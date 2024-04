Los economistas prevén que Castilla y León consolide este año el crecimiento de sus exportaciones

El Servicio de Estudios Económicos (ECOVAEstudios) ha presentado el Observatorio de Comercio Exterior de Castilla y León correspondiente a 2023, el cual ha concluido que "el comercio exterior de la región presenta una clara revisión a la baja en 2023 y principios de 2024. Sin embargo, las perspectivas para todo el año 2024 son optimistas, consolidándose un crecimiento sostenido en el tiempo", tal y como ha expresado su director Juan Carlos De Margarida.

En este sentido, De Margarida ha considerado que "existe una clara ventaja, ya que España y Castilla y León están menos expuestas a determinadas amenazas comerciales, como son los conflictos en Ucrania e Israel o el estancamiento de la economía china, puesto que nuestras relaciones se centran en Alemania, Francia, Portugal e Italia, lo que hace que sea un comercio estable y sin grandes sobresaltos". De hecho, "la economía regional se ha comportado mejor de lo esperado durante el año 2023, ya que es la región que mayor incrementó las exportaciones, donde la automoción ha sido determinante".

No obstante, "este crecimiento de la economía se producirá siempre que el conflicto de Oriente Medio no incremente el precio del petróleo con un efecto directo de aumento de la inflación a nivel mundial provocando una gran inestabilidad económica, en unos momentos en donde la UE se encuentra con un crecimiento económico plano y rozando la recesión en las economías de algunos de sus miembros", ha continuado indicando De Margarida.

Las variables analizadas por ECOVAEstudios han tenido también en cuenta la existencia de otras realidades socioeconómicas que no ayudan, puesto que "la demanda esperada por las empresas no es suficiente para incrementar la producción y, por tanto, la inversión. Además, la carestía de la cesta de compra, debido a la inflación y el encarecimiento de los créditos por los todavía elevados tipos de interés, hace que el consumo no tenga la fortaleza suficiente". A todo ello, De Margarida ha añadido que "las exportaciones se están debilitando por la realidad geopolítica y económica de la UE, en donde muchos países se encuentran con crecimiento nulo y algunos en recesión, lo que hace que importen menos productos y, por tanto, compren menos a España y a nuestra región".

En cuanto a las perspectivas para este año 2024, "la caída del comercio exterior será leve y contenida hasta el tercer trimestre, y todo ello gracias a la solidez de la economía europea frente a otras muy dependientes de países en conflicto". En este sentido, el director del Servicio de Estudios considera que "los indicadores sugieren que la economía crecerá a partir de septiembre y tendrá un "formato de V" debido a varias causas, entre las que se encuentra la estabilidad del comercio a nivel mundial, siempre que las tensiones geopolíticas y la incertidumbre política no limiten el alcance de la recuperación del comercio de la región; la disminución del precio del dinero, que pasará del 4,5% a estar por debajo del 3%; así como una inflación que se modera aunque muy lentamente, con la previsión de finalizar el año en una inflación cercana al 2,5%.

Antes de finalizar, Juan Carlos De Margarida ha querido resaltar que "para lograr la estabilidad y el crecimiento del comercio exterior es necesario que se reduzca la excesiva dependencia de suministros en determinadas zonas geográficas; así como volver a localizar las empresas en el ámbito de la UE para garantizar la autosuficiencia de materias primas, bienes y servicios".