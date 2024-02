José Luis Iniesta, presidente de CIEM Badajoz: nuestra vocación es defender los intereses de todos los empresarios de Badajoz

José Luis Iniesta es un joven empresario de la ciudad de Badajoz, inició su aventura empresarial de la mano de su padre, también llamado José Luis Iniesta, fundador del Hotel Río de la capital pacense. De él heredó su pasión por trabajar por las empresas en el ámbito asociativo. Estudió en Pamplona y realizó un máster en turismo en Londres y con 25 años ya trabajaba en el Hotel familiar.

¿Por qué decidió apostar por la Confederación Independientes de Empresarios, CIEM, de la provincia de Badajoz?

Siempre he sido una persona muy participativa en el mundo empresarial, lo aprendí de mi padre; y decidí incorporarme a la Junta Directiva y aceptar mi cargo como presidente. Después de la pandemia aprendimos que la unión hace la fuerza, y en ese momento había un vacío de representatividad del sector empresarial, CIEM concurrió a las elecciones de la Cámara de Badajoz como una candidatura independiente y logró los 27 plenarios de la Cámara de Badajoz. Así en noviembre de 2023 se presentó pública esta nueva Confederación.

Queremos hacer de CIEM una patronal independiente y plural que busque defender el interés general del tejido empresarial y abarcar toda la provincia de Badajoz, desde los autónomos hasta los grandes proyectos empresariales.

¿Quién conforma esta nueva patronal?

En CIEM hay gente con mucha experiencia que está aportando experiencia y gente joven con ganas y humildad para desarrollar un trabajo en equipo, porque tenemos muchos retos por delante, todo lo referente a la digitalización, las redes sociales, la inteligencia artificial y todos los nuevos sistemas.

¿Cuáles serán los principales retos para el futuro más inmediato?

El reto principal será la admisión en la CEOE, así tendremos una representación real en el sector empresarial de la provincia de Badajoz para dar paso a una representación institucional. Ya hemos presentado la admisión, pero este proceso tiene su protocolo y sus tiempos.

Otro de los grandes retos será demandar una plena seguridad jurídica para que las empresas que vengan tengas sus plenas garantías, todo ello a través del diálogo social.

Seguiremos reivindicando las infraestructuras, Extremadura sigue siendo un desierto en materia ferroviaria, y son esenciales para el desarrollo del tejido productivo de cualquier territorio, y es evidente que el histórico déficit de infraestructuras ha penalizado el desarrollo de Extremadura y el crecimiento de sus empresas en igualdad de condiciones con otras regiones.

Los empresarios extremeños han tenido más dificultades para sacar sus productos o recibir las materias primas que necesitan para desarrollar su actividad.

Es esencial que contemos cuanto antes con un tren que nos conecte de forma efectiva con el resto de España, con otras zonas industriales o con puertos en los que dar salida a nuestros productos. No podemos ni merecemos esperar más. Las empresas extremeñas arrastramos décadas de discriminación con las infraestructuras.

¿En qué estado se encuentra la Plataforma Logística de Badajoz?

Para nosotros las infraestructuras son esenciales para nuestras mercancías, por ello tenemos que exigir que no se frenen los proyectos y que sean una realidad cuanto antes, porque pueden ser un dinamizador empresarial de primer nivel para Extremadura.

Sobre este asunto, la entrada en funcionamiento de las terminales ferroviarias puede suponer un punto de inflexión para la dinamización empresarial. La de Badajoz entrará en funcionamiento en febrero.

Extremadura está viviendo una llegada de grandes proyectos industriales, desde CIEM ¿cómo se ve el futuro de esta nueva economía?

Nosotros estamos a favor de TODOS los proyectos que vengan a instalarse en Extremadura. Es fundamental que las administraciones sean ágiles en el desarrollo de los proyectos y también que las infraestructuras tantas veces prometidas se conviertan en una realidad.?

Estos proyectos son esenciales por la capacidad tractora para que lleguen otros proyectos complementarios y la dinamización que ejercen sobre el tejido productivo existente y sobre la economía de la zona en la que se instalan. Cada uno de estos proyectos generará un ecosistema empresarial propio a su alrededor del que se benefician las empresas locales, pymes que tienen la oportunidad de crecer en torno a esas grandes industrias.

¿Cuál es la situación real de la industrialización de Extremadura?

Extremadura está ante una gran oportunidad para vivir esa industrialización pendiente y es evidente que hay condiciones ahora porque hay grandes proyectos en marcha que parece que van avanzando.

Los empresarios de la provincia y la región están teniendo problemas en la mano de obra ¿cuál es la situación real?

No es comprensible que falte mano de obra con las tasas de paro que hay en Extremadura. Son casi 80.000 parados en Extremadura y sin embargo no se logran cubrir puestos como mecánicos, camareros, electricistas, comerciales o albañiles. Uno de cada cuatro trabajadores en Extremadura son empleados públicos. Es la mayor ratio de España y nos indica que algo está fallando en la economía, y lo que está fallando es que se desincentiva la contratación por parte de las empresas

En este punto, muchas empresas están en condiciones de crecer y sin embargo no pueden hacerlo porque no encuentran los perfiles adecuados. Hay que hacer un esfuerzo para que la Formación Profesional sea más atractiva para los jóvenes para los perfiles que están demandando las empresas. Y los planes de empleo se tienen que ajustar a la necesidad real. El último informe de la AIREF señalaba que el dinero invertido no había dado los resultados esperados.

¿Cómo están llegando los fondos europeos al sector privado?

Es necesario que haya una simplificación administrativa real con el fin de que una Pyme pueda optar a estos fondos para desarrollar su empresa. Los fondos europeos son una oportunidad de crecimiento para todas las empresas, pero hay que favorecer que las pequeñas empresas y los autónomos puedan acceder a ellos. Es necesario que se habiliten herramientas para que, aunque no tengan una gran estructura, puedan acceder a los trámites de forma ágil para que puedan beneficiarse también de las ayudas.