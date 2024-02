Cuánto cobrará una persona que se jubila sin haber cotizado 15 años

No todos los ciudadanos pueden cobrar una pensión de jubilación contributiva. La razón es que, para poder percibir esta prestación, el sistema de pensiones obliga a los trabajadores a acreditar una serie de requisitos de obligatorio cumplimiento.

El requisito más importante y el que trae de cabeza a todos los trabajadores es el de la cotización. La pensión contributiva de jubilación, en concreto, obliga a los ciudadanos a demostrar una cotización de 15 años, de los cuales dos deberán haberse producido en los 15 años previos a la solicitud de la pensión.

Pero, ¿qué pasa si una persona no llega a cotizar 15 años? Evidentemente, no podrá cobrar una pensión contributiva. En esos casos le quedará una última opción en materia de pensiones: la pensión no contributiva de jubilación.

Qué es la pensión no contributiva de jubilación

Tal y como explica el IMSERSO en su página web, la pensión no contributiva de jubilación es la "prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios" que se abonan a "los ciudadanos mayores de 65 años y en estado de necesidad aunque no se haya cotizado o se haya hecho de forma insuficiente para tener derecho a una pensión contributiva".

El cobro de una pensión no contributiva de jubilación no se vincula exclusivamente a la ausencia de cotizaciones suficientes para percibir la pensión contributiva: el sistema obliga a cumplir otras condiciones en paralelo.

Requisitos para cobrar una pensión no contributiva de jubilación

Tener cumplidos 65 años o más de edad

Haber residido en territorio español al menos 10 años en el periodo comprendido entre los 16 años y la fecha de devengo de la pensión. De esos 10 años, al menos dos han de ser inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud.

Límites de ingresos para cobrar una pensión no contributiva de jubilación

Además, el sistema obliga a los ciudadanos que quieran cobrar una pensión no contributiva a no superar determinados niveles de ingresos anuales. El objetivo de esta medida es no destinar recursos públicos a personas que tienen garantizada cierta solvencia. Los límites son los siguientes:

Un ciudadano que viva solo no podrá percibir más de 7.250,60 euros anuales.

Para una unidad de convivencia de dos personas los ingresos de los dos miembros no podrán ser superiores a los 12.326,02 euros anuales. Para unidades de tres y cuatro (o más) personas esos límites de ingresos pasan a 17.401,44 euros anuales y 22.476,86 euros anuales, respectivamente.

En el caso de que el ciudadano conviva en la unidad de convivencia con alguno de sus padres o hijos los límites de ingresos se incrementan para la unidad: 30.815,05 euros anuales para unidades de dos personas, 43.503,60 euros anuales para unidades de tres personas y 56.192,15 euros anuales para unidades de cuatro o más personas.

Cuantía de la pensión no contributiva de jubilación

Las pensiones no contributivas de jubilación aumentaron un 6,9% con el cambio de año. Lo hicieron por encima de la inflación porque la última pata de la 'reforma Escrivá' de las pensiones estableció que, de 2024 a 2027 se fuesen acoplando al 75% del umbral de la pobreza para un hogar unipersonal, de acuerdo con el Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo (que puede consultarse en este enlace).

Las nuevas cuantías aparecen recogidas en este enlace del IMSERSO y son las siguientes:

La cuantía de la pensión no contributiva de jubilación es, con carácter general, de 517,90 euros mensuales y 7.250,60 euros anuales.

La cuantía de la pensión del 25% es de 129,48 euros mensuales y 1.812,65 euros anuales.

Si existen varios beneficiarios de pensión no contributiva en la misma unidad de convivencia, las cuantías cambian:

En unidades de convivencia con dos beneficiarios de pensión, la cuantía para cada uno de ellos será de 440,22 euros mensuales y 6.163,01 euros anuales.

En unidades de convivencia con tres o más beneficiarios de pensión, la cuantía para cada uno de ellos será de 414,32 euros mensuales y 5.800,48 euros anuales.