Brown-Forman Iberia nombra como Directora General Senior a Bessy Vrettou

La nueva Directora General Senior de Brown-Forman Iberia será Bessy Vrettou que ha tomado posesión de su cargo en el mes de abril de 2024. La directiva ha sido responsable de nuevos negocios, gestión de portafolio, desarrollo estratégico e implementación en mercados, todo con un fuerte enfoque comercial y de marketing. A su vez, cuenta con una amplísima experiencia en el sector del lujo, estableciendo relaciones clave con figuras representativas, clientes y líderes de opinión en esta industria.

Durante los últimos seis años, Bessy Vrettou ocupó puestos clave en Edrington, empresa de bebidas espirituosas, formando y desarrollando a diversos equipos comerciales y de marketing, supervisando ejecuciones de la más alta calidad en diversos mercados y facilitando la creación de una organización eficiente en la cadena de suministro. Miembro del equipo directivo de European Partners, ha contribuido significativamente en el desarrollo de la estrategia y al establecimiento de prioridades de marca, niveles de inversión y objetivos comerciales.

"Estoy seguro de que el sólido de liderazgo de Bessy, su profunda inteligencia comercial y su pasión por el trabajo en equipo, la sitúan en una posición inmejorable para este puesto y contribuirá al éxito de nuestro negocio en Iberia en los próximos años", comenta Michel Gayraud, VP Managing Director SENCE en Brown-Forman.

La nueva Directora General ha comentado que se encuentra muy ilusionada con el grandísimo reto de continuar el camino del éxito iniciado por su antecesor Ramon Valdelomar, desarrollando estratégicamente, impulsando y haciendo crecer todo el portfolio de Brown-Forman, una gran empresa con grandes valores, grandes personas, grandes marcas y uno de los mejores lugares para trabajar en España (GPTW), convirtiéndola en un referente en el mercado de bebidas espirituosas a un nivel nacional.

Sobre Brown-Forman

Durante más de 150 años, Brown-Forman Corporation ha enriquecido la experiencia de los consumidores mediante la creación responsable de marcas de bebidas alcohólicas de gran calidad, como Jack Daniel's Tennessee Whiskey, Jack Daniel's Ready-to-Drinks, Jack Daniel's Tennessee Honey, Jack Daniel's Tennessee Fire, Jack Daniel's Tennessee Apple, Gentleman Jack, Jack Daniel's Single Barrel, Woodford Reserve, Old Forester, Coopers' Craft, The GlenDronach, Benriach, Glenglassaugh, Slane, Herradura, el Jimador, New Mix, Korbel, Chambord, Fords Gin, Gin Mare y Ron Diplomático. Las marcas de Brown-Forman cuentan con aproximadamente 5.600 empleados en todo el mundo y sus productos se venden en más de 170 países. Para más información sobre la empresa, visite brown-forman.com. Síganos en LinkedIn, Instagram y X, antes Twitter