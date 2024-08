El empleo se 'congela' en julio en 21,38 millones de ocupados aunque el paro cae a mínimos de 16 años

El mercado laboral lanzó señales mixtas en un mes de julio marcado por la 'parálisis' del empleo, que perdió 9.783 afiliados medios (un –0,05%), aunque mantiene la cota de 21,38 millones de ocupados. Mientras, el paro registrado retrocedió en 10.830 personas (-0,42%), hasta los 2,55 millones de personas, su mínimo desde 2008.

Julio suele ser un mes débil para la creación de empleo estable, ya que el grueso de la contratación a medio y largo plazo para la campaña veraniega se realiza en los meses anteriores. Aun así el de este año ha mostrado un repunte del empleo temporal (172.000 afiliados más) que, sumado al desplome de los afilados fijos discontinuos, que ha perdido 140.000 efectivos, plantea hasta qué punto que la estacionalidad sigue marcando la tónica del mercado laboral dos años después de la reforma laboral,

El de este año es el primer retroceso intermensual desde 2022, cuando cedió un 0,04%, con 7.366 afiliados menos. Aunque por el escaso volumen del recorte de ocupados cabe hablar más bien de una 'congelación' del empleo que de un descenso, su evolución adelanta el fin de la campaña veraniega y apunta a unos meses de agosto y septiembre peores que los de los últimos años.

En términos anuales la Seguridad Socia suma 491.221 afiliados medios, un 2,35% más que hace un año. Este es el peor dato en una década, si descontamos julio de 202, cuando la afiliación se desplomó un 3,65%. Aun así, la cifra se mantiene en niveles que acarician los 21,4 millones de empleos y el paro registrado desciende en 127.637 personas (un 4,77% menos que hace un año), lo que da pie al optimismo por parte del Gobierno.

La ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, ha remitido una valoración a los medios señaland que los datos "dejan un muy buen sabor de boca de cara al mes de agosto". Además, ha insistido en que se "consolida" la barrera de los 21 millones de afiliados que se superó en abril, "un hito de obligatoria valoración cada mes en el que se mantiene el récord", pese al retroceso de julio.

Por su parte la titular de Trabajo y vicepresidenta Segunda, Yolanda Díaz, ha señalado en una entrevista en RNE que "el empleo está funcionando muy bien" gracias a la reforma laboral, que ha dejado un "extraordinario nivel de ocupación" con un modelo de contrataciones más largas. Aun así, ha matizado que "queda muchísimo por hacer", porque todavía hay 2,5 millones de personas en desempleo, por lo que ha instado a "no bajar la guardia" y ha puesto el foco en el colectivo de parados mayores de 45 años.

El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social esgrime en su análisis la serie que descuenta la estacionalidad y el efecto calendario, que eleva la afiliación a 21.168.490 afiliados en julio, con un reputen intermensual del 0,01% que les permite hablar de "51 meses de crecimiento ininterrumpido del empleo". Un récord que la serie original de afiliados medios no comparte. De hecho, el dato de julio rompe una racha de datos positivos de afiliación de solo 5 meses.

Los afiliados al régimen general, que incluye a la mayoría de los asalariados, retrocedieron un 0,04%, hasta los 17,9 millones, lastados por el sistema especial agrario y las empleadas del hogar. Excluyéndolos, los trabajadores por cuenta ajena crecieron un 0,22% respecto a junio y un 2,96% en términos anuales, alcanzando los 16,94 millones. Mientras, los autónomos retrocedieron un 0,15% mensual y crecieron un 1,15 interanual, alcanzando los 3,38 millones.

Como suele ser habitual en esta época del año, el incremento de los asalariados se concentra en Actividades Sanitarias y Servicios Sociales, con 49.133 afiliados más (un 2,6%), seguido por Comercio (44.443). Todas las actividades crecen salvo Educación, que se desplomó un 9,98% mensual y concentra el grueso del recorte y, en mucho menor medida, Otros Servicios, que cedió un 0,6%.

La educación perdió 122.551 afiliados medios, de los que el 56% eran fijos discontinuos, una variación que no se debe al fin del empleo, si no a su pase a la inactividad de estos trabajadores en los meses estivales. Aunque no fue el único sector en el que ocurrió esto: en julio, la afiliación fijo discontinua perdió 140.000 efectivos, mientras que la indefinida ordinaria creció en 17.394 personas y la temporal en 172.733 personas, un repunte que muestra la elevada estacionalidad del mercado laboral .

Ello no impide que los asalariados con contrato indefinido ordinario suponen al el 71,7%% del total (un 57% a tiempo completo y un 14,33% a tiempo parcial). Por su parte, los fijos discontinuos se quedan en el 5,38%.

En términos interanuales, Inclusión destaca que el mayor crecimiento se da en Educación, con 143.314 afiliados más (un 14,9%). También se incrementan especialmente en el último año Actividades Sanitarias y Servicios Sociales, con 73.403 ocupados más (3,9%); Comercio suma 56.236 (2,2%) y Hostelería, con 55.703 (3,5%).

Mínimo de paro juvenil con más contratos temporales

Trabajo destaca que el paro "se reduce o se mantiene prácticamente invariable" en todos los sectores con respecto al mes de junio. En Servicios baja en 6.591 personas (-0,36%), en Agricultura se reduce en 1.534 personas (-1,68%), en Industria en 289 personas (-0,14%) y hay 508 personas desempleadas más en Construcción (0,26%). El colectivo de parados Sin Empleo Anterior disminuye en 2.924 personas (-1,22%).

El descenso del paro beneficia más a las mujeres, el colectivo que más aprota al desempleo. Si comparamos estos datos con julio de 2023, el paro masculino baja en 48.898 (-4,62%) y el femenino cae en 78.739 (-4,86%).

El desempleo de los jóvenes menores de 25 años desciende en el mes de julio en 210 personas (-0,12%) respecto al mes anterior, pero logra sumar 39 meses consecutivos descendiendo en términos interanuales y marca su mínimo histórico con un total de 174.926 jóvenes en situación de desempleo.

El paro registrado en julio de 2024 baja en siete comunidades autónomas. Las mayores caídas en cifras absolutas las encontramos en Andalucía (- 15.965 personas), Canarias (-972 personas) y Principado de Asturias (-963 personas).

En el extremo opuesto, Cataluña lidera los incrementos con 2.317 parados más, seguido de País Vasco con 1.698 desempleados..

El número total de contratos registrados durante el mes de julio ha sido de 1.521.516. Supone una subida de 90.133 (6,30%) sobre el mismo mes del año 2023. Se registraron 589.007 contratos de trabajo de carácter indefinido (de los que el 37% son fijos discontinuos y el 22% a tiempo parcial).

El global de contratos fijos supone el 38,71% de todos los nuevos contratos, aunque en los meses anteriores había superado con creces el 40%. La la clave es que los temporales han crecido mucho más: un 14,71% en julio, frente al 3,7% de los indefinidos y el 22%