Bukele se compara con la Venezuela bolivariana: "Sé que estoy siendo totalmente Hugo Chávez"

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se comparó este jueves en la red social X (antes Twitter) con el difunto expresidente de Venezuela Hugo Chávez por un proyecto de agro-mercados gubernamentales en tierras salvadoreñas.

Se gtrata de una iniciativa enfocada a minimizar la dependencia de importaciones y mejorar la soberanía alimentaria, en un contexto de aumento de los precios, especialmente de la cesta de la compra, desde el inicio del primer mandato presidencial de Bukele.

Nayib Bukele ha sido rotundo en sus afirmaciones: "Lo siento, chicos, sé que estoy siendo totalmente Hugo Chávez", publicó el gobernante salvadoreño en un mensaje en X escrito en inglés, como la mayoría de sus comunicaciones en redes sociales.

We are doubling the number of Farmers' Markets, and the producers and importers tell me they can lower prices even more due to the increase in sales and the fact that they can now also buy their supplies wholesale. Additionally, producers in other countries are contacting them…