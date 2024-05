El Gobierno promete crear 900.000 empleos en estos dos años

Economía ha confirmado el escenario macoeconómico sobre el que ha comenzado a redactar los presupuestos generales de 2025. Espera un crecimiento del número de ocupados en España de casi 900.000 personas en estos próximos dos años, 507.000 en 2024 y 368.000 en 2025. "El elemento que vertebra la columna vertebral del buen patrón de crecimiento equilibrado es el comportamiento del mercado de trabajo", ha señalado Cuerpo. El ministro ha puesto en valor el impacto de la reforma laboral en dar una mayor estabilidad en el empleo, lo que está permitiendo a los hogares una "mayor resiliencia y una mayor capacidad de previsión hacia adelante".

De cara al futuro, el Ejecutivo espera una evolución de la ocupación con unas tasas de crecimiento del 2,4% y del 1,7% en los años venideros, en 2024 y 2025. "Si lo transformamos en incremento de ocupados, en el conjunto de los dos años estaríamos hablando de 900.000 ocupados adicionales", ha enfatizado Cuerpo.

Por otro lado, Economía prevé un crecimiento del PIB al 2% este año, y al 1,9% el que viene, en línea con lo anunciado hace semanas con la actualización de sus previsiones. De esta forma, España crecerá más del doble de la media de la zona del euro en 2024, y cuatro décimas por encima en 2025. Cuerpo confía en que mañana la Comisión Europea revise al alza sus números para España, en línea con lo acometido durante las últimas semanas por parte de la mayoría de organismos. La AIReF elevó su pronóstico para este año al 2% el pasado mes de abril. Sin embargo, Moncloa no prevé futuras revisiones al alza.

Reforma del subsidio por desempleo

Además, el Gobierno tiene previsto aprobar la reforma del subsidio por desempleo en el próximo Consejo de Ministros, fundamentar para recibir la totalidad del pago del cuarto tramo correspondiente a los Next Generation. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha confirmado que el Ejecutivo "va a trabajar por llegar a tiempo para llegar a desembolso completo en este mes de mayo". La Comisión Europea dio un plazo de gracia a España para impulsar la reforma, uno de los hitos imprescindibles para recibir la financiación comunitaria.

La pasada semana, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz anunció un acuerdo sobre el texto de la reforma. El pacto cuenta con el aval de los sindicatos, pero no de la patronal de empresarios, que decidió no apoyar el documento. Moncloa se vio obligada a replantear la ley, tras no conseguir aprobarla en primera instancia en el Congreso de los Diputados.