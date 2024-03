Bruselas da un ultimátum a España por no cumplir la norma de euroórdenes

La Comisión Europea ha hecho público este miércoles su paquete de infracciones del mes de marzo, por el que ha dado un ultimátum a España por no aplicar a su normativa nacional la directiva comunitaria sobre órdenes de europeas de detención y entrega.También ha remitido un dictamen motivado a España por no transponer la directiva comunitaria de uso de vehículos de alquiler sin conductor en el transporte de mercancías. Además, ha expedientado a España por no aplicar la norma europea de trabajadores temporeros ni la de residuos.

Bruselas ha dado un paso más y ha dado un ultimátum a España por no haber aplicado a su legislación nacional la norma comunitaria de órdenes europeas de detención y entrega. Se trata del segundo paso del procedimiento de infracción abierto por el Ejecutivo comunitario, que ha remitido a Madrid un dictamen motivado por el que da un plazo de dos meses para aplicar a su legislación nacional las disposiciones de entrega o extradición, y las relacionadas con obligatorios y facultativos y las resoluciones dictadas a raíz de un juicio en el que no comparece el imputado.

Por otro lado, la Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción a España por no trasponer la directiva europea de residuos. Concretamente, Bruselas ha remitido una carta de emplazamiento al Gobierno por no haber aplicado adecuadamente la directiva sobre vertederos, que fija los estándares para que no tengan efectos adversos en la salud , el agua, el suelo y el aire. En virtud de esta directiva, los Estados miembros deben tomar medidas para garantizar que sólo se viertan en vertederos los residuos que hayan sido sometidos a tratamiento.

España también ha sido expedientada por la Comisión Europea por no haber traspuesto a su normativa la directiva sobre trabajadores temporeros, una norma que busca garantizar condiciones justas y transparentes para la admisión de trabajadores temporeros en los Estados miembro que procedan de países de fuera de la UE. Bruselas ha indicado en el comunicado que garantizar el pleno respeto a los trabajadores temporeros es un requisito importante para atraer trabajadores temporales. La norma busca dar garantías de condiciones de vida y trabajo decentes y protección contra la explotación a estos empleados.

Además, la Comisión Europea ha remitido a España un dictamen motivado, el segundo paso del procedimiento de infracción, por no aplicar la norma comunitaria sobre el uso de vehículos de alquiler sin conductor en el transporte de mercancías por carretera. De no aplicarla antes de agosto, el Ejecutivo comunitario llevará a España ante la Justicia europea. La norma pretende que las empresas puedan beneficiarse del uso de vehículos de alquiler de otro Estado miembro para poder hacer frente a picos de demanda y sustituir vehículos que no están operativos.