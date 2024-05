CSIF avisa de que el Supremo no se planteará equiparar a los interinos como personal fijo

CSIF considera que el nuevo fallo del Tribunal Supremo que rechaza la conversión automática de interinos en fijos constata que "no tiene intención de cambiar su doctrina y no va a equiparar al personal fijo y a los indefinidos no fijos".

Según han indicado fuentes del sindicato a Europa Press, aunque la sentencia conocida este martes tiene como punto de partida un concurso de traslados, el Supremo ya adelanta en el razonamiento de su sentencia que no se puede equiparar a fijos e interinos.

El Alto Tribunal afirma que la conversión judicial "automática" de los trabajadores interinos en indefinidos no es una medida que pueda derivarse "en ningún caso" del fallo del Tribunal Superior de Justicia de la UE (TJUE), de 22 de febrero que instó a España a la conversión de interinos a fijos para acabar con el encadenamiento abusivo de contratos porque, además, resulta "incompatible" con el sistema español de Administración Pública, basado en los principios de igualdad, mérito y capacidad.

La sentencia del Supremo, que parte de un recurso de casación para la unificación de doctrina formulado por la Junta de Castilla y León, señala que "tampoco se deriva" del fallo europeo "una radical igualdad entre el régimen jurídico de los trabajadores fijos y de los temporales", pues la directiva europea 1999/70/CE permite, en su cláusula cuarta, un trato diferente entre temporales y fijos por razones objetivas.

CSIF ha recordado que ya avisó en su día de que la sentencia del TJUE se refería a tres casos muy concretos, por lo que apeló a la prudencia y a no generar "falsas expectativas" en el colectivo de interinos.

Bajar la temporalidad del sector público

El sindicato también incide en que existe un compromiso de situar la temporalidad en el sector público en el 8% a finales de este año, por lo que pedirá que se endurezcan las medidas frente a las administraciones que no cumplan la Ley y que se elimine de una vez por todas la tasa de reposición.

Los datos de temporalidad en el sector público, por encima del 30%, preocupan al sindicato, que señala que, aunque los procesos de estabilización están en marcha y deben estar concluidos a 31 de diciembre de 2024, se está muy por encima del 8% para de temporalidad comprometido a la Unión Europea. En este sentido, las fuentes aseguran que van a "velar por la seguridad jurídica y porque concluyan de manera satisfactoria los procesos de estabilización iniciados a partir de 2021 Vamos a pedir que las administraciones rindan cuentas y la interinidad no supere el 8% a partir del 31 de diciembre de 2024, tal y como marca la Ley".