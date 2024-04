Disneyland Paris invierte 2.000 millones de euros en nuevas zonas temáticas

Disneyland Paris comienza una nueva era marcada por una nueva visión creativa, nuevas experiencias, una expansión sin precedentes y la introducción de una nueva identidad visual. Como parte de las celebraciones del 32 aniversario del destino de ocio francés, el parque ha dado a conocer todas las novedades previstas en el resort que está llevando a cabo un intenso programa de modernización en los últimos años.

El cambio más significativo será un cambio de nombre en el parque Walt Disney Studios que pasará a llamarse Disney Adventure World. Este cambio se hará efectivo cuando la nueva zona temática dedicada al mundo de Frozen cobre vida junto a un majestuoso lago.

Esta transformación del parque busca llevar la experiencia del visitante a otro nivel, y a lo largo de los próximos años todo el resort se enfocará en ofrecer a los visitantes nuevas y sorprendentes propuestas y aventuras cada vez mas inmersivas.

El 12 de abril de 1992, Disneyland Paris abría por primera vez sus puertas a los miles de visitantes que acudían al primer Parque Disney en Europa. Posteriormente en marzo de 2002 se le unía Walt Disney Studios Park, un parque complementario que ofrecía a los visitantes la mejor magia del cine, la animación y la televisión. Ahora ha llegado el momento de dar un paso adelante en un ambicioso futuro.

Durante la celebración del 32 aniversario del parque el pasado 12 de abril ejecutivos y creativos del resort anunciaron ante casi 1.000 fans y empleados del parque los innovadores espectáculos que se estrenarán en el parque a lo largo de los próximos meses, la próxima fase de transformación de los hoteles Disney, así como las mejoras previstas en la zona de Disney Village.

Una de las novedades más destacadas es la ampliación y transformación que se llevará a cabo en el Parque Walt Disney Studios. Con una inversión prevista de unos 2.000 millones de euros Disney Studios cambiará de nombre y ampliará su extensión con nuevas áreas temáticas que se sumarán a Marvel Avengers Campus que abrió sus puertas en 2022 y al Mundo de Pixar.

Desde 2007 el parque comenzó un importante viaje de expansión con el lanzamiento de múltiples proyectos de gran envergadura como The Twilight Zone Tower of Terror, Toy Story Playland y Ratatouille: The Adventure. Ahora la experiencia se amplia con nuevas zonas y nuevas propuestas sorprendentes.

Los mundos inmersivos inspirados en las películas Disney más populares de todos los tiempos se convertirán en la piedra angular de la transformación del parque a lo largo de los próximos años.

"Hoy estamos cambiando la historia del Parque Walt Disney Studios, que evoluciona desde el 'cómo se hace' en los estudios de grabación hasta nuevas aventuras que cobran vida en mundos inmersivos. Estos mundos de aventura serán los protagonistas de la nueva identidad del parque y aparecerán como reinos que los visitantes descubrirán a medida que se adentren en el parque y participen en las aventuras inspiradas en nuestras historias favoritas", explicó Tom Fitzgerald, director ejecutivo creativo de Disneyland Paris

Esta transformación, que involucrará más del 90% del Parque Walt Disney Studios, llevará aparejada un cambio de nombre que se hará efectivo coincidiendo con la apertura de la nueva área tematizada del Mundo de Frozen.

"Con nuestro compromiso de ampliar los límites de la inmersión y la innovación, estamos creando nuevas experiencias impresionantes y momentos espectaculares en Disney Adventure World que resonarán más que nunca con nuestros visitantes y que ofrecerán aventuras únicas en mundos inmersivos y serán el complemento perfecto del Parque Disneyland" aseguró durante la presentación de la nueva marca la presidenta de Disneyland Paris Natacha Rafalski.

Nuevo mundo de frozen

El nuevo mundo de Frozen transportará a los visitantes al reino de Arendelle, con sus coloridas fachadas y la Montaña del Norte. La tierra estará situada al borde de Adventure Bay, un lago de 70.000 metros cúbicos rodeado de un paseo marítimo que servirá de puerta de entrada a los nuevos universos temáticos que lo rodearán.

Mucho más que una localización icónica del Parque, Adventure Bay será un escenario 360 grados equipado con las últimas tecnologías para ofrecer espectáculos acuáticos, con fuentes, música, luces y efectos especiales que busca sorprender aún más a los visitantes.

A partir de este mes, el trabajo de transformación del parque se extenderá al área de entrada para sumergir a los visitantes en la nueva historia tan pronto como entren a Disney Adventure World.

Después de pasar por los torniquetes, los visitantes se convertirán en invitados especiales de un glamoroso estreno de película en el corazón de Hollywood en una noche estrellada. El nuevo edificio de entrada, rebautizado como World Premiere, reabrirá sus puertas en la primavera de 2025.

Una vez fuera del edificio, los visitantes llegarán al corazón de World Premiere Plaza en un elegante entorno inspirado en Art Déco. Los equipos de Walt Disney Imagineering Paris ya están trabajando para convertir la antigua plaza central del parque con una decoración inspirada en las famosas fachadas de los teatros de Broadway y West End.

Para acceder a los mundos inmersivos del parque, los visitantes podrán caminar por Adventure Way, un paseo rodeado de paisajes y jardines temáticos. En este área los visitantes podrán descubrir 'Raiponce Tangled Spin', una atracción familiar nueva inspirada en la película de animación de Disney 'Enredados' que transportará a los visitantes a la icónica escena de linternas flotantes.

Además el parque agregará este año dos nuevos espectáculos a su programación: un musical inspirado en Alicia en el País de las Maravillas con acróbatas superando sus límites y dos finales alternativos decididos por el público en primavera, así como una nueva activación nocturna de proyecciones, música y efectos especiales que tendrá lugar a finales de 2024 en la zona de Marvel Avengers Campus y que durará hasta la primavera de 2025.

Los visitantes también podrán disfrutar de una nuevo servicio de restauración en The Regal View Restaurant and Lounge, un restaurante con servicio de mesa que ofrecerá a los huéspedes vistas de Adventure Bay, además de un oportunidad de conocer a algunas de sus princesas de Disney favoritas.

Reforma en disney village y en davy crockett ranch.

Disneyland Paris también ofrecerá nuevas opciones comerciales y de alojamiento. Disney Village, el complejo comercial, gastronómico y de entretenimiento del resort, también está experimentando una remodelación completa con la incorporación de nuevos restaurantes, tiendas y fachadas renovadas.

Por lo que se refiere a los hoteles, todos los bungalows del Disney Davy Crockett Ranch también serán reemplazados gradualmente. Este proyecto de remodelación, que se lanzará este año, hará guiños a personajes de Disney como Junior Woodchucks, junto con el Pato Donald y sus amigos. A esto se suma la reapertura a principios de este año, del legendario Hotel Disneyland que reabrió sus puertas tras un majestuoso cambio de imagen.

Desde el parque se asegura que esto solo es el principio de más novedades que vendrán en los próximos meses. Un nuevo mundo inmersivo, cuyo concepto y diseño está siendo ultimado por el equipo de ingenieros Imagineers, y que aumentará sin duda el atractivo de este parque a lo largo de los próximos años.