El secreto del país con la mayor esperanza de vida del mundo está en el Mediterráneo

La obsesión del ser humano por alcanzar la eterna juventud parece imposible hoy en día. Sin embargo, vivir muchos años con una calidad de vida relativamente alta es posible en un puñado de países desarrollados. Entre estos países, además, hay uno que presume de tener la mayor esperanza de vida entre las economías avanzadas por 'goleada'. Este pequeño país mediterráneo cuenta con una serie de factores casi únicos que combinados entre sí, podrían ofrecer algunas de las claves vivir más tiempo: Clima, dieta, sanidad y, sobre todo, grandes recursos y medios económicos.

Según la última actualización de la base de datos del World Factbook de la CIA, la esperanza de vida en Mónaco estuvo al borde de alcanzar los 90 años (89,6 años), con una esperanza de 93,6 años para las mujeres y 85,8 años para los hombres. De este modo, el pequeño principado vuelve a ser el país con la mayor esperanza de vida del mundo. Por debajo aparecen varios países asiáticos, también con rentas per cápita muy elevadas, como son Singapur, Macao o Japón, todos ellos con una esperanza de vida de entre 85 y 86 años. Entre los 20 primeros también aparecen países como España, Italia, Malta o San Marino.

Pero si por algo destaca Mónaco es por la riqueza de este pequeño territorio. Su PIB per cápita supera los 240.000 dólares, superando a otros países extremadamente ricos como Liechtenstein (190.000 dólares) o Luxemburgo (125.000 dólares).

Estos niveles tan elevados de renta permiten a este territorio tener un sistema sanitario inigualable en el mundo. Mónaco también ofrece a sus ciudadanos (son poco más de 38.000) un sistema de salud público (financiado por el estado), con médicos muy cualificados, gracias a unos salarios muy altos dentro del sector. No obstante, los ciudadanos del principado, pese a ser residentes de forma oficial en Mónaco, acuden de forma frecuente a los mejores hospitales del mundo. En este caso, un nivel de renta elevadísimo permite que sus ciudadanos disfruten de una gran 'movilidad sanitaria', algo a lo que no opta el común de los mortales.

El sistema sanitario de Mónaco

Aun así, los medios especializados en sanidad y locales insisten en que cualquier persona que trabaje en Mónaco está automáticamente cubierta por el sistema de Seguridad Social monegasco. La mayoría de los servicios sanitarios en Mónaco están financiados con fondos públicos. Esto significa que son casi gratuitos o están disponibles a precios muy asequibles para los residentes. Sin embargo, los regímenes obligatorios de Seguridad Social no cubren los accidentes o enfermedades profesionales, que sólo estarán cubiertos por un seguro médico internacional privado.

Mónaco tiene varios hospitales y clínicas, incluido el Hospital Princess Grace, un centro sanitario de última generación. El principado también cuenta con muchos médicos y profesionales sanitarios altamente cualificados formados en las mejores facultades de medicina de Francia y otros países europeos. Los pacientes tienen acceso a atención médica especializada en campos como cardiología, oncología, neurología y cirugía.

Además, Mónaco ha puesto en marcha programas preventivos para animar a los residentes a adoptar un estilo de vida saludable, como campañas de sensibilización sobre nutrición y ejercicio. Todo esto contribuye a hacer de Mónaco uno de los lugares más saludables y seguros para vivir y trabajar en Europa, según la firma de seguros médicos para expatriados MSH.

Siendo un territorio con tan pequeños y con solo 38.000 habitantes, comparar sus ratios en materia de sanidad con el resto de países pierde algo de sentido. Aun así, algunas instituciones aportan datos comparativos sobre Mónaco. Según el Banco Mundial, Mónaco es el país que tiene más médicos por cada 1.000 habitantes (solo por detrás de Cuba), con 7,8. Por otro lado, este país cuenta también con 13,8 camas de hospital para cada 1.000 habitantes, el ratio más elevado de todo el mundo.

El estilo de vida mediterráneo

Todo lo anterior, junto a un clima templado, soleado casi todo el año y un estilo de vida mediterráneo (dieta, calidad de aire, deporte...) culminan la combinación perfecta para llegar casi a los 90 años. Un estudio publicado en 2023 por Mayo Clinic Proceedings, realizado conjuntamente por la Universidad Autónoma de Madrid y la Escuela de Salud Pública de Harvard examinó los hábitos de los residentes de países Mediterráneos. La dieta mediterránea parece fundamental para lograr una vida más larga y saludable.

El estilo de alimentación mediterráneo que se estudió abarca las dietas tradicionales de 21 países que bordean el mar Mediterráneo, entre los que se incluye Italia, Grecia, Croacia, Turquía y Mónaco, donde abundan las verduras frescas, las frutas, el pescado, las nueces y los cereales integrales. Esta dieta supone un mayor consumo de algunas proteínas magras como el pescado y el pollo, los productos frescos y, por supuesto, el aceite de oliva rico en antioxidantes. Además de la dieta, los investigadores identificaron un "estilo de vida mediterráneo" promueve un descanso suficiente, mayor actividad física y socialización, gracias a un clima que se presta en mayor medida a ese tipo de actividades.

Estos expertos fueron más allá y estudiaron como impactan esos hábitos en ciudadanos que no son originarios de los países mediterráneos, para intentar aislar el impacto real de estos hábitos. La conclusión de este paper sostiene que "una mayor adherencia al estilo de vida mediterráneo se asocia con una menor mortalidad por todas las causas y por cáncer en los adultos británicos de mediana edad y mayores en una relación dosis-respuesta. Adoptar un estilo de vida mediterráneo adaptado a las características locales de las poblaciones no mediterráneas puede ser posible y formar parte de un estilo de vida saludable".

Aunque en el caso de Mónaco su elevada renta per cápita y riqueza marca la diferencia, el estilo de vida mediterráneo es el complemento perfecto para situar al principado en el liderato de la esperanza de vida. Países como Malta, Italia o España también aparecen entre los 20 países con una mayor esperanza de vida, pese a que no se encuentran entre los 20 países con mayor renta per cápita del mundo. Así, el caso de Mónaco es una combinación casi insuperable: riqueza, estilo de vida y una sanidad de calidad.