Díaz quiere un impuesto para las grandes empresas distribuidoras porque se están "forrando"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha asegurado este sábado en Córdoba que "ha llegado el momento" de diseñar un impuesto que grave a las grandes empresas distribuidoras.

Díaz ha indicado que estas empresas son las que se están "forrando" mientras que muchas familias no pueden asumir el coste de la cesta de la compra y, por ello, hay que diseñar un nuevo impuesto que haga que los que más dinero están ganando, paguen.

En su opinión, Sumar ha demostrado que saben gobernar y son "el corazón social del Gobierno" y ha puesto como ejemplo algunas medidas que ha impulsado la parte del Ejecutivo que ella lidera.

Así se ha referido a la reducción de la jornada laboral sin decremento del salario, ante lo que ha asegurado que si Sumar no estuviera en el Gobierno, el PSOE no hubiera acometido esta iniciativa.

Yolanda Díaz también ha insistido en la necesidad de acometer el cambio en el control horario en las empresas, para lograr "un control horario en tiempo real".

"Y lo vamos a hacer" porque las horas extraordinarias y la precariedad laboral es lo que "más impacta en la salud mental" de los trabajadores.

Ha indicado que existen tres formas de trabajar y, además de vivir para trabajar o trabajar con derechos existe una tercera que es la de Santiago Abascal, que "en una colmena de abejas donde hasta el zángano lo tendría como un gandul".

Para la líder de Sumar es importante que se vote a esta fuerza política para que tenga "más fuerza dentro del Gobierno", al que ha criticado que "no se puede ser zurdo -en referencia al lema de la campaña del PSOE- y querer bajar los impuestos a las eléctricas" o no querer subir el IPREM y no querer reducir la jornada laboral.

Yolanda Díaz se ha referido también al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para señalar que las próximas elecciones europeas son "una segunda oportunidad" cuando son unos comicios "claves porque son los únicos en los que todos los votos valen".

Ha asegurado que Feijóo dice que quieren "vender el país y acabar con España" cuando "los que han quebrado nuestro país fue cuando congelaron" las pensiones, el salario mínimo o el IPREM y "los que han recortado" en educación y sanidad.

Para la líder de Sumar "romper España lleva la marca del PP" mientras ellos se dehjan "la piel" en cada Consejo de Ministros para trabajar por España.

En el acto han intervenido los candidatos de Sumar al Parlamento Europeo Manu Pineda, y Florent Marcellesi. El primero de ellos ha abogado por una Europa libre de "fascismo y homofobia" y ha criticado la Política Agraria Común (PAC) que "cuida al gran propietario" en contra de los pequeños agricultores.

Ha hecho referencia a que los agricultores españoles se tienen que enfrentar a los controles fitosanitarios mientras que los productos que vienen de fuera no y eso hace que no estén en igualdad de condiciones.