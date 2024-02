Ahmed Issa (Ministro de Turismo de Egipto): "Se puede hacer un crucero por el mar Rojo con total seguridad"

Esta es la segunda vez que el ministro de Turismo y Antigüedades de Egipto, Ahmed Issa, recibe a elEconomista.es en su visita a España por la feria de turismo internacional Fitur. Este año, los importantes retos que tienen desde el país son muchos, la escalada de violencia en el Mar Rojo y el conflicto de Israel con Hamás están muy cerca de sus fronteras y eso puede retraer la llegada de nuevos visitantes. Pero entre los proyectos que el país está llevando a cabo está el Gran Museo Egipcio, una infraestructura ambiciosa de la cual todavía no se conoce fecha de apertura. El ministro, fuera de grabaciones y entre risas antes de la entrevista, se resiste incluso a decir la estación del año en la que por fin el público general va a poder disfrutar de las maravillas del antiguo Egipto en esas salas. Es el secreto mejor guardado después de la muerte de Tutankamóm o la desaparición de Nefertiti.

Actualmente Egipto está invirtiendo en nuevos proyectos turísticos y de infraestructuras para mejorar la experiencia de los visitantes. Entre ellas destaca el Gran Museo Egipcio que se rumorea que abrirá sus puertas pronto ¿Puede adelantarnos algo?

Efectivamente, me reuniré con mi primer ministro en las próximas para coordinar una fecha para organizar una apertura calmada y así permitir que los turistas intenten probar los nuevos sistemas tecnológicos que presenta este nuevo museo.

Además de eso, casi hemos terminado la nueva experiencia en las Pirámides donde hay un nuevo centro de visitantes y una nueva experiencia para subir y bajar de ellas. Entre otras cosas también hemos abierto cafeterías de "La Durée", una marca francesa de repostería, un pequeño cine... Estas pequeñas cosas que estamos haciendo son siempre para mejorar la experiencia individual del turista.

Pero lo más importante es que en Egipto estamos gastando el 22% de nuestro PIB en el sector turístico para avanzar en infraestructuras. En concreto estamos construyendo carreteras, puentes, aeropuertos, trenes de alta velocidad... todo esto va a mejorar la experiencia y no solo en materia de transporte, sino que al visitante le dará la impresión de que somos un país avanzado en servicios para el turismo.

Sé que no me lo va a decir pero se lo tengo que preguntar ¿Puede adelantar alguna fecha?

Se la diré cuando me reúna con mi primer ministro (ríe).

Ahora se habla mucho del turismo sostenible. Es decir, turismo que no deje una huella de carbono importante, que no sea invasivo y que deje riqueza real en la población ¿trabajan pensando en ello?

Asolutamente. Le digo que en el año 2023 Egipto solo recibió 14,9 millones de turistas, sí es un número récord, pero todavía es muy pequeño. Si nos fijamos en nuestro modelo a seguir que es España, ustedes reciben más de 80 millones de turistas al año y la población española es de unos 50 millones, aproximadamente.Si nos fijamos, en cambio, en un país como Croacia vemos cómo el turismo empieza a ser un problema, cuando el número de turistas sobre la población alcanza cierto nivel. Es diferente de un país al otro. Portugal recibe 2,7 turistas por cada habitante y Croacia recibe cinco por cada ciudadano, por lo que es por eso que las problemáticas sobre el turismo están aumentando. Pero en Egipto, como dije, solo estamos recibiendo 15 turistas por cada 100 egipcios, así que todavía estamos lejos de eso y nuestra cuota de mercado total a nivel mundial en 2023 es solo un 1,2% del turismo total en el mundo. Queremos aumentar al 1,6% 2028, pero también miramos la sostenibilidad y la reducción de la huella de la industria porque

gran parte del turismo en Egipto depende de los arrecifes de coral, la belleza del mar Rojo, de nuestros monumentos. Estamos muy pendientes de cómo va a verse afectado esto por el calentamiento global y el cambio climático. Por todo esto seguimos pensando en inversiones a largo plazo. Acabamos de añadir nuevos estándares para la certificación ecológica y también vamos a estar invirtiendo en el futuro del mundo. Estamos introduciendo nuevas medidas de auditoría e informes en más de 200 hoteles en Egipto que ahora cumplen con los estándares de la economía verde y así, sucesivamente.

¿También piensan en el impacto económico con las personas?

Claro que sí, cuando hablamos de la sostenibilidad del sector, hablamos también del impacto con la gente y la economía. Trabajamos siempre sobre eso, para que tenga un impacto económico real en la gente y para trabajar en la experneica con el turista. El turismo en Egipto crea un impacto real, si nduda. Un millón de egipcios trabajan para la industria y eso es un millón de hogares que se alimentan todos los días gracias a los turistas y estamos muy centrados. Los destinos están muy diversificados de norte a sur y no nos centramos solo en el Cairo o en Luxor.

Usted ha hablado de las maravillas del mar Rojo pero ahora estamos en un momento en el que parece que la zona no es segura por los ataques hutíes ¿Ha afectado eso al turismo?

Sabes, uno de los operadores turísticos españoles me contó que ciertas nacionalidades que no querían visitar Europa por la guerra de Rusia con Ucrania. Pero luego, la gente comenzó a darse cuenta de lo grande que es Europa y empezaron a venir. Esto es la misma situación. Obviamente, la gente tras del 7 de octubre (primeros ataques hutíes) comenzó a tener miedo, por supuesto. Pero luego, a medida que avanzaba el año, resulta que el cuarto trimestre de 2023 fue el segundo con la llegada de turistas más alta.

Seguimos generando un crecimiento del 9%. Los alemanes, los italianos, los británicos, los rusos, los polacos, los saudíes continuaron creciendo muy rápidamente. Los turistas españoles realmente disminuyeron durante diciembre en comparación con diciembre del año pasado, pero por otras razones aparte de la inseguridad, ya sabes. Pero la mayoría de las otras nacionalidades han crecido rápidamente. Y los primeros 19 días de 2024 los números muestran que hay mucho crecimiento del 11% frente a los primeros 19 días de 2023. Así que los turistas se están dando cuenta de que es seguro.

Hemos distribuido testimonios de los turistas que tienen, que estaban en Egipto en los últimos meses sintiéndose muy seguro, disfrutando del país. Me reconforta ver a los turistas disfrutar de mi país.

¿Podemos hacer un crucero por el mar Rojo con seguridad?



Por supuesto. Si nos fijamos en el ataque de los hutíes, hay unos 1.500 kilómetros al sur del sur, del punto más meridional de la frontera con Egipto y el país es el doble de grande que Francia, no hay peligro.

Hablando del futuro. He leído que su país está trabajando duro en la transición verde y muy intensamente en materia de hidrógeno y energía solar.

Evidentemente. La industria del turismo está cambiando en todo el mundo y los turistas ahora demandan eso, información acerca de la huella de carbono de su viaje. Egipto está comprometido a asegurar eso. El Gran Museo Egipcio va a tener un efecto neto sobre el medio ambiente de cero emisiones. Vamos a poder producir energía solar desde el propio techo del museo y vamos a ser capaces de reciclar agua.

Como dice, estamos muy centrados en la energía solar. La central de Benban, en el sur de Egipto, es una de las mayores del mundo. Estamos dando celeridad a los proyectos para ser capaces de mejorar el medio ambiente en todo el mundo. Recibir la Cop27 en el año 2022 en Sharm el Sheij fue todo un éxito y estamos hablando que cuando pensamos en Egipto, tenemos que asociar la ecología y la cultulra.

Además del turismo, desde la cartera que usted ostenta, y desde el propio Gobierno, también tienen que dedicarse a la investigación y el desarrollo en una ciencia tan importante como es la egiptología, que permite descubrir los orígenes de lo que somos hoy en día ¿Cuántos proyectos de investigación están llevando a cabo?

Sin duda. Investigar y hacer nuevos proyectos arqueológicos y descubrimientos es parte de la ciencia de la egiptología. Tenga en cuenta que esta es una ciencia global y tenemos que darnos cuenta que hay más de 250 misiones científica de alrededor de 100 universidades de todo el mundo que están excavando y haciendo su trabajo de campo en Egipto ahora mismo. De todas esa 30 misiones son solo egipcias y el resto son globales. Egipto está abierto a los científicos del mundo para seguir avanzando en esta ciencia de la egiptología y la arqueología.