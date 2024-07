Francia se frota las manos: los Juegos Olímpicos traerán una bonanza económica de más de 3 millones de euros

La Oficina de Turismo de París (OTCP) prevé 11,3 millones de visitantes acudirán para los Juegos Olímpicos y 3,9 millones para los Paralímpicos. A pesar de este gran flujo de turistas, se espera que solo el 12% provenga del extranjero, mientras que el 80% de los visitantes asistirá sin entradas a los eventos deportivos. La mayoría de los turistas serán franceses, con un 64% de espectadores nacionales en los Juegos Olímpicos y un 83% en los Paralímpicos. Se espera que el gasto turístico oscile entre los 2,6 y 3,2 millones de euros, excluyendo las ganancias por la venta de entradas. Los visitantes internacionales aportarán el 47,5% del impacto económico durante los Juegos Olímpicos y el 25,3 % durante los Paralímpicos.

Además, la OTCP anticipa que se venderán más del 95% de las entradas, con una distribución de 3,3 millones de visitantes con entradas (22%) y 11,8 millones sin entradas (78%). La mayoría de los visitantes serán nacionales, con un estimado de 13,9 millones de franceses (92%), de los cuales un 43% serán residentes de Île-de-France. Para los Paralímpicos, esta proporción aumenta al 72%.

En cuanto al perfil de los visitantes, la mayoría de los asistentes (79%) serán de fuera de Île-de-France y el resto (9%) serán internacionales. Se espera la siguiente distribución: 2,3 millones de turistas (20,7 %) tanto nacionales (fuera de Île-de-France) como internacionales, 3,7 millones de locales de Île-de-France (32,6 %) y 5,2 millones de excursionistas (46,7 %) nacionales (fuera de Île-de-France) e internacionales.

En cuanto a los perfiles y prácticas de los visitantes, los portadores de entradas serán predominantemente masculinos (60 %), con una edad media entre 35 y 40 años, y en su mayoría deportistas frecuentes (23,500 esperados). Además, se espera un alto poder adquisitivo, con entre 730,000 y 850,000 visitantes. Sus actividades turísticas principales incluirán salir a comer, visitar la ciudad y hacer compras.

Por otro lado, los no portadores de entradas tendrán un perfil más equilibrado en términos de género (54% hombres), con una edad media entre 16 y 34 años, serán mayoritariamente nacionales (96%) y con un menor poder adquisitivo.

Se espera que unos 600.000 turistas de larga distancia necesiten asistencia adicional para alojamiento, alimentación y, especialmente, información detallada sobre transporte.

Según datos recientes de Airbnb, las noches reservadas en la región de París durante estas fechas se han multiplicado por cinco (400%) en comparación con el mismo periodo del año anterior. París, la ciudad más buscada en la plataforma durante el evento, también ha registrado un máximo histórico de anuncios activos, con un incremento del 40% respecto a 2023.

Los viajeros procedentes de Estados Unidos destacan por liderar los viajes relacionados con los Juegos Olímpicos y representan más del 20% de las reservas en las ciudades anfitrionas y sus alrededores. Los países ganadores de medallas en Tokio 2020 también están presentes entre las nacionalidades de los huéspedes que más viajaran a Francia: Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Países Bajos, Australia, Canadá Brasil, Italia y Suiza.

En términos de crecimiento, los países y regiones asiáticas ocupan los primeros puestos: China continental, India, Hong Kong (RAE) y Japón registran el mayor aumento de viajeros con destino a París. Les siguen Chequia, México, Irlanda, Brasil, Luxemburgo y Colombia.

Tarifas de alojamiento

Las tarifas hoteleras han experimentado un notable aumento durante los días del evento deportivo. Según la OTP, el precio medio de una habitación alcanzará casi 700 euros, multiplicando por cuatro los 169 euros del año anterior. En hoteles de dos estrellas, el incremento es del 366%, y en los de tres estrellas, del 475%.

Además, el índice de ocupación hotelera muestra que el 81% de los hoteles están completos la semana del 28 de julio y el 76% la semana del 4 de agosto, superando considerablemente los niveles de años anteriores. También ha aumentado la demanda de alojamiento alternativo, con un 64% más de noches vendidas durante las fechas olímpicas y un 74% más durante los Juegos Paralímpicos, en comparación con el año pasado.

A pesar del aumento de precios, la ocupación no se ha visto afectada. La tarifa media diaria (ADR) de una habitación en Francia en julio ha crecido un 21% respecto al año anterior, alcanzando los 583 euros, casi el doble de lo que se cobraba antes de la pandemia.

Esta tendencia de alto precio y ocupación también se mantiene antes y después de los Juegos Olímpicos. Se espera que entre el 20% y el 30% de los ingresos provengan del turismo. El gasto medio de los turistas españoles ha aumentado un 78%, y el turismo relacionado con los Juegos Olímpicos se anticipa como una importante fuente de ingresos para París.

Según un artículo en Le Figaro, se ha reportado un incremento considerable en un hotel no identificado en Belleville, en el distrito 20 de París, donde los precios para el día de la ceremonia de apertura han pasado de alrededor de 180 euros a 822 euros. Y es que esta tendencia se está volviendo común. Muchos parisinos están siguiendo esta corriente y considerando la posibilidad de alquilar sus apartamentos durante los Juegos a través de plataformas como Airbnb, aunque las tarifas aún no han sido reguladas. Esto significa que es el momento ideal para aprovechar la amplia variedad de nuevos hoteles que han surgido en el último año, justo a tiempo para los Juegos. Uno de ellos es el TOO Hotel, ubicado entre los pisos 17 y 25 de los rascacielos Tours Duo diseñados por Jean Nouvel, en el prometedor distrito 13. Este hotel ofrece las mejores vistas de París (en algunas habitaciones, puedes recostarte en la cama y contemplar cómo la Torre Eiffel brilla a tus pies) y cuenta con un restaurante panorámico que justifica cruzar la ciudad para visitarlo. El precio de una habitación doble con desayuno incluido comienza desde 225 euros. En el otro extremo de la ciudad, en el distrito 9, se ubica La Fantaisie, un elegante hotel spa inspirado en la década de 1970, ubicado en la concurrida calle comercial de Rue Cadet. Este hotel cuenta con un restaurante de mariscos sostenible de inspiración californiana, dirigido por el chef Dominique Cren, quien posee tres estrellas Michelin. Además, cuenta con un jardín escondido que agrega encanto y tranquilidad a tu estancia (el precio de una habitación doble con desayuno incluido comienza desde 534 euros).

En las ciudades que albergan pruebas deportivas, decenas de miles de nuevos anfitriones han comenzado a ofrecer sus hogares en Airbnb. Solo en la región de París, se ha visto casi un 40% más de anuncios activos en el primer trimestre en comparación con el mismo periodo del año pasado. Además, más del 60% de los nuevos anfitriones en las ciudades que alojan pruebas deportivas han abierto su calendario para recibir a los huéspedes durante este evento. Y casi la mitad de los nuevos anuncios que se activaron y reservaron recibieron una reserva inicial en menos de siete días. El mismo estudio de Deloitte cifra en aproximadamente 130.000 el número de alojamientos en Airbnb que deberían albergar a huéspedes -solo en la región de París- durante el periodo de los Juegos Olímpicos.

Según el estudio de de Deloitte, las estancias en Airbnb durante los juegos, generarán 2.000 euros adicionales en ingresos para un anfitrión típico en la región de París.

Tendrán un impacto económico total de 1.000 millones de euros en Francia. Deloitte estima que se distribuirán 86 millones de euros en esas localidades menos pobladas de la propia Île-de-France. Además, se generarán de manera indirecta casi 7.300 empleos a tiempo completo en Francia en este sector.

Catherine Hodoul-Baudry, directora de Ventas y Marketing de Le Bristol Paris, destaca ya se ha observado un aumento del 30% en términos de precio promedio de las habitaciones de hotel en París. Las habitaciones en Le Bristol se pueden encontrar a partir de 2.490 euros por noche. En Le Bristol Paris, decidieron no aumentar sus tarifas durante ese período, pero se requiere una estancia mínima. Esto se aplica a todas las habitaciones y suites, incluidas las que tienen vista a la Torre Eiffel.

Las aerolíneas anticipan también un notable incremento en las reservas hacia París, con un aumento del 125% durante las Olimpiadas, según AirHelp. Los principales países emisores de turistas serán Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Japón y España. Sin embargo, analistas de Barclays advierten que este aumento podría generar desequilibrios y conflictos laborales en las aerolíneas.

Amadeus Business Intelligence reporta un aumento del 56% en los viajes aéreos internacionales y un 31% en los nacionales a Francia durante el periodo olímpico, en comparación con el año anterior. En total, París recibirá un 72% más de viajeros, destacando un interés particular de turistas provenientes de Estados Unidos, España y Canadá.

Desde la agencia de viajes por internet, Destinia, revelan que el turista español no irá a esta cita olímpica. "No se está contabilizando un gran aumento de los viajes con destino a Francia·, esto se debe a que "los españoles prefieren quedarse en las playas españolas que ir a ver los Juegos Olímpicos. Las reservas bajan mucho respecto a las mismas fechas del año pasado. Una de las principales causas es el encarecimiento del alojamiento en Paris durante esas fechas, que ha subido un 42% comparándolo con las mismas fechas del año pasado, situándose en 121 euros por persona y noche".

No es oro todo lo que reluce

Si bien los actores del turismo pensaban que los Juegos Olímpicos serían una bendición para llenar sus bolsillos, resulta que los turistas internacionales evitarán la capital francesa este verano. En un comunicado publicado el 1 de julio, Air France y su filial de bajo coste Transavia France anunciaron que prevén una disminución de los ingresos para esta temporada de verano, atribuible a los Juegos Olímpicos. "En los mercados internacionales se observa un comportamiento significativo de evitar París", dice su comunicado. Esta evasión puede explicarse por posibles dificultades de tráfico, acceso restringido a sitios turísticos y limitaciones relacionadas con las medidas de seguridad. Además, el riesgo de ataques, especialmente preocupante para los turistas asiáticos y estadounidenses, aumenta esta desgana. También parece que los locales están posponiendo sus vacaciones hasta después de los Juegos Olímpicos o están considerando viajes alternativos. Según el grupo Air France-KLM, el número de viajes desde París a otros destinos también es inferior a la media habitual para el período junio-agosto. En cifras, esto podría significar que el grupo Air France-KLM vería sus ventas disminuir entre 160 y 180 millones de euros este verano.

La decepción es la misma para los propietarios que esperaban alquilar sus propiedades a precios elevados durante los eventos olímpicos. Desafortunadamente para ellos, los precios medios de alquiler siguen cayendo. Según las estadísticas facilitadas a Capital por el grupo OptiRental, especializado en la comercialización de alquileres amueblados para turistas, los precios de los alquileres turísticos han caído efectivamente un 11% en París. ¿La razón? Un aumento de la oferta obliga al mercado a regular el precio, sumado a una baja demanda. AirBnB confirma la tendencia: "Como se esperaba, el aumento de la oferta disponible durante los Juegos regula los precios". La agencia de viajes de lujo Global Travel Moments también informó que sus clientes están posponiendo sus viajes a París, alegando preocupaciones de seguridad y altos costos, exacerbados por las elecciones anticipadas. El dorado financiero prometido por los Juegos parece lejano.

El papel de los patrocinadores y sus servicios

Visa ha asumido un papel crucial en la preparación de la infraestructura de pagos para los Juegos. La empresa desplegará 4.500 terminales de pago en más de 50 sedes y 3.600 puntos de venta, colaborando con más de 30 comercios locales. Este esfuerzo titánico busca ofrecer un servicio uniforme y seguro a unos 10 millones de poseedores de entradas, consolidándose como uno de los despliegues más amplios jamás realizados para unos Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Visa se compromete a garantizar que cada transacción sea segura y eficiente, fortaleciendo la confianza en los sistemas de pago digital.

Históricamente, los Juegos Olímpicos han demostrado su capacidad para estimular el consumo en el país anfitrión. En el caso de Río 2016, los titulares de tarjetas realizaron un gasto significativamente mayor durante los 17 días de los Juegos en comparación con los tres meses anteriores, tanto los visitantes internacionales como los residentes brasileños. París espera replicar este éxito, impulsando el gasto de los consumidores y dinamizando la economía local.

Además, los Juegos ofrecen una plataforma inigualable para que las empresas locales muestren sus productos y servicios a una audiencia global. Según una encuesta reciente, el 65% de los minoristas franceses ve en París 2024 una oportunidad para generar ingresos adicionales. No obstante, el 90% de ellos ha expresado la necesidad de asesoramiento en pagos transfronterizos, un desafío que Visa está dispuesto a enfrentar ofreciendo el soporte necesario.

Por su parte, Airbnb como socio mundial del Comité Olímpico, la plataforma de alojamientos se compromete a generar un legado positivo en este evento único. Esto incluye un programa de apoyo a comunidades desfavorecidas, donde Airbnb donará 1 millón de euros de sus ganancias en París 2024 a un fondo de viajes para familias de comunidades desfavorecidas en Francia. Además, trabajan en colaboración con la principal organización de discapacidad de Francia y para-atletas para aumentar la conciencia sobre las necesidades de hospitalidad de estos grupos y ofrecer alojamientos que se adapten a sus necesidades individuales. Airbnb también busca mostrar la diversidad de Francia a través de anuncios en miles de municipios en todo el país, permitiendo a los huéspedes descubrir la rica diversidad y patrimonio de Francia. Como parte de esta iniciativa, Airbnb se convirtió en patrocinador del relevo de la antorcha olímpica y está recorriendo Francia, ofreciendo a las comunidades la oportunidad de ganar entradas para eventos olímpicos y conocer a atletas de renombre.

Por su parte, Javier López López, director de la Organización Interprofesional de la carne de vacuno PROVACUNO asegura que "unos Juegos Olímpicos, debido al enorme volumen de turistas que mueven, supone un incremento muy importante de consumo en el país que lo recibe y entiendo que en Francia este verano será igual".

Sea como sea, la ciudad de la luz hará su agosto… nunca mejor dicho. El aumento del turismo y la inversión extranjera son efectos esperados que podrían mantener a París como un destino atractivo mucho después de que los Juegos hayan concluido. Las mejoras en transporte, alojamientos y servicios, junto con una infraestructura de pagos robusta, son inversiones que seguirán beneficiando a la ciudad y sus residentes en los años venideros.