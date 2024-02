Powell descarta un recorte inminente de los tipos de interés ante la fortaleza de la economía de EEUU

El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, ha lanzado un ''jarro de agua fría' a los mercados tras descartar casi por completo una pronta rebaja de los tipos de interés. El máximo mandatario de la Fed ha afirmado en una entrevista emitida este domingo que a la hora de pensar en posibles bajadas de tipos de interés hay que actuar "con cuidado".

"El crecimiento avanza a un ritmo sólido, el mercado laboral es fuerte y con una economía así de fuerte, sentimos que debemos abordar la cuestión de cuándo comenzar a reducir los tipos de interés con cuidado", señaló en una entrevista para el programa '60 minutes' de CBS News. Pese a estas noticias, el dólar solo avanza levemente, mientras que las bolsas europeas vienen con subidas, de lo que se desprende que los mercados ya habían descontado este escenario en el que la Fed no empieza a bajar tipos hasta más adelante en el año.

Coherente con el mensaje que dio esta semana en la rueda de prensa posterior al anuncio de la Fed de que mantienes los tipos, Powell afirmó que quieren ver "más evidencia" de que la inflación está bajando de manera sostenible al 2%.

¿Se ha vencido a la inflación?

Así, a la pregunta de si se ha logrado vencer a la inflación, Powell ha asegurado que "no iría tan lejos". "Lo que puedo decir es que la inflación ha disminuido realmente durante el año pasado y de manera bastante pronunciada durante los últimos seis meses. Estamos haciendo buenos progresos, pero el trabajo no está hecho", indicó el presidente del regulador.

El pasado miércoles, la Fed decidió mantener los tipos en la horquilla del 5,25 % y el 5,5 %, su máximo nivel desde 2001. Tras el anuncio, Powell dijo que si la economía evoluciona como se espera, probablemente será apropiado comenzar a reducir los tipos este año.

El presidente expresó hoy que "casi todos" los 19 miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, en inglés), órgano encargado de decidir si se suben o no los tipos, "creen que, en su caso más probable, será apropiado" que se reduzca la tasa "este año", según recoge la agencia Efe.

"Creo que no es probable que este comité alcance ese nivel de confianza a tiempo para la reunión de marzo, que será dentro de siete semanas. La próxima votación del comité sería entonces en mayo", recordó.

A la espera del 2% de inflación

Los recortes, explicó, no necesariamente llegarán cuando se llegue al 2%. "Eso no es lo que decimos en absoluto. Estamos comprometidos a devolver la inflación al 2% con el tiempo, pero no esperaremos a llegar al 2% para reducir los tipos", afirmó.

La entrevista se realizó el pasado jueves, antes de conocerse los últimos datos de empleo, una de las cifras analizadas de cerca por la Fed para tomar sus decisiones. En enero, la tasa de desempleo en Estados Unidos se mantuvo, por tercer mes consecutivo, en el 3,7% y se crearon 353.000 puestos netos, una cifra muy superior a los 255.000 puestos netos creados al mes en promedio en 2023 y que está por encima de las previsiones que hacían los analistas.

La decisión de la Fed de esta semana se conoció unos días después de que Estados Unidos anunciara que cerró 2023 con un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 3,1%, gracias al aumento del gasto de los consumidores pese a la inflación.

La cifra es mayor a la estimada por los economistas y superior al 2,1% del crecimiento registrado en 2022, año en el que la primera economía del mundo sufrió una recesión técnica.

El PIB es uno de los datos que analiza de cerca el regulador, junto con la inflación, que en diciembre abandonó su racha bajista. Los precios subieron tres décimas interanualmente y la inflación cerró el año en el 3,4%