España desperdicia 8 millones de toneladas de alimentos al año

Ocho millones de toneladas de alimentos se desperdician al año en España. De ellas casi la mitad se desechan en los hogares, por lo que es necesario buscar cambios de valores y actitudes entre la población para "ser más sostenibles".

Así lo afirmó el coordinador del Departamento de Incidencia y Alianzas de Manos Unidas, Marco Gordillo Zamora, durante un diálogo celebrado en Servimedia bajo el título 'El ser humano', en el que se puso el foco en el impacto del desperdicio alimentario y en la campaña 'El efecto ser Humano. La única especie capaz de cambiar el planeta' de esta ONG.

Gordillo explicó que desde Manos Unidos llevan a cabo su "misión" a través de un plan de educación para el desarrollo, con el que intentan lograr cambios de valores y actitudes entre la población para "ser más sostenibles".

Sus líneas de trabajo se centran en influir en las personas, tanto en las que toman decisiones tales como gobernantes y en la sociedad en general, en busca de cambios de opiniones y de hábitos de consumo. Por otra parte, Manos Unidas intenta conectar a los actores que pueden frenar el desperdicio alimentario, como empresas y administraciones.

La entidad cuenta también diferentes historias humanas de personas afectadas por los efectos de esta situación alimentaria y, con ello, busca sensibilizar y concienciar a la población. "En definitiva, acompañamos a los ciudadanos en todos los procesos", añadió el coordinador de Incidencia y Alianzas de la ONG.

Además, de toda la comida producida, se desperdicia casi la mitad (40%) y hasta 240 kilos de alimentos se desechan cada segundo, según especificó la responsable de asuntos públicos y relaciones institucionales de Too Good To Go, Victoria Albiñana.

El trabajo de Too Good To Go consiste, a través de una aplicación móvil, en poner en contacto a los consumidores con los establecimientos de su zona para dar salida a los productos que estén cercanos a caducar y que no se desperdicien.

La responsable especificó que desarrollan su tarea en 17 países y que, hasta el presente, han salvado 300 millones de packs de comida a nivel global y 19 millones en España. Pese a ello, "queda mucho por hacer en este ámbito", aseveró.

Por otra parte, Albiñana detalló que sus beneficios "se reinvierten" y, por ello, están desarrollando Too Good To Go Platform, que es un software impulsado por Inteligencia Artificial (IA) que permite monitorizar los etiquetados de fechas de productos, es decir, la fecha de caducidad, para fomentar venta de producto. Este software manda alertas cuando los alimentos vayan a caducar y da recomendaciones a los usuarios para venderlos e, incluso, proporciona bajadas de precios.

Prevención

Este trabajo de concienciación se lleva a cabo también mediante la prevención. En DIA España realizan análisis de los hábitos de consumo y otros parámetros para adaptar el surtido de productos a las necesidades de los ciudadanos, según enunció la responsable de sostenibilidad de la empresa, Trinidad Dávila, quien aseguró que el 95% del desperdicio alimentario se hace en los hogares.

Algunos métodos de prevención de desperdicio alimentario son evitar o limitar las ofertas de carga, por ejemplo, los 3x1 o 2x1, porque así no se incita la compra compulsiva de alimentos o inadecuada a las necesidades, o repartir en cantidades más pequeñas los alimentos en diferentes envases como, por ejemplo, "200 gramos de jamón, distribuirlos en dos envases de 100, para evitar que no sobre", explicó Dávila Ruiz.

Por su parte, la ASG comunicación corporativa de la empresa Alsea, María Escribano Romero, comentó que otra "clave" para evitar el desperdicio es aprovechar los "muchos canales de difusión" que hay y "hacer partícipes a las personas de esta causa y ponérselo fácil".

En su caso, Alsea cuenta con marcas de restaurantes como Vips o Ginos, y que los establecimientos no tiren la comida sobrante y se lo den a los clientes es uno de los ejemplos a los que hizo referencia Escribano Romero para frenar esta situación.

Los participantes en este diálogo sobre 'El efecto ser humano' manifestaron que "la sostenibilidad es algo importante" y que "tener una gestión responsable y ser eficiente a nivel alimentario es ser sostenible", dijo Escribano Romano.

Por su parte, Gordillo Zamora concluyó que "la sostenibilidad es algo integral que debe formar parte de una empresa y de todos los agentes" y que "la clave está en tener ciudadanos que sean consumidores conscientes, críticos, exigentes con las cuestiones medioambientales".