Galicia eleva su techo de gasto para 2025 a 13.954 millones y supone el más alto de su historia

El Consello de la Xunta ha dado luz verde a un techo de gasto no financiero de 13.954 millones de euros para 2025, lo que supone 344 millones más que la cifra de límite definitivo de 2024 -con fondos Next Generation-, un 2,5% más. Este dato es el mayor en la serie histórica.

El presidente gallego, Alfonso Rueda, ha destacado que será el techo de gasto "más alto de todos", el cual deberá ser ahora aprobado en el Parlamento gallego como paso previo a los futuros presupuestos del año que viene.

Al respecto, valora que Galicia "aprueba siempre en tiempo y forma" sus cuentas, "en contraste" con un Gobierno central que no cuenta con presupuestos para 2024 y que "no va a ser fácil" que salgan adelante para 2025.

Esta misma mañana de lunes, el Gobierno central ha comunicado a Galicia las entregas a cuenta para 2025, por lo que Rueda remarca que estas cuentas tienen la "virtud de ser corregidas al alza" de ser necesario.

Asimismo, la Xunta actualiza el crecimiento de Galicia al 2,1% en 2024, por encima del 1,8% estimado inicialmente. Prevé que el Producto Interior Bruto (PIB) aumente un 1,8% en 2025. Además, baja la tasa de paro al 9,2% en 2024 -la previsión era del 9,7%-, que se quedará en el 9,1% en 2025.

Recurso administrativo

Por otra parte, el Gobierno gallego aprobó la autorización para acudirá a los tribunales y exigir la convocatoria de la Conferencia de Presidentes. El máximo mandatario autonómico confirmó que le consta que otras comunidades van a hacer lo mismo, por lo que acordan presentar un recurso frente al incumplimiento del propio reglamento de la Conferencia de Presidentes con la esperanza de que el Gobierno central simplemente cumpla la ley.

Rueda ha sostenido que el Gobierno gallego no tiene ninguna constancia de que el Ejecutivo estatal vaya a convocar próximamente la Conferencia de Presidentes y ha lamentado tener que llegar a estos extremos. Asimismo, ha reprochado que el Gobierno central trate de "sustituir el sistema autonómico de diálogo" que está establecido a través de la Conferencia de Presidentes por pactos bilaterales.

En este sentido, el presidente de la Xunta criticó que Pedro Sánchez se reúne con los presidentes autonómicos que le interesa, !a los que le debe obediencia para mantenerse en el Gobierno y, los demás, considera que tenemos que ser espectadores pasivos que no tenemos ningún derecho ni tenemos que ser tratados por igual", dijo.

Reunión pendiente

En un contexto en el que Rueda aún no ha sido recibido por parte de Pedro Sánchez, un encuentro que sí ha mantenido el lendakari vasco, Imanol Pradales, pese a ser investido posteriormente y con el presidente en funciones de Cataluña, Pere Aragonés, Rueda ha vuelto a señalar que todas las comunidades son iguales ante la ley y, por lo tanto, también en la relación que deben tener con el Ejecutivo estatal.

El titular de la Xunta ha recordado que Sánchez se desplazó a estas comunidades, mientras que él, como presidente de la Xunta, solo recibió una carta en la que, según ha señalado, se le trasladó que la reunión "sería en breve". "Y lo último que sé, son manifestaciones de Moncloa, no sé si son veraces o no, diciendo que no había ninguna previsión de reunión.", espetó.