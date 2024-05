Dalio advierte del peligro de la deuda de EEUU y teme que el país esté "al borde" de la guerra civil

El fundador del hedge fund Bridgewater, Ray Dalio, no se corta con sus advertencias. Y esta vez tiene dos, para EEUU. Una es que la deuda del país está creciendo a niveles agigantados y que pronto los mercados pueden dejar de comprarla tan alegremente como lo han venido haciendo hasta ahora. Y la segunda, bastante más dramática, es que teme que las elecciones de este año dejen al país "al borde de la guerra civil", un riesgo que cuantifica en un "35% o 40% de probabilidad".

Dalio cree que un resultado electoral tan discutido como el de 2020 podría llevar al país a la implosión. "Ahora estamos al borde del abismo", afirmó en una entrevista al Financial Times. "Pero todavía no sabemos si pasaremos a tiempos mucho más turbulentos". Una posibilidad que expone es que el resultado no sea tanto una guerra 'caliente' sino una 'fría', en la que los estados demócratas ignoren las leyes aprobadas por un Gobierno republicano y viceversa, en una especie de 'divorcio nacional'.

La consecuencia de la creciente tensión política en el país sería poner a la creciente deuda estadounidense en una posición aún más débil. "Los países que ganan más de lo que gastan y tienen unas cuentas equilibradas, tienen orden interno y son neutrales en los conflictos geopolíticos... son más atractivos", cree Dalio.

Su preocupación es que los grandes inversores internacionales reduzcan sus compras de bonos del Tesoro, por el miedo a una crisis política interna o como respuesta a las numerosas sanciones que impone el Gobierno de EEUU a países rivales, como Rusia o China. Y, dado que el Tesoro opera con un déficit gigantesco (de 1,1 billones de dólares en lo que va de año fiscal, equivalente a todo el PIB de Turquía), cualquier dificultad a la hora de colocar todos esos bonos dispararía su coste y engulliría el presupuesto nacional.

Todo esto ocurre pese a que "las mejores partes de EEUU siguen siendo las mejores partes del mundo para el capitalismo y la innovación", pero las crecientes amenazas que enfrenta el país, económicas, internas y externas, hacen que los inversores prefieran diversificar su cartera y apostar por otros países. En concreto, Dalio apunta a India, Singapur, Indonesia, Malasia, Vietnam y los países del Golfo Pérsico.

La solución podría ser, dice medio en serio, medio en broma, votar a Taylor Swift como presidenta. "Fui a uno de sus conciertos y vi cómo reunió a personas de todo tipo y de muchas nacionalidades. Digo esto parte en broma, pero si se postulara para la presidencia y reuniera a grandes asesores en su equipo, me plantearía apoyarla".