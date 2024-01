Cuánto cobrará una persona que se jubila sin haber cotizado 15 años

El requisito fundamental que exigen las pensiones contributivas de jubilación es de la cotización de 15 años durante toda la vida laboral. Esta condición (a la que se suma la de que dos de esos 15 años se den en los 15 anteriores a la solicitud de la pensión) es la que vigilan los trabajadores durante su trayectoria profesional y un asunto de preocupación hasta que se puede acreditar.

El problema viene cuando el trabajador, independientemente de la razón, no consigue llegar a esos 15 años cotizados que le dan derecho a la pensión contributiva. En estos casos no podrá percibir la pensión contributiva de jubilación y tendrá que depender de otras alternativas que le ofrece el sistema de la Seguridad Social.

Es aquí donde aparece la figura de la pensión no contributiva de jubilación, la prestación que sustituye a la pensión contributiva cuando el ciudadano no ha llegado a los 15 años cotizados. Tal y como explica el IMSERSO en su página web, se trata de la "prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios" que se abonan a "los ciudadanos mayores de 65 años y en estado de necesidad aunque no se haya cotizado o se haya hecho de forma insuficiente para tener derecho a una pensión contributiva".

Requisitos para cobrar la pensión no contributiva de jubilación

La ausencia de cotizaciones por 15 años es el requisito fundamental y el que define la pensión no contributiva de jubilación, pero para poder cobrar esta prestación es necesario acreditar también otras condiciones:

Tener 65 años o más.

Residir en territorio español, haberlo hecho un mínimo de 10 años entre los 16 y los 65 y que se haya hecho al menos en los dos años inmediatamente anteriores a la solicitud.

Límites de ingresos para cobrar la pensión no contributiva de jubilación

También se exige a los beneficiarios de la pensión no contributiva de jubilación que no superen un nivel determinado de ingresos, un requisito que también se exige a su unidad de convivencia en el caso de que formen parte de una. Esto tiene el objetivo de no abonar esta pensión a personas con ingresos elevados y que en teoría no necesitarían esta prestación.

Si el ciudadano vive solo no podrá tener ingresos superiores a 7.250,60 euros anuales.

Si el ciudadano vive en una unidad de convivencia de dos personas los ingresos de los dos miembros no podrán superar los 12.326,02 euros anuales. Para tres y cuatro (o más) personas los límites de ingresos son de 17.401,44 euros anuales y 22.476,86 euros anuales, respectivamente.

Si el ciudadano convive con alguno de sus padres o hijos los límites de ingresos suben para la unidad de convivencia: de 30.815,05 euros anuales para dos personas, de 43.503,60 euros anuales para tres personas y de 56.192,15 euros anuales para cuatro o más personas.

Cuánto se cobra con una pensión no contributiva de jubilación

La cuantía de estas prestaciones ha aumentado en 2024 un 6,9%, casi el doble que las contributivas. La razón es que, de 2024 a 2027, tendrán subidas adicionales al IPC para que se vinculen al 75% del umbral de la pobreza para un hogar unipersonal, tal y como queda recogido en Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo (que puede consultarse en este enlace). Esto deja las pensiones no contributivas en las siguientes cuantías:

La cuantía de la pensión con carácter general es de 517,90 euros mensuales y 7.250,60 euros anuales.

La cuantía de la pensión del 25% es de 129,48 euros mensuales y 1.812,65 euros anuales.

Si existen varios beneficiarios de la misma pensión en la unidad de convivencia el importe de la pensión para cada uno de ellos será el siguiente:

En el caso de dos beneficiarios, cada uno de ellos cobrará 440,22 euros mensuales y 6.163,01 euros anuales.

En el caso de tres o más beneficiarios, cada uno de ellos cobrará 414,32 euros mensuales y 5.800,48 euros anuales.