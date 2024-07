"Espero que Francia pase a una política presupuestaria más normal"

El Eurogrupo marca las primeras líneas para que los países preparen los presupuestos del próximo año. La llamada, en esta ocasión, es a realizar un mayor ajuste, a sanear las cuentas y a recuperar el pulso de la economía, apunta su presidente, Paschal Donohoe. El irlandés puntualiza, en una entrevista con varios medios internacionales entre los que se encuentra El Economista, que deben retirarse las medidas de ayuda a la crisis energética. "Si hay déficit, hay que reducirlo. Si se está en equilibrio, hay que intentar pasar al superávit. Si se está en superávit, hay que intentar mantener ese superávit. La clave para lograrlo es la supresión progresiva de las medidas relacionadas con el coste de la vida".

¿Por qué la política fiscal será más pesimista de lo esperado en 2025?

En marzo del año pasado hablábamos de una pequeña contracción de la política fiscal y en julio de este año hablamos de postura contractiva. La declaración establece la necesidad de reducir la deuda en 2025. Si se compara con la situación a principios de año, es más exigente de lo que habíamos previsto inicialmente para 2025.

¿Los países están haciendo lo suficiente para retirar las medidas energéticas?

Hemos avanzado, pero el trabajo no está terminado. Por ejemplo, en Irlanda, se ha reducido la escala de las ayudas. Algunos países están un poco más avanzados y han eliminado la mayoría, pero el grueso debemos completar ese trabajo. Es muy importante que, cuando tomemos decisiones sobre los presupuestos para 2025, reflejen que la inflación va a situarse en torno al 2% frente al 5% donde estaba el año pasado en Irlanda. Así pues, estamos avanzando, pero el trabajo no ha concluido en absoluto.

Además de retirar las medidas energética, ¿Qué otras acciones deben tomar los gobiernos?

Muchos gobiernos todavía tienen ayudas al coste de la vida que se implementaron cuando la inflación estaba en torno al 7 o al 10%. Si las medidas energéticas y las medidas económicas más amplias que se introdujeron cuando la inflación era tan alta se suprimieran, sería un factor clave para avanzar hacia una postura contractiva el próximo año.

Al mismo tiempo, nos enfrentamos a una enorme necesidad de inversión para los próximos años...

Los ministros están tomando medidas para tratar de reducir el gasto corriente y su impacto en la inflación. La mayoría de ministros están haciendo grandes esfuerzos para proteger los planes de inversión, que son esenciales si Europa quiere crecer. Ya se trate de inversiones en vivienda, en energías renovables, en nuestras infraestructuras de transporte, en las infraestructuras necesarias para apoyar la fabricación en Europa. Hemos aprendido lo que costó esa inversión en la crisis financiera. Se tardó una década en reconstruirla de nuevo y muchos países no pudieron hacerlo. También hemos aprendido que si cae la inversión del sector público, tiene un efecto en las inversiones del sector privado. Todos estamos haciendo grandes esfuerzos para mantener al menos el valor de la inversión dentro de nuestra economía, para mejorarlo y aumentarlo.

La Comisión Europea decidió no incluir a España en procedimiento por déficit excesivo y la autoridad fiscal europea considera que no esta justificado porque, aunque es una desviación temporal, no es pequeña. ¿Cuál es la postura del Eurogrupo con esta decisión?

La Comisión es un organismo independiente de la UE. En su opinión no había razón para abrir un procedimiento por déficit excesivo a España. Al mirar a la economía española en su conjunto, me parece que se han hecho esfuerzos claros para reducir la deuda y también para retirar las medidas que estaban en vigor para la crisis de precios. Me queda muy claro que el objetivo del ministro Carlos Cuerpo es dar los pasos que lleven a una reducción del endeudamiento en España. La Comisión los evaluó imparcialmente y llegó a la conclusión de que era necesario un procedimiento por déficit excesivo.

Francia tendrá un nuevo Gobierno. ¿Le preocupa que abandonen la consolidación fiscal?

Tengo mucha esperanzas en que Francia siga siendo consciente de la necesidad de pasar a una política presupuestaria más normal. Sé que hay un proceso en marcha en el Parlamento francés para elegir a un nuevo Gobierno. La necesidad de reducir el endeudamiento no viene solamente de la vuelta a las reglas fiscales. También se basa en el hecho de que muchos países, tras la pandemia, tras la alta inflación, siguen teniendo un alto nivel de endeudamiento. Todos necesitamos pasar a niveles más normales de endeudamiento. Esa necesidad se aplica a muchos países, no sólo a Francia. Será importante que lo hagamos en los próximos años. Sé que este un tema importante en Francia y espero trabajar con el nuevo gobierno galo para que así sea.

Parece muy probable un Gobierno galo con la coalición de izquierdas. Así que lo más probable es que no tengan una postura contractiva, sino una postura que aumente la deuda pública. ¿Y qué hará el Eurogrupo si eso ocurre?

Esperaremos a la formación de gobierno en Francia. Mi mensaje para ese nuevo gobierno es el mismo que para cualquier gobierno en Europa: aumentamos el endeudamiento por las razones correctas en los últimos años, ahora necesitamos reducir el endeudamiento por las razones correctas. No se trata sólo de las reglas fiscales. Se trata de reconocer que si la deuda pública sigue subiendo, aumenta el riesgo. Y esos riesgos se agravan y multiplican si todos compartimos una moneda única. Mando el mismo mensaje a un nuevo gobierno francés que el que ofrezco al gobierno actual.

Si se produce un enfrentamiento entre la Comisión y Francia, ¿le preocupan las repercusiones?

Confío plenamente en lograr un equilibrio entre la estabilización de la deuda, su posterior reducción y seguir invirtiendo en nuestro futuro. Es un camino muy estrecho y exigente. Me refiero a todos los cambios en las finanzas públicas en la zona euro en los últimos cinco años, lo que tuvimos que hacer durante la pandemia, lo que tuvimos que hacer durante el repunte de la inflación pero los países han reducido el endeudamiento.

Lo sucedido en los EEUU el fin de semana, acerca a Trump a una victoria. ¿Cómo afectaría al comercio o a los aranceles?

Quiero condenar lo ocurrido durante el fin de semana. La amenaza de violencia a todos los líderes políticos ha crecido en los últimos años. Espero que este terrible incidente suponga una oportunidad para intentar repensar nuestra forma de hacer política y centrarnos en la estabilidad democrática. Me ha hecho darme cuenta de los retos a los que todos podríamos enfrentarnos en Europa. En términos de respuesta, se trata de profundizar en nuestras bases económicas para que seamos capaces de mantener y desarrollar importantes relaciones con otros países. Por eso, tratar de encontrar formas en las que podemos fomentar y apoyar el crecimiento dentro de nuestras economías, cómo desarrollar la competitividad de la Unión Europea, más allá de lo que hemos hecho, es una misión esencial para todos nosotros.

¿Pero no cree que una victoria de Trump puede amenazar las relaciones comerciales con la UE?

Si he aprendido algo sobre la política en los últimos años, es que la especulación con respecto a lo que el futuro ser, a veces, inapropiada y otras errónea. Creo que tenemos que centrarnos en nuestros propios asuntos, en tomar decisiones a largo plazo para Europa.