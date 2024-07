Cuánto cobrará una persona que se jubila sin haber cotizado 15 años

El sistema de pensiones español obliga a los trabajadores a acumular ciertas cotizaciones para tener acceso en el futuro a una pensión contributiva de jubilación que se convierta en su sustento tras pasar a ser pensionista. Es, probablemente, el requisito más importante (junto al de la edad) para cobrar una de estas prestaciones.

El artículo 205 de la Ley General de la Seguridad Social (lo puede consultar en este enlace) especifica que uno de los requisitos para cobrar la pensión contributiva de jubilación es "tener cubierto un período mínimo de cotización de quince años, de los cuales al menos dos deberán estar comprendidos dentro de los quince años inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho".

¿Y si un trabajador no llega a cotizar esos 15 años? Supone un verdadero problema, porque entonces no tendrá derecho a cobrar una pensión contributiva de jubilación. Aunque eso no tiene por qué significar que se quede sin derecho a ninguna pensión.

Qué pensión cobras si no has cotizado 15 años

Las personas que no han cotizado 15 años podrán consultar si tienen derecho a cobrar la pensión no contributiva de jubilación. No es la pensión de mayor importe, pero puede ser una alternativa con la que el trabajador no se quede desprotegido al jubilarse.

Requisitos para cobrar una pensión no contributiva de jubilación

De acuerdo con la página web del IMSERSO, la pensión no contributiva es la que "asegura a todos los ciudadanos mayores de 65 años y en estado de necesidad una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios, aunque no se haya cotizado o se haya hecho de forma insuficiente para tener derecho a una pensión contributiva". Para cobrarla, sin embargo, hay que cumplir con varios requisitos:

Tener 65 años o más.

Haber residido en territorio español al menos diez años en el periodo transcurrido entre los 16 y la fecha de devengo de la pensión. De todos esos años, al menos dos deben tener lugar de forma inmediatamente anterior a la solicitud de la pensión.

En paralelo a estos dos grandes criterios, hay que acreditar que se carece de ingresos suficientes. La normativa marca los siguientes límites:

Para un ciudadano que viva solo es de 7.250,60 euros al año.

Para una unidad de convivencia de dos personas (sumando los ingresos de los miembros) es de 12.326,02 euros al año.

Para unidades de tres y cuatro (o más) personas son de 17.401,44 euros al año y 22.476,86 euros al año, respectivamente.

Si el ciudadano convive en la unidad de convivencia con sus padres o hijos suben a 30.815,05 euros al año para unidades de dos personas, a 43.503,60 euros al año para unidades de tres personas y a 56.192,15 euros al año para unidades de cuatro o más personas.

Cuánto cobras con una pensión no contributiva de jubilación

La cuantía de la pensión es de 517,90 euros al mes y 7.250,60 euros al año. Al margen de esta cifra, existen otras cuantías posibles:

La cuantía de la pensión del 25% es de 129,48 euros al mes y 1.812,65 euros al año.

Si coinciden dos beneficiarios de la pensión en la misma unidad de convivencia, la cuantía para cada uno de ellos es de 440,22 euros al mes y 6.163,01 euros al año.

Si coinciden tres o más beneficiarios de la pensión en la misma unidad de convivencia, la cuantía para cada uno de ellos es de 414,32 euros al mes y 5.800,48 euros al año.