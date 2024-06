Llegar 5 o 10 minutos tarde a las reuniones de trabajo es 'aceptable', según la mitad de los jóvenes de una encuesta

Un estudio encargado por Meeting Canary, una compañía en la nube dedicada al análisis y a la mejora de la eficiencia en tiempo real de las reuniones por videollamada, ha revelado algunos datos sorprendentes sobre el comportamiento de los participantes en reuniones en el ámbito laboral.

La investigación, realizada por Censuswide, muestra que un tercio de los trabajadores de oficina encuestados han considerado dejar su trabajo por culpa de reuniones ineficaces, una cifra que asciende a casi uno de cada dos en la generación Z (personas nacidas a finales de la década de 1990 e inicio de los 2000).

En base a más de 1.000 entrevistas a trabajadores británicos, el informe destaca diferencias generacionales en cuanto a los comportamientos que más contribuyen a que las reuniones sean improductivas. Los encuestados de la generación Z señalaron que 'ignorar al resto de participantes' (75%), 'interrumpir' (73%) y 'desestimar sus opiniones por razones de género, sexo o raza' (70%) son los comportamientos más molestos. Por otro lado, los baby boomers (nacidos entre 1945 y 1964) mencionaron 'personas que alargan las reuniones innecesariamente' (84%), 'interrumpir' (79%) y 'llegar tarde' (79%) como los comportamientos que más les molestan.

La puntualidad, a debate

Según los datos de la encuesta, la puntualidad divide a las generaciones. Al ser preguntados sobre cuántos minutos es aceptable llegar tarde a una reunión antes de ser considerado impuntual, el 70% de los baby boomers respondió que no es aceptable llegar tarde en absoluto, mientras que solo el 22% de los Gen Z estuvo de acuerdo. De hecho, casi la mitad de los Gen Z encuestados (47%) cree que se puede llegar hasta 5 o 10 minutos tarde sin ser considerado impuntual.

Los baby boomers también son más propensos que los Gen Z a percibir como molesto que 'las personas apaguen su cámara' (54% vs 31%), 'hablar cuando están en silencio' (63% vs 50%) y 'usar jerga' (70% vs 44%).

El informe revela una insatisfacción generalizada con las reuniones entre adultos de todas las edades, con un 58% afirmando que 'muchas reuniones carecen de enfoque o energía' y casi seis de cada diez (57%) creyendo que 'muchas reuniones dejan fuera a los miembros más tímidos del personal'.