidamos mucho el entorno. Todo suma para una experiencia transformadora.