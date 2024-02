Extremadura ya tiene nuevos Presupuestos, 8.127 millones de euros

La Asamblea de Extremadura ha dado luz verde al proyecto de Presupuestos para la Comunidad de 2024 con los votos a favor del PP y Vox y los votos en contra de PSOE y Unidas por Extremadura.

La aprobación ha tenido lugar en la segunda votación, puesto que en la primera ha faltado uno de los votos a favor de las cuentas, por lo que se ha registrado un empate entre síes y noes, que ha obligado a repetir la votación, y esta vez sí, el Presupuesto de Extremadura para 2024 ha salido adelante.

El debate parlamentario ha durado 12 horas, donde se han votado las 900 enmiendas parciales que la oposición presentó a este proyecto, se trata del primer presupuesto del gobierno de coalición de PP y Vox y que suma un montante de 8.127 millones de euros, un 4,4 por ciento más que los del año anterior, que se concreta en 346 millones de euros más.

Elena Manzano, la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha destacado que este presupuesto se destinará a lo "verdaderamente importante", a lo que han decidido los ciudadanos en el proceso de escucha "Habla Extremadura", a la educación de calidad, a la sanidad y a los servicios sociales, a la dependencia.

Destacó que "7 de cada 10 euros se destinan a políticas sociales y el resto a políticas económicas para impulsar el empleo, la generación de empleo y que los extremeños no tengan que salir a otros territorios". Señalando que han sido unas cuentas trabajadas y estudiadas en rigor, "afrontando dificultades" como el silencio del Ministerio de Hacienda que no entregó la información del importe de entrega de cuentas, cual, según Manzano fue solicitado en varias ocasiones.Ante esta situación, han sido calculados con la colaboración de la AIREF, a la que consejera le agradeció su disposición "que asistió al Gobierno y pudimos elaborar los presupuestos", destacó.

De los Presupuestos destacó que se han elaborado 131 días siendo "un Gobierno nuevo que ha tenido muchas dificultades en todas las consejerías y contando con una oposición frontal" puesto que según destacó, tanto el Grupo Parlamentario como Unidas por Extremadura "no tenían interés en mejorar los presupuestos" sino imponer su modelo "que rechazaron los extremeños cuando ganaron las elecciones".

"Solo les interesan los titulares, la confrontación, el conflicto y la mentira", afirmó.

En este punto, la consejera ha recordado la "asfixia" fiscal que soportaban los extremeños antes de que en septiembre de este año se aprobara el Decreto-ley de medidas fiscales con el que se bajaban varios impuestos, como los dos primeros tramos del IRPF, el impuesto de matriculación, se ampliaba la deducción por vivienda, y a partir de este presupuesto se reducirá el 100% del impuesto de Sucesiones y Donaciones para los grupos I y II de parentesco, para herencias de hasta 500.000 euros.

"También ha sido imposible llegar a acuerdos en materia de gastos. Nuestros presupuestos se han hecho con rigor y miran a los autónomos, a las pequeñas y medianas empresas y a todos los municipios por igual, sin chinchetas ni inversiones interesadas", ha indicado.

Por todo ello, Manzano ha resaltado que el gobierno de María Guardiola sí sabía en lo que había que "priorizar", como la atención primaria y la salud mental. Pero también en la educación, promoviendo la conciliación con ayudas a niños de 2 a 3 años para el aprendizaje del inglés, incluyendo obras en centros educativos o haciendo "justicia" con el presupuesto destinado a la Universidad.

"Además, son unos presupuestos que defienden y materializan la igualdad, con medidas como el Plan de igualdad y protocolo antiacoso, que aunque parezca mentira no existía", ha afirmado.

Asimismo, estos presupuestos, ha aseverado la consejera, "garantizan la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas, aumentan la dotación para los seguros agrarios y para las mejoras en abastecimiento y depuración de aguas".

"Vamos a compensar los costes empresariales por la inflación, a apoyar la modernización de las pymes e impulsar el trabajo autónomo nuevo, el de mujeres tras la maternidad y el de jóvenes", ha continuado explicando.

A todo lo anterior se suma el hecho de convertir a Extremadura en potencia turística y cultural, en materializar obras que conectarán y mejorarán las ciudades mirando la conexión con el medio rural, y que facilitarán el acceso a la vivienda de los jóvenes y los más vulnerables, que combatirán los incendios y mejorarán los caminos rurales "y todo ello de la mano de los municipios, en los que creemos y con los que gobernamos".

"Los grupos que critican y atacan este presupuesto y que no lo han apoyado estaban buscando una excusa que no han encontrado, porque no la tienen", ha criticado.

Por todo ello Manzano ha destacado que este gobierno tiene muy claro que su deber es el de "mantener y defender los derechos de los extremeños" a poder residir en su tierra, a tener un acceso a la sanidad, educación y servicios sociales esenciales y a poder trabajar y vivir de su trabajo "y eso es lo que representa este Presupuesto".