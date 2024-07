Junts anuncia que tumbará el techo de gasto y frena los presupuestos del Gobierno de Sánchez para 2025

Junts ha anunciado que votará en contra de la senda de déficit presentada por el Gobierno, lo que frenará los Presupuestos de 2025. El portavoz adjunto de Junts en el Congreso, Josep Maria Cruset, ha sido el encargado de anunciar la dirección del voto, pese a que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confía en el "sentido común" de todos los socios habituales para sacar adelante en el Congreso los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones, esenciales para lanzar los Presupuestos Generales de 2025.





"Hoy votaremos en contra de este primer trámite de los Presupuestos Generales del Estado que son los objetivos de estabilidad presupuestaria", ha adelantado Cruset en declaraciones a la prensa mientras se desarrolla el debate dentro de la Cámara Baja.

Según ha explicado, su formación pedía que en estos objetivos de estabilidad presupuestaria se dotara de una décima más de déficit a las comunidades autónomas, de tal manera que estas tuvieran más capacidad y más recursos económicos.

"Pero no ha habido absolutamente ningún cambio", ha lamentado el portavoz adjunto de Junts, tras criticar que el Gobierno no entiende que no cuenta con mayoría absoluta en el hemiciclo, y que, por tanto, necesita de otros grupos políticos, en este caso de los 7 votos de Junts, para sacar adelante sus iniciativas.

"Es evidente que mientras no cambie esta realidad, que hemos expuesto a este déficit de ejecución de presupuestos que tanto perjudica a Cataluña, el Gobierno no puede contar con los siete votos de JuntsxCat para la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado del ejercicio 2025", ha señalado Cruset.

El decreto anticrisis en el aire

En el Congreso también se vota real decreto ley que contiene las últimas medidas de apoyo a hogares y empresas. El diputado de Junts Per Catalunya Eduar Pujol no dejó clara la posición de su grupo para la convalidación del real. En un discurso con fuerte tono independentista y que utilizó para despedirse de la Cámara Baja para ir al Senado, reivindicó la autoría de la rebaja del IVA del aceite de oliva, una de las nuevas medidas contenidas en dicho decreto. Así actuó Pujol en el Congreso de los Diputados, durante el debate de convalidación del real decreto ley, que, de igual manera que la senda de estabilidad financiera queda pendiente de la posición del partido de Carles Puigdemont para su aprobación.

En la defensa del real decreto, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, destacó que con estas medidas anticrisis "continuamos con la potente política de apoyo social y económica que venimos desplegando desde el principio de la pandemia". Montero, tras recordar que se trata del noveno paquete de ayudas, explicó que pretende "seguir ayudando a las familias, las clases medias y trabajadoras y las personas más vulnerables" y añadió que "combatir la desigualdad es la mejor medicina para una economía próspera y una sociedad justa y cohesionada".

Además, valoró que el decreto permite "seguir reforzando el Estado del bienestar", así como continuar con "el impulso del tejido productivo, las pymes y los autónomos", a la vez que respeta la petición de la Comisión Europea de "una retirada gradual de las ayudas atendiendo la previsión de reducción de la inflación". "No se trata de apoyar al Gobierno, se trata de medidas necesaria para el interés general de la ciudadanía de nuestro país", concluyó.

Por su parte, el diputado de Podemos Javier Sánchez Serna confirmó el cambio de postura de su partido para apoyar el decreto en la retirada del recorte al bono social eléctrico, lo que permitirá que se mantengan los descuentos del 65 y el 80% a los hogares vulnerables. Aún así, pidió al Ejecutivo que apruebe una legislación específica para hacerlos permanentes. "No estamos aquí para votar recortes", sentenció.