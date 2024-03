El Gobierno y las comunidades, en pie de guerra por la financiación de Cataluña: "Es un disparate pedir el 100% de los impuestos"

La Generalitat presentó este martes el nuevo modelo de "financiación singular" que pretende imitar al vasco y al navarro gestionando el 100% de los impuestos que recauda, al tiempo que destinará una partida para sufragar inversiones estatales y otra para el "reequilibrio territorial". Esta propuesta de ERC, que será trasladada al Gobierno en la comisión acordada en el pacto de investidura de Pedro Sánchez, ya ha levantado ampollas tanto en el Ejecutivo como en las Comunidades Autónomas, que ven un auténtico "disparate" la propuesta del Govern de Pere Aragonès.

En este sentido, la primera en alzar la voz dentro del Gobierno ha sido la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien ha negado el "expolio fiscal" a Cataluña en favor del resto del país que denuncia ERC y ha puntualizado que la región nunca ha tenido tantos recursos como ahora.

Durante la sesión de control del Gobierno de este miércoles en el Congreso, la ministra de Hacienda ha explicado que en los últimos cinco años se han destinado un 50% más de recursos procedentes del sistema de financiación, que se traducen en 50.000 millones adicionales a los que había cuando gobernaba el PP.

Por este motivo, Montero ha señalado que si en la región de Cataluña hay un colapso en la sanidad, dependencia o educación "no es por falta de recursos", si no que el problema puede encontrarse en la "propia gestión" de la Generalitat.

Por su parte, las Comunidades Autónomas también han reaccionado a la financiación "singular" que ha propuesto la Generalitat. Para Andalucía es un "disparate" que Cataluña pida gestionar el 100% de los impuestos que recauda. En palabras de la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, esta cuestión "rompe el principio de cohesión, de solidaridad territorial el 100% de los impuestos cuando el resto de comunidades autónomas solo recibimos el 50%".

"Nos parece una auténtica barbaridad", ha continuado la consejera, que ha destacado que este hecho es "un nuevo agravio para el resto de Comunidades Autónomas en general, pero un agravio para Andalucía en particular". "Cataluña, en principio, no estaría entre las comunidades que reciben financiación por debajo de la media. No hay una singularidad para Cataluña, como no la hay para el resto de comunidades; no está infrafinanciada como está Andalucía", ha señalado.

Por ello, Carolina España ha instado a poner en marcha una "necesaria y urgente reforma del sistema de financiación autonómica", ya que hay cuatro regiones -Valencia, Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía- que reciben aportaciones por debajo de la media. "El Gobierno de España tiene que cumplir con su obligación, tiene que reformar este modelo de financiación autonómica y hacerlo de la mano de todas las comunidades, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF)", ha recalcado.

"Rompe con la solidaridad entre españoles"

El presidente del Principado de Asturias también ha salido al paso del nuevo modelo de financiación catalán y ha indicado que "rompe con la solidaridad entre españoles" y que va en contra del acuerdo multilateral entre territorios. Adrián Barbón, durante la Junta General asturiana, ha rechazado "de forma clara, nítida y rotunda" la propuesta de la Generalitat.

"Estamos totalmente en contra de una reforma del sistema de financiación autonómica que, en primer lugar, rompe con el acuerdo multilateral y, en segundo lugar, rompe con la solidaridad entre españoles", ha argumentado, tras obtener el apoyo del PP asturiano "en la defensa por la financiación justa para Asturias".

Por su parte, el Gobierno de la Comunidad de Madrid también ha defendido que el modelo de financiación autonómica se negocie "sin peajes" entre todas las comunidades en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha recordado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que Madrid es la autonomía "que más aporta a la caja común con la que se financian los servicios públicos". Por ello, el Gobierno regional apuesta por un sistema de financiación "que sea justo y, sobre todo, que sea abordado de manera multilateral, sin peajes" y sin que haya que someterse "a chantajes de ningún partido político independentista y, muchísimo menos, de un prófugo de la Justicia".