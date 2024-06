Perú descarta otra inyección económica a la maltrecha petrolera estatal Petroperú

El ministro de Economía y Finanzas de Perú, José Arista, descarta que el Ejecutivo vaya a realizar otra inyección económica a la empresa estatal Petroperú, que atraviesa una grave crisis financiera que incluso llevó a la agencia de riesgo Standard & Poor's a rebajar su calificación.

"No, no estamos contemplando ningún aporte de capital. El Estado no está en condiciones de disponer medidas que debiliten al fisco (Tesoro Público)", afirmó el ministro durante su intervención en el Congreso, donde respondió preguntas planteadas por el Legislativo, que cuestiona su gestión.

Explicó que la mala situación de la empresa se debe a malas decisiones que se adoptaron en el pasado, como la exclusión de la compañía del ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe) y la costosa construcción de la refinería de Talara "sin mayor sustento".

El pasado 29 de marzo, la agencia calificadora de riesgo Standard & Poor's rebajó de B+ a B la calificación de Petroperú como emisor de deuda a largo plazo y el perfil de crédito independiente de CCC+ a CCC, a raíz de la grave crisis financiera que atraviesa.

"No permitiremos que Petroperú llegue a la insolvencia. Este escenario no existe para nosotros y no debe existir para el país", dijo Arista.

También expuso las medidas que el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Energía y Minas, que manejan la totalidad de acciones de Petroperú, evalúan para revertir la crisis de la petrolera estatal.

"Primero, poniendo énfasis en reducción de costos y gastos; segundo, rentabilidad de las unidades de negocio; tercero, venta de activos inoperativos; cuarto, reperfilamiento de las obligaciones financieras, y quinto, gestión privada para la gerencia de la empresa", sostuvo.

Y también, el establecer metas e indicadores de resultados y que la empresa sea supervisada por el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado.

En este sentido, anunció que van a presentar un proyecto de ley ante el Congreso para que Petroperú vuelva a ser supervisado por Fonafe, donde según calificó "nunca debió salir". Informó que estas serán detalladas en las próximas semanas por la presidenta, Dina Boluarte.

Por otro lado, el ministro también respondió preguntas sobre la crisis económica del país, y dijo que para el segundo semestre de este año se plantea como meta consolidar el crecimiento 3% del PBI, superior al 2,6% (en promedio), que se registra desde el año 2014.

Sin embargo, reconoció que esta cifra no alcanza para reducir los porcentajes de pobreza, que aumentó un punto y medio en 2023 (29%) frente al dato de 2022 (27,5%).