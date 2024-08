Casi el 60% de las pymes y autónomos rechazan reducir la jornada a 37,5 horas

En el marco en el que se plantea aplicar la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, cuyo diálogo se retomará el 9 de septiembre para alcanzar un acuerdo tripartito entre la patronal, los sindicatos y el Gobierno, el 58,8% de las empresas españolas de menos de 250 empleados se muestra en contra de la medida impulsada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Esto fue revelado por el II Informe de Pymes y Autónomos de España, elaborado por la aseguradora Hiscox, en el cual se expuso que sólo el 28,2% de las pequeñas y medianas empresas consideran que el recorte horario será beneficioso y contribuirá al incremento de productividad.

El estudio, que tuvo como objetivo hacer una radiografía del ecosistema empresarial, sostiene que dentro de este porcentaje que mantiene una posición favorable ante la propuesta del Gobierno, un 17% considera que los trabajadores estarán más satisfechos de aplicarse el recorte, un 15,2% piensa que favorecerá a la conciliación y un 1,4% al descanso.

En la misma línea, un 11,3% de empresas afirma que ya tiene esta medida implementada por lo que la entrada en vigor del anteproyecto de ley no les afectará.

Jornada reducida

Respecto a los motivos por los cuáles casi el 60% de las pymes y autónomos consideran que el recorte de horas de trabajo no será beneficioso, se debe a que un 40% afirma que no se ajusta al perfil de la empresa, un 17,1% cree que la productividad descenderá y un 10,1% cree que provocará problemas económicos. Así también, de estas empresas y profesionales, un 3,8% ya tiene implementada la jornada reducida por lo que su aplicación no les impactará.

Con el debate puesto en el anteproyecto de ley que busca reducir en el 2024 las horas de trabajo a 38,5 y en el 2025 a 37,5, el informe sostiene que un 54,7% de las pymes y autónomos españoles están a favor de trabajar cuatro días a la semana, siendo un 22,4% de ellas las que tienen la intención de implementarla y un 32,3% las que no. Esto, después que el año pasado el porcentaje de estas empresas y profesionales a favor era del 80,5%.

Por el contrario, un 41,2% no está de acuerdo con el modelo y no la implementarán, frente al 45,2% del año anterior. Por lo que ha disminuido en 4% el porcentaje de pymes y autónomos en contra de trabajar sólo cuatro días a la semana.

Por su parte, el informe de Hiscox indica que actualmente un 73,5% de las pymes y autónomos españoles no tienen intención de implementar la semana laboral de 4 días.

Implementación de teletrabajo

Un 42,1% del total de estas empresas y profesionales tiene implementado el trabajo remoto para sus empleados, una cifra que asciende de forma sensible en un 30,9% en comparación con el año anterior.

Los porcentajes varían en función del número de empleados de las pymes, facturación, antigüedad y por sectores. Por ello, en cuanto al conjunto de pequeñas y medianas empresas de 10 a 250 empleados, sin contar con las micropymes que tienen entre uno y nueve trabajadores, la implementación del teletrabajo asciende al 72,8%.

De las pymes y autónomos que facturan más de cinco millones de euros, el 73,9% teletrabaja, frente al 41,3% de las que facturan menos de dicha cifra. Debido a su antiguedad en el mercado, cuentan con teletrabajo el 67,5% de las empresas de más de cinco años de vida, y el 51% de las de menos de ese tiempo.

Si se hace un detalle por sectores, según el estudio de Hiscox, el 54,2% de las pymes y autónomos del sector industria tiene implementado el teletrabajo mientras que el 55,1% de las que forman parte del comercio también la utilizan.