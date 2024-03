Los hosteleros le recuerdan a Díaz que no cuenta con competencias para modificar sus horarios

El adelanto del cierre de los restaurantes que Yolanda Díaz deslizó el pasado lunes pondría en riesgo la recuperación de la hostelería, que tras el parón que supuso el estallido de la pandemia, confía en reconquistar las cifras de 2019. El sector de la hostelería irrumpe en el debate abierto por la vicepresidenta segunda del Gobierno y denuncia las consecuencias de la regulación de horarios propuesta por la líder de Sumar, que afectaría a una actividad que generó 122.862 millones de euros en 2022, según los últimos datos publicados en el Anuario de la Hostelería. "Teniendo en cuenta que la vida nocturna es uno de nuestros principales atractivos turísticos, la propuesta sería un tiro en el pie que solo beneficiaría a nuestros competidores en el mercado turístico cuestionando uno de nuestros valores más singulares y particulares del estilo de vida español", asegura la Federación de Empresarios de Ocio y Espectáculos.

Díaz defiende adaptar los horarios españoles a los del resto de Europa. Para ello, plantea anticipar el fin de la jornada laboral, especialmente en la hostelería. "No es razonable que haya restaurantes abiertos a la una de la madrugada", dijo en la reunión de su grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados celebrada a inicios de semana. La legislación deja en manos de las comunidades autónomas la regulación de los horarios para la apertura y cierre de los locales comerciales, un asidero al que se agarra la Confederación Empresarial de Hostelería de España para criticar la intención de la vicepresidenta. "Lejos de ver un defecto, veo una virtud, en que haya restaurantes que a la una de la noche ofrezcan servicio para esa gente que no ha podido ir a cenar antes. Especialmente relacionado con los teatros, los cines, las redacciones de los periódicos, o la propia hostelería", afirma José Luis Yzuel,presidente de Hostelería de España.

El sector desmiente reuniones con Trabajo

La de Sumar ha afirmado haberle planteado la propuesta al sector. "Lo planteé con la patronal turística, no es nada nuevo", aseguró en declaraciones a TVE. Un punto que desmiente una de las principales patronales. "Nosotros no nos hemos reunido con ella, a pesar de que hemos solicitado un encuentro con ella en varias ocasiones", insisten fuentes de Hostelería de España. "Ha mentido descaradamente cuando asegura que se ha reunido con todos los subsectores, no conozco ningún presidente de ningún subsector del turismo que se haya reunido con ella en los últimos diez días", añade Yzuel.

El sector, uno de los puntales sobre los que se sostiene el turismo, reivindica la aportación de su actividad a los datos de empleo. La restauración generó un pico de trabajadores en julio y agosto de 2023 en los que se superaron los 1,9 millones de contratados. "Un horario largo significa mayores plantillas, mayores salarios, más consumo, así que nadie entiende exactamente lo que se pretende, pero estoy totalmente en contra", apunta el presidente de Hostelería Española.

Al malestar de las empresas de la restauración, se sumó la réplica de la réplica de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso acusó a Yolanda Díaz de querer que los ciudadanos sean "puritanos, materialistas, socialistas, sin alma, sin luz y sin restaurantes, aburridos y en casa". "La presidenta de la Comunidad de Madrid parece olvidar que a partir de las 10 de la noche, las jornadas son nocturnas y, por tanto, tienen ciertos riesgos. Tienen riesgos de salud mental y tienen, además, que conllevar una retribución diferente", contestó la vicepresidenta segunda.