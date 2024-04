Cuánta pensión cobrarás si te jubilas con menos de 15 años cotizados

La obsesión de la inmensa mayoría de los trabajadores es conseguir todos los requisitos necesarios para cobrar en el futuro una pensión de jubilación que sustituya al salario cuando alcancen el retiro profesional.

Uno de los requisitos más determinantes es el de la cotización: todos los trabajadores han de acreditar 15 años de cotizaciones, de los cuales dos deben darse al menos entre los 15 años previos a la solicitud de la jubilación, tal y como puede comprobarse en el artículo 205 de la Ley General de la Seguridad Social (puede consultarse en este enlace).

¿Y si el ciudadano no llega a esos 15 años cotizados? En ese caso la única certeza es que no podrá cobrar la pensión contributiva de jubilación, por lo que tendrá que consultar si cumple con las condiciones necesarias para cobrar una pensión no contributiva de jubilación.

Qué pensión puedes cobrar si no has llegado a 15 años cotizados

De acuerdo con la información que facilita el IMSERSO en su página web, la pensión no contributiva de jubilación es aquella "prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios" para "los ciudadanos mayores de 65 años y en estado de necesidad aunque no se haya cotizado o se haya hecho de forma insuficiente para tener derecho a una pensión contributiva".

Requisitos para cobrar una pensión no contributiva de jubilación

La ausencia de cotizaciones suficientes para cobrar la pensión contributiva de jubilación no basta para tener acceso a la pensión no contributiva y el ciudadano ha de acreditar varias condiciones en paralelo:

Tener al menos 65 años de edad.

de edad. Demostrar una residencia en España de al menos 10 años entre los 16 años y la fecha de devengo de la pensión. Al menos dos han de ser inmediatamente anteriores a la jubilación.

Además, el solicitante no puede superar ciertos límites de ingresos que dependen de la situación familiar:

El límite para un ciudadano que viva solo es de 7.250,60 euros anuales.

El límite para una unidad de convivencia de dos personas (sumando los ingresos de los miembros) es de 12.326,02 euros anuales. Para unidades de tres y cuatro (o más) personas los límites se incrementan hasta los 17.401,44 euros anuales y los 22.476,86 euros anuales, respectivamente.

Si el ciudadano convive en la unidad de convivencia con ss padres o hijos esos límites de ingresos suben: 30.815,05 euros anuales para unidades de dos personas, 43.503,60 euros anuales para unidades de tres personas y 56.192,15 euros anuales para unidades de cuatro o más personas.

Cuantía de la pensión no contributiva de jubilación

Con carácter general, la cuantía de la pensión es de 517,90 euros mensuales y 7.250,60 euros anuales. Al margen de esta cifra, existen otras cuantías alternativas:

La cuantía de la pensión del 25% es de 129,48 euros mensuales y 1.812,65 euros anuales.

Si coinciden dos beneficiarios de la pensión en la misma unidad de convivencia, la cuantía para cada uno de ellos es de 440,22 euros mensuales y 6.163,01 euros anuales.

Si coinciden tres o más beneficiarios de la pensión en la misma unidad de convivencia, la cuantía para cada uno de ellos es de 414,32 euros mensuales y 5.800,48 euros anuales.