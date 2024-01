El favor de la 'mili' a los trabajadores que se quieren jubilar de forma anticipada

La jubilación anticipada es realmente una opción muy atractiva para los trabajadores porque implica adelantos en la edad de jubilación. Pero para poder acogerse a ella es necesario cumplir con una serie de requisitos a los que obliga la ley.

Uno de los criterios, quizá el más destacado, para acogerse a una de las dos grandes modalidades de jubilación anticipada (voluntaria o involuntaria), es el de reunir determinados periodos de cotización a lo largo de la carrera profesional.

Los periodos exigidos de cotización para cada modalidad de jubilación anticipada aparecen recogidos en la Ley General de la Seguridad Social, en concreto, en sus artículos 207 y 208 (puede consultarlos en este enlace del Boletín Oficial del Estado):

(responde a la voluntad del trabajador y permite adelantos de hasta dos años respecto a la edad ordinaria de jubilación) obliga a cotizar , de los cuales dos deben darse entre los últimos 15. La jubilación anticipada involuntaria (responde a un cese no voluntario en la relación laboral y permite adelantos de hasta cuatro años) obliga a cotizar 33 años, de los cuales dos deben darse entre los últimos 15.

Así es la ayuda de la 'mili' en la jubilación anticipada

Para conseguir estos periodos obligatorios de cotización los trabajadores pueden tener una ayuda extra: en el caso de que hiciesen la 'mili', el servicio militar obligatorio (o el servicio femenino obligatorio o la prestación social sustitutoria de los objetores de conciencia), podrán sumar hasta un año de cotización para completar ese objetivo.

Lo explica la Seguridad Social en su página web de forma clara: "Los periodos de servicio militar o prestación social sustitutoria sólo se computan para alcanzar el período de cotización específico en el caso de jubilación anticipada, voluntaria o involuntaria y con el límite máximo de un año".

Solo en los casos en los que sea necesario, afirma el organismo, "se abrirá una pantalla solicitando que se cumplimente el período de dicho servicio militar".

La razón por la que la 'mili' no ayuda a la jubilación anticipada

Esta ayuda de la 'mili' a la jubilación anticipada no se extiende a la jubilación ordinaria, en la que no será posible añadirse un año procedente de la 'mili'. Se trata de una vieja demanda de muchos sectores que todavía no ha encontrado respuesta a nivel gubernamental.

Lo cierto es que el segundo Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero recogió el guante en la reforma de las pensiones de 2011, pero la cosa quedó ahí. En su disposición adicional vigésimo octava, la Ley 27/2011, de 1 de agosto (puede consultarla en este enlace del Boletín Oficial del Estado) recoge el compromiso del Ejecutivo de diseñar "un proyecto de ley que establezca un sistema de compensación a la Seguridad Social para que por ésta pueda reconocerse, a favor de las personas interesadas, un periodo de asimilación del tiempo de servicio militar obligatorio o de prestación social sustitutoria".

Tras las elecciones de finales de 2011, en las que el PP pasó a gobernar, estas promesas quedaron en el olvido y no se recuperaron 'a posteriori', con el Gobierno en solitario del PSOE y los dos últimos Gobiernos de coalición con Unidas Podemos y Sumar.