Juan Bravo (PP): "Quitar por la puerta de atrás el veto del Senado a las Cuentas impide un pacto"

Juan Bravo (1974) lidera la apuesta económica del Partido Popular en uno de los arcos parlamentarios más divididos de la democracia. Confronta modelos y presenta a Feijóo como un presidente sólido, frente a "inseguridad" que genera el difícil equilibrio sobre el que se sostiene Sánchez, a quién acusa de levantar un muro que ahora limita las reforma que se propone impulsar.

¿Cómo está afectando el complicado equilibrio parlamentario a la política económica?

En el momento en el que hay inestabilidad parlamentaria, hay inestabilidad política, hay inseguridad jurídica. Todo el mundo sabe que lo que más afecta a una economía es la inseguridad y el no saber lo que va a pasar mañana.

Y ante esas inseguridad que dice, ¿qué alternativa ofrece el PP?, ¿retomar la idea de la moción de censura?, ¿forzar una repetición electoral?

Nosotros nos presentamos con un proyecto. Lo primero que hizo Feijóo en su debate de investidura fue intentar recabar apoyos y poner sobre la mesa seis pactos. Sánchez levantó muros. Queda claro cual es el proyecto de uno y del otro. Nosotros en cada cita electoral hemos seguido mejorando, y en el momento en el que haya elecciones generales seguiremos transmitiendo esa confianza. Si mañana Feijóo es presidente, muchos ya saben que propone en materia económica y social, desde el consenso y el acuerdo. El que propuso involucrar a la comisión Europea en la renovación del CGPJ, fue el PP. Y eso ha sido el éxito.

Entonces, ¿el PP no prevé presentar una moción de censura?

La decisión la tiene el presidente Sánchez. El que no tiene los apoyos es él. El que pierde las votaciones es él. El que tiene un bloqueo para sacar adelante las leyes es él. El que no ha sido capaz de sacar unos Presupuestos (los de 2024) es él.

Bueno, no los sacó porque el PP vetó el techo de gasto en el Senado...

Ya, pero tenían un informe que según ellos les permitía salvar ese requisito, y no hicieron Presupuestos. Ni lo intentaron. Yo fui consejero de Hacienda de Andalucía y me tumbaron un Presupuesto, pero yo hice mi trabajo. Es la diferencia.

"Para ganar en credibilidad, hay que ser coherente. Ellos no quieren acuerdos"

En el calendario parlamentario se asoman ya los Presupuestos para 2025, ¿descarta el PP tratar de negociar enmiendas con el Gobierno?

La primera medida que ha tomado el Gobierno es meter por la puerta de atrás la eliminación del veto que tenía el Senado sobre los Presupuestos. No parece que este en su ánimo el llegar a muchos acuerdos.

Entonces, ¿si hubiese aprobado la retirada del veto del Senado por la puerta de delante os plantearíais un acuerdo?

Si lo hubiese hecho por delante, entonces a lo mejor veríamos. Pero lo han hecho por la puerta de atrás. Ellos ya han mostrado cual es su firme voluntad de acuerdo: ninguna. Además, nosotros entendemos que en la elaboración de los Presupuestos es necesario escuchar a las CCAA, y este Gobierno no solo no las ha escuchado, sino que va a generar más déficit en la administración central, perjudicando a las regiones, que son las de la Sanidad, la Educación y las Políticas Sociales. No ha habido voluntad, no parece que el Gobierno tenga ninguna intención.

Entiendo que la voluntad del PP de pactar con el Gobierno muere con el acuerdo sobre el CGPJ…

No. El presidente Feijóo planteó unas propuestas para el CGPJ, el Gobierno durante dos años no ha querido asumirlas hasta que se lo ha impuesto Bruselas. Si el Gobierno acepta tener en cuenta a las CCAA, devuelve esa capacidad de control al Senado y plantea unos Presupuestos buenos para España, nosotros nos abriremos a negociar. En seis años, el Gobierno ha prorrogado los Presupuestos tres veces. Por la misma actuación en 2019 se precipitaron unas elecciones generales. Para ganar en credibilidad, hay que ser coherente. Ellos no quieren acuerdos.

¿En que punto están las negociaciones para renovar la cúpula del Banco de España?

La renovación del Banco de España, de la CNMV y la CNMC son cuestiones que está llevando directamente Cuca Gamarra. Pero lo que sabemos a día de hoy es que por primera vez en la historia, salvo un día en el año 94, es que no tenemos gobernador del Banco de España.

¿Pero hay voluntad por parte del PP de llegar a un acuerdo?

Para que haya voluntad tienen que llamar (Gobierno).

¿No ha llamado el Gobierno al PP para pactar la cúpula del Banco de España?

Me refiero a que tienen que llamarte y ofrecer las cosas encima de la mesa. Es sistema de renovación siempre ha sido el mismo. El gobernador y el subgobernador se han elegido por el partido que gobernaba y el partido de la oposición. ¿Van a respetar eso? Pues entonces habrá acuerdo, si no no lo habrá.

¿Por qué el PP rechazó apoyar la ley del Suelo del Gobierno? Su contenido se ajustaba a lo que ustedes demandan…

Feijóo le dijo a Sánchez en su investidura (cita) "yo estoy aquí, si usted decide otras opciones no venga a buscarme cuando esas opciones le fallen. ¿Cuántas veces llamó el Gobierno al PP para hablar de esa ley? Ninguna. De hecho, la retiró. Ni la presentó para que no se la tumbasen sus socios. Ellos no saben lo que hubiera votado el PP. Para nosotros la Vivienda es una prioridad.

Pero la ley de Vivienda que el PP quiere presentar en septiembre tampoco contará con los apoyos necesarios… ¿a quién vais a llamar para que vote a favor del texto?

Yo lo plantearía al revés: ¿quién va a votar en contra? Es una ley que soluciona los problemas de la vivienda que tenemos en toda España, que el PP está trabajando con las CCAA y con el sector privado. ¿Quién va a votar que no?

Hombre, votarán no los que votaron que sí a la ley de Vivienda del Gobierno. La vuestra pide derogar la suya…

La ley arregla los problemas burocráticos. Tienen que justificar su rechazo a eso. Además, la ley de Vivienda del Gobierno ha restado inmuebles del mercado y ha subido los precios. Esa ley ha provocado el efecto contrario al que buscaba. La ley está mal, y hay que corregirla.

Bueno, la ley no ha dado todos sus resultados porque las CCAA y ayuntamientos del PP no se han declarado como zonas tensionadas…

Pero la limitación de precios si afecta al conjunto de España, y han subido. Hay menos vivienda en alquiler porque el texto da menos garantías. Además, la ocupación ilegal sigue siendo un problema. Nosotros ha presentado una ley para dar respuesta a los dueños de esos pisos. Nosotros si que queremos más vivienda, más barata y mejores condiciones.

¿Cómo calificas la gestión que está haciendo el Gobierno de los fondos europeos?

Es la oportunidad perdida. Es un proyecto de 160.000 euros, no puede salir adelante sin contar con las CCAA, diputaciones y Ayuntamientos. El Gobierno les ha mandado el dinero, la convocatoria y las condiciones para que hiciesen lo que el Gobierno decía. No está funcionando. El PP propuso alternativas y no ha escuchado. Los Perte no consiguen adjudicar los fondos. Nadie ha tenido 160.000 millones sin reglas fiscales para poder hacer una gran transformación de este país. ¿Dónde está? Yo no la veo. En el libro blanco de la reforma fiscal encargado por Montero dice que esta deuda generará más deuda a futura y que la pagarán las futuras generaciones a través de impuestos.

Es libro también defiende un tipo mínimo de Sucesiones para toda España...

Si, si. Es el de María Jesús Montero.

Bueno, es el de los catedráticos, profesores y expertos…

Pero, ¿quién los ha elegido?

¿Por qué no le hacen preguntas de control parlamentario al ministro de Economía?

La persona que está sentada al lado de Sánchez es María Jesús Montero. Carlos Cuerpo está en la tercera fila. La que habla de política económica es Montero. Nosotros nos dirigimos a la persona que simboliza, representa y habla de la política económica. Pero vamos, que no tenemos ningún problema en preguntarle a Cuerpo.

Pero Cuerpo es quien comparece en sede parlamentaria para informar del estado de los fondos europeos, ¿por qué le dirigís las preguntas a Montero?

Pero es que ella también está. Los fondos europeos cuelgan de su ministerio. La secretaría de Estado cuelga de Hacienda.

Entonces, ¿no vais a preguntar nunca a Cuerpo en el Congreso?

Si, cuando corresponda. A Nadia Calviño le hemos preguntado. ¿Quiere que le pregunte yo? Pues le pregunto. Pero me parecería correcto que el ministro nos hiciera una llamada o algún contacto. Para mí la que está en primera fila es Montero, él (Cuerpo) está en tercera fila.

Otra de las reformas pendientes es la de financiación autonómica, caducada desde 2014…

No. No está caducada. El sistema lo aprobó el PSOE con el tripartito en Cataluña con el 51% de los apoyos. La de 2022 de Aznar se aprobó con el 93% de los apoyos. La ley dice que a los cinco años se tendrán que revisar las variables. Montero en seis años no ha abordado esto hasta que ha tenido que conseguir el voto de los catalanes separatistas (investidura Illa). Montero debería convocar al Conferencia de Presidentes, y después al Consejo de Política Fiscal y Financiera, montar un Comité de Expertos y negociar. Montero no ha hecho nada, y encima nos dice a nosotros que presentemos nuestra propuesta. Si no sabes hacer tu trabajo, te marchas. Nosotros tenemos una propuesta, y sabemos perfectamente lo que haría Feijóo el primer día que llegue a La Moncloa.

¿Entonces vais a ocultar la propuesta hasta que no haya un Gobierno de Feijóo?

¿Desde cuando el que gobierna no hace la propuesta? Nosotros la tenemos, si abren el sistema de financiación la pondremos sobre la mesa, y si no, la impulsaremos cuando Feijóo sea presidente. Montero dijo que hacían falta 16.000 millones, ¿los va a poner?.

Si en el CPFF de este mes se abre el melón de la reforma ¿pondréis la propuesta sobre la mesa?

Sí, claro. Pero es que no sabemos lo que ofrece Montero, más allá de lo que plantea para Cataluña. El propio presidente de Castilla-La Mancha, del PSOE, le mandó una carta pidiendo a Sánchez que no hiciera aquello de 'tu invitas y yo pago'. Se lo dicen los suyos, no el PP. ¿Cuál va a ser el reparto?, ¿las inversiones?. Cuando nos sentemos y nos cuenten lo que quieren hacer, les daremos nuestra opinión. Ya le hemos dicho que no a la bilateralidad, y si a la multilateralidad, que se tenga en cuenta la población ajusta, el coste de los servicios que se prestan, le hemos dicho que se permita la autonomía fiscal a las CCAA…