Estos son los trabajadores que se tienen que jubilar obligatoriamente a partir de los 66 años

Una de las máximas preocupaciones de los trabajadores, que se materializa en pregunta a lo largo de toda una vida laboral, es cuándo podrán jubilarse para cambiar su condición de trabajador por la de pensionista y disfrutar de un merecido descanso.

La respuesta a esa pregunta no es la misma en todos los casos, ya que en España la edad de jubilación depende de la cotización que ha acumulado el trabajador durante su carrera. De hecho, algunos trabajadores tendrán que esperar incluso después de cumplir los 66 años para poder ejecutar ese retiro.

La reforma de las pensiones de 2011 es la culpable de que actualmente haya dos edades diferentes de jubilación. Mientras que antes era de 65 años para todos los trabajadores, con la aplicación de dicha reforma se pasó a una doble edad. Estar en una u otra depende de si se cumple con un criterio de cotización que aumenta cada año, al igual que esa edad alternativa.

Qué trabajadores no pueden jubilarse hasta los 66 años

De acuerdo con el texto de la Ley 27/2011, de 1 de agosto (que se puede consultar en este enlace), para 2024 estas son las dos edades de jubilación.

De 65 años si se ha llegado a 38 años cotizados.

De 66 años y seis meses si no se llega a 38 años cotizados.

Así, las personas que no consigan una cotización de 38 años tendrán que esperar al menos a los 66 años y medio para poder jubilarse. No tienen la opción de hacerlo antes porque el sistema de pensiones no se lo permite.

Con todo, existe la opción de acogerse a la jubilación anticipada que reduce la edad de jubilación a cambio de asumir recortes en la pensión. Pero no todo el mundo puede hacerlo, ya que el sistema de pensiones también exige determinadas cotizaciones a los trabajadores:

La jubilación anticipada voluntaria, que responde exclusivamente a la voluntad del trabajador y permite adelantos de hasta dos años, exige una cotización de al menos 35 años.

La jubilación anticipada involuntaria, que deriva de un cese no voluntario en el trabajo y permite adelantos de hasta cuatro años, exige una cotización de al menos 33 años.

Por lo tanto, los trabajadores que no podrán acogerse a ninguna opción de jubilación anticipada y que, por lo tanto, tendrán que esperarse sí o sí a los 66 años y medio para poder jubilarse serán aquellos que acumulen cotizaciones de menos de 33 años.