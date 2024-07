Moncloa frena la campaña de la DGT por el plan de regeneración democrática

Malestar en el seno de la Dirección General de Tráfico (DGT) ante la nula difusión que está teniendo su nueva campaña de verano. Dicho anuncio, presentado a finales del pasado mes de junio y que contaba con el eslogan "A la carretera no le importa lo que has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias", no ha tenido ningún impacto en los medios de comunicación.

De hecho, a 17 de julio, una vez transcurrida y finalizada la primera operación salida de verano para la que se previeron más de 6 millones de desplazamientos, la campaña no ha sido visualizada en ningún canal de comunicación.

La razón principal que se esconde tras esta situación es el plan de regeneración democrática que el Ejecutivo presentará a lo largo del día de hoy a partir de las 9.00 horas en un pleno extraordinario en el Congreso de los Diputados.

Esta campaña se presentó el pasado 26 de junio. La misma contaba con piezas de televisión, radio, prensa, cine, exterior, medios digitales y redes sociales. Lo cierto es que nadie ha oído ni visto ni las piezas televisivas ni las cuñas publicitarias para radio. Según reconoció la propia DGT a finales del pasado mes de junio, "para que la campaña llegue al mayor número posible de ciudadanos se ha creado un anuncio para televisión, cuatro cuñas de radio que se podrán escuchar en las principales emisoras del país, una gráfica para medios impresos y diferentes piezas para medios digitales y redes sociales".

Según ha podido saber este medio, tras este frenazo se esconde José Manuel Nevado, nombrado director de Comunicación Institucional el pasado mes de enero. Se trata de un área de nueva creación de la secretaría de Estado de Comunicación. Así las cosas, Nevado se encarga de la Unidad de Publicidad Institucional, que hasta entonces dependía directamente del Secretario de Estado.

Una de las razones para que la DGT se haya focalizado en las consecuencias del alcohol al volante es que durante el año pasado esta sustancia fue la segunda causa responsable de los siniestros mortales en España. De hecho, este porcentaje se situó en el 29% en 2023, tan solo por detrás de las distracciones (con el 31% de los siniestros mortales) y por delante de la velocidad, la cual fue responsable del 23% de los accidentes.

La campaña tenía un anuncio de televisión, cuatro cuñas radiofónicas y piezas para medios digitales

De hecho, según la DGT, el porcentaje de siniestros mortales por la ingesta de alcohol en 2019 era cuatro puntos porcentuales menos que la registrada el año pasado. Si se compara con el ejercicio anterior, el porcentaje de fallecidos por la ingesta de alcohol se mantuvo en el 29%

La de este año se trata de la segunda campaña de verano consecutiva de la DGT centrada en eliminar el consumo de alcohol al volante. En el caso de este año, la DGT ha querido poner el foco en la conciencia social sobre los riesgos de beber alcohol en menor cantidad, una situación que, a su juicio, es "insuficiente".

Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, explicó en la presentación de dicha campaña publicitaria que "queremos mostrar las consecuencias reales y personales de las conductas prohibidas al volante que suponen un desprecio a la comunidad e intentamos poner de relieve que la seguridad vial es una decisión, que respetar las normas de seguridad es una elección consciente que debe tomarse cada vez que se conduce".