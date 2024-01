Isla de Man, el paraíso fiscal que presume del juego online mira ahora al cannabis

La Isla de Man está situada entre las islas de Gran Bretaña e Irlanda. Se trata de una dependencia de la Corona británica y, por lo tanto, no forma parte del Reino Unido, aunque en la práctica sea ese estado quien ejerce su representación internacional y su defensa.

Perteneció a Escocia e incluso a Noruega antes. La isla mide 22 kilómetros de ancho y 52 de largo y tiene 572 km². Es miembro de la Organización Mundial del Comercio y forma parte de la OCDE, aunque la consideró un paraíso fiscal, a través de su Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales para la Cooperación y el Desarrollo Económicos la califica de "máxima en cumplimiento".

La isla es la segunda nación después de Austria en ratificar un convenio multilateral con la OCDE para implementar medidas de prevención de la Erosión de la Base y el Cambio de Beneficios (BEPS). El Fondo Monetario Internacional, por su parte, mantiene que las defensas de la isla contra el lavado de dinero procedente de actividades delictivas cumplen los estándares mundiales. Es decir, que la isla coopera en la lucha contra el crimen financiero internacional.

En el ámbito de la delincuencia financiera, la División colabora estrechamente con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). El estatus de paraíso fiscal de la Isla de Man, en todo caso, se vio ampliamente contrastado después del caso de los Papeles del Paraíso (Paradise Papers), un conjunto de 13,4 millones de documentos sobre inversiones en paraísos fiscales que fue filtrado el 5 de noviembre de 2017. Se desvelaron entonces los nombres de más de 120.000 personas y empresas implicadas y asuntos financieros que afectaban incluso a la reina Isabel II y al secretario de comercio de Estados Unidos Wilbur Ross.

Una economía próspera

Lo cierto es que la Isla de Man, con poco más de 84.000 habitantes en la actualidad y una tasa de desempleo que ronda el 1%, es de las economías más prósperas de Europa, y está en constante crecimiento. Tradicionalmente, la isla vivía de la pesca, pero empezó a atraer a empresas gracias a su política de impuestos bajos y su ventajosa regulación financiera.

El sector financiero está ampliamente asentado y sus actividades suponen desde al menos hace 15 años cerca del 37% del PIB de la isla, un porcentaje similar al del sector de seguros. Aunque esa tendencia está cambiando y han surgido nuevos negocios que dan a la Isla de Man una nueva dimensión.

Man parece un buen lugar para emprender negocios, ya que no se cobran impuestos sobre ganancias de capital, patrimonio, actos jurídicos documentados, timbre o herencia, y el impuesto sobre la renta tiene un máximo de un 20%. Además existe un límite impositivo. Un contribuyente de la Isla de Man cuenta con un tope de pago de impuestos de 125.000 libras, que pueden ser 250.000 si se trata de una pareja que decide pagar sus impuestos en común.

La tasa estándar del impuesto de sociedades para residentes y no residentes es del 0%, los beneficios superiores a 500.000 libras de las empresas minoristas y los ingresos de las actividades bancarias se gravan al 10%, y los ingresos por alquiler, al 20%.

Nuevos negocios

Esta economía de bajos impuestos que tradicionalmente ha favorecido la actividad financiera ha propiciado también nuevos negocios. La Isla de Man sirve de base desde hace ya casi dos décadas, además de a la banca extraterritorial, a empresas de tecnología de la información y comunicaciones, pero también a operadores y desarrolladores de juegos de azar en línea, como la empresa PokerStars, que tiene su sede central en Douglas, la capital de la isla, y ostenta una licencia de la Isla de Man en cuanto a Comisión de Supervisión del Juego.

Los seguros juegan también un papel importante en la economía de la isla, pero es más novedoso el sector del eGaming, aunque ya tiene solera. Comenzó a asentarse hace cerca de dos décadas y supone en la actualidad cerca del 17% del PNB, por delante de las TIC y la banca, que agrupan el 9% cada uno.

El turismo, que fue una importante fuente de ingresos, ha reducido su actividad al 0,3%. De hecho, tanto el turismo y la industria hotelera, como la pesca y la agricultura fueron pilares de la economía de la Isla de Man antes de que el eGaming cuajara en esta dependencia británica. También la industria del cine.

El eGaming y las TIC contribuyen con la mayor parte del PNB, aunque el Gobierno local mantiene una política de incentivos, además de para las empresas de alta tecnología, para las instituciones financieras para que se asienten en la isla. El eGaming no se echó atrás en Man ni siquiera después del año fiscal 1015/16 cuando el PIB de la Isla de Man tuvo su primera caída tras 32 años de crecimiento continuo, provocada precisamente por la disminución de los ingresos por eGaming.

Doce sectores estratégicos

La estrategia de crecimiento económico de la Isla de Man se establece en Vision2020, una iniciativa que busca un aumento de la población económicamente activa y ofrece el lugar como una "Isla Empresarial", "Isla Tecnológica", "Centro de fabricación de excelencia", "Centro de energía offshore", "Isla de destino" y lugar de consumo de "Alimentos y bebidas locales distintivos". El Gobierno de la isla ha publicado también sus estrategias económicas nacionales para sectores emergentes como el aeroespacial, la biomedicina, los medios digitales y TIC.

Es el Departamento de Empresa de la Isla de Man quien gestiona la economía, que se reparte en doce sectores estratégicos, con los seguros y el eGaming a la cabeza. Por número de empleados, los sectores más destacados son el médico y sanitario, los servicios financieros y empresariales, la construcción, el comercio minorista y la administración pública. La industria manufacturera se centra en la industria aeroespacial y de alimentos y bebidas, que emplea a casi 2.000 trabajadores y aporta aproximadamente el 5% del PIB.

Entre los mayores empleadores de la isla están las empresas de juegos de azar en línea (eGaming) como The Stars Group, Microgaming, Newfield, Playtech, representados por la Manx eGaming Association MEGA. La citada PokerStars, uno de los portales de póquer online más grandes del mundo, se asentó en Man en 2005, trasladando su sede desde Costa Rica. Un año después, RNG Gaming, desarrollador de software de juegos de torneos P2P, también llevó sus oficinas a la isla, al igual que Get21, un sitio para multijugadores de blackjack.

El cannabis como apuesta de futuro

Aunque la Isla de Man goza de una economía consolidada y saneada, su Gobierno no para de aportar nuevas iniciativas para seguir ampliando mercado y ahora se han fijado en el sector del cannabis medicinal como nueva fuente de ingresos.

Man quiere que a finales de 2025 haya al menos 10 empresas del sector asentadas en la isla, cuya actividad pase por cultivar y exportar derivados del cannabis medicinal. Es parte de la diversificación de la economía que pretende acometer el Gobierno local, que considera que fomentar esta industria podría duplicar el PIB de la isla en 2032 y crear más de 5.000 puestos de trabajo.

La Isla de Man ya ha concedido la primera licencia a tal efecto. Lo hizo en 2022 a la empresa GrowLab Organics y creará un nuevo organismo para agilizar la concesión de licencias, ya que actualmente las otorga el organismo regulador del juego y resulta incongruente.

Los productos medicinales derivados del cannabis se legalizaron en el Reino Unido en 2018, después de que aprobaran medidas similares algunos países de Europa, Canadá y varios estados de Estados Unidos. Estos productos van destinados sobre todo a paliar el dolor crónico y la nueva industria promete aligerar el gasto del Reino Unido, que dedica cada año 1.500 millones de libras a tratar problemas de salud con derivados del cannabis.

La peculiar bandera de la Isla de Man

Al margen de la economía, la Isla de Man tiene otras cosas que llaman la atención, como su bandera. No encontraremos banderas británicas como símbolo oficial, ni siquiera en sus tradicionales pruebas de motociclismo internacional, que congregan a miles de aficionados, puesto que la isla no pertenece al Reino Unido. En su lugar, la bandera local promete no dejar indiferente.

Se usó por primera vez en el siglo XIV y en ella figuran, sobre fondo rojo, tres piernas, que corren en el sentido de las agujas del reloj y que están dobladas por la rodilla y unidas por el muslo. A la bandera se la conoce como las Tres Piernas de Man (Three Legs of Man), mientras que el lema de la isla, en latín, es "Quocunque Jeceris Stabit": "Comoquiera que lo tires permanecerá de pie".

La enseña representa la independencia de la isla y la resistencia de los maneses. El símbolo aparece también en el escudo de la isla, acompañado por el lema nacional, un halcón peregrino a la izquierda y un cuervo a la derecha.

El origen de la bandera de Man se basa en una leyenda que relata que el dios Mannaman evitó que la isla fuera invadida transformando su cuerpo, que pasó a tener tres piernas. Entonces rodó colina abajo para derrotar a los invasores. Otra versión va más allá y expone que Mannaman prendió fuego a sus piernas y se deslizó por la colina a toda velocidad.

Las tres piernas colocadas de tal manera pueden recordar a la esvástica, y de hecho se inspira en ella, al igual que toma de referencia el emblema de Sicilia, con tres piernas desnudas alrededor de la cabeza de Medusa. En ambos casos lo que se representa es el sol.