Sandro Gozi (RENEW): "La extrema derecha podría bloquear y paralizar Europa desde dentro"

La formación en la que se inscribe Ciudadanos concurre a las elecciones europeas del próximo 9 de Julio mirando de reojo a las fuerzas de extrema derecha, cuyo auge pone en riesgo mantenerse como tercera fuerza política. El candidato de Renew, Sandro Gozi, cierra la puerta a avenencias con las formaciones ultraconservadoras y confía en una alianza proeuropea con populares y socialistas.

Los sondeos apuntan a un alza de la extrema derecha que quitará el puesto a Renew como tercera fuerza política en la UE, ¿qué ha hecho bien la ultraderecha o qué ha hecho mal su partido?

Han vendido propaganda de forma muy eficaz. La pregunta implica tres respuestas. Estamos en campaña y veremos cuál es el resultado el día 9. Yo soy corredor de maratón. Vamos a correr hasta el final en estas elecciones. En segundo lugar, incluso con las peores encuestas, seguimos siendo decisivos para una nueva mayoría proeuropea. Una mayoría pro-europea es posible entre EPP, S&D y Renew. Y, en cualquier caso, no es posible sin Renew. Esta posición estratégica va a ser muy importante para construir una nueva mayoría proeuropea. Y la extrema derecha está explotando muy bien los problemas pendientes. Les interesa magnificar. Nunca se pondrán de acuerdo en un proyecto común para Europa. Porque si cada uno dice: Vox, España primero. Le Pen, Francia primero. Meloni o Salvini, Italia primero... Si todos dicen que su país está antes que Europa, Europa no puede durar. No son capaces de desarrollar un proyecto alternativo para Europa. Pero podrían ser capaces de bloquear Europa, de paralizar Europa desde dentro. Y eso dependerá de la actitud del PPE, o en particular, de Von der Leyen. Porque el PPE se está abriendo cada vez más hacia la extrema derecha. Para mí es un suicidio

Presume una unión de fuerzas con EPP y S&D. Sin embargo, la semana pasa Von der Leyen tendía la mano al ECR de Meloni...

Cuanto más se acerque Von der Leyen a ECR, más rápido se alejará de nosotros. Nunca apoyaremos una nueva alianza política en la que participe ECR, en la que participe la extrema derecha. Si Von der Leyen quiere establecer una mayoría política con ECR, será sin nosotros. Buena suerte. Creo que está cometiendo un gran error. Una nueva alianza política, es imposible sin nosotros. Nunca nos sentaremos a la mesa con ECR, con Vox, con Meloni, no por prejuicios. No hay base común para una alianza política.

¿Cuáles son los grandes errores de la Comisión de Von der Leyen ?

Una es la ausencia de un fondo de Soberanía europeo. Segundo, la Comisión de Von der Leyen y Timmermans no han sido lo suficientemente claros sobre dónde vamos a encontrar los recursos para el Pacto Verde. No han impulsado un diálogo real sobre el Pacto Verde con el agricultor, con las empresas. El último error: no ha sido clara sobre el hecho de que tenemos que unificar el continente, con Ucrania y los Balcanes Occidentales dentro de la Unión. Nunca ha sido clara sobre que esto es imposible sin la reforma del Tratado. Nunca votaré a un presidente de la Comisión que no asume un compromiso claro de trabajar en la revisión del Tratado.

¿Cuáles son los pilares para que la UE impulse su competitividad?

El primer punto, es impulsar la innovación tecnológica. Y la otra cuestión son las cualificaciones. Para la innovación, tenemos que simplificar aún más las normas europeas, es muy importante para las pymes. Tenemos que impulsar la inversión pública y privada en la innovación tecnológica. Tenemos que trabajar en la unión del mercado de capitales, la unión del ahorro y la inversión, porque ahí podemos encontrar la liquidez, los recursos. Paralelamente, tenemos que ver cómo avanzar en las futuras cualificaciones profesionales.

Frente a los subsidios de EEUU y China, ¿abogan por ayudas de Estado o un plan europeo?

Hasta hace poco hemos aplicado un enfoque de las ayudas de Estado centrado en el mercado interior. Pero nuestras firmas están expuestas a una competencia global. Para decidir si autorizar una ayuda de Estado tenemos que tener en cuenta no sólo la necesidad del mercado interior sino ver cómo garantizar la libre competencia. Sólo un país hoy es capaz de dar ayudas de Estado: Alemania. Y sería muy peligroso para el mercado interior. Tenemos que mirar a nivel europeo para ver cómo podemos impulsar el apoyo público

¿Están a favor de un nuevo fondo Next Generation para las inversiones hasta 2030?

Cuando alcanzamos el compromiso sobre Next Generation EU, las dos palabras del compromiso eran temporal y excepcional. Desde mi perspectiva, el Next Generation EU debe convertirse en permanente y normal. Pero para ello, tenemos que demostrar que hemos cumplido. Si no cumplimos, Europa no tendrá argumentos para intentar convertir este instrumento en una herramienta permanente para impulsar la inversión estratégica.

¿Cómo puede evolucionar la competencia con China y EEUU?

Tenemos que ser menos ingenuos en cómo comerciamos con ellos. Tenemos que asegurarnos de que decimos sí al libre comercio, pero no al comercio injusto. Tenemos que elaborar una nueva generación de acuerdos comerciales. como el de Nueva Zelanda o Canadá. Pero también tenemos que reinventar la Organización Mundial del Comercio (OMC) porque hoy en día, las reglas de la OMC son constantemente violadas por China. Tenemos que usar herramientas para reequilibrar el hecho de que China viole muchas normas de la OMC.

¿Cuáles son esas herramientas frente a China?

Tenemos que ser más exigentes con quienes aplican un doble juego la OMC. No tenemos que ir a la guerra comercial, pero China es cada vez más agresivo, y debemos contraatacar. Con los chinos es la única manera de llegar al respeto. Es un equilibrio de poder. Tenemos que restablecer el equilibrio.