Feijóo: "España vive tres amenazas: una económica, otra institucional y otra ética"

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo ha hecho este jueves un balance del año 2023 en el que ha destacado que "nuestro país está viviendo un momento muy serio desde el punto de vista democrático e institucional" y subrayó que España vive tres amenazas: "una económica, otra institucional, y, lo que es más grave, una ética".

Núñez Feijóo recordó que son la primera fuerza política gracias a que en las pasadas elecciones municipales y autonómicas contaron con el apoyo de siete millones de españoles que les otorgaron las mayoría de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas, "treinta millones de españoles, dos tercios de la población española tiene un presidente o una presidenta del partido popular", mientras que en la generales contaron con el apoyo de ocho millones de votos.

Feijóo manifestó su interés de gobernar para todos y no hacerlo "desde trincheras o gobernar desde muros, y diciendo la verdad, porque la política y la verdad son dos caras de la misma moneda". En este sentido, señaló que "los españoles esperan mucho más de la oposición que del Gobierno" y que "entre honrar la confianza de más de ocho millones de españoles y buscar atajos para llegar a La Moncloa, yo he elegido cumplir con los españoles, y entre principios y poder, me quedo con los principios".

El presidente del Partido Popular reconoció que este 2023 no han alcanzado el 100% de sus objetivos, que se los deben a todos los españoles que han confiado en ellos "y a quienes hoy temen por sus derechos democráticos". Y añadió: "Le debo a España el Gobierno que muchos esperaban que alcanzara en julio y que una gran mayoría de votantes de diferentes partidos, ahora también lo consideran necesario. El cuándo lo decidirá el independentismo, porque tiene la llave del Gobierno de España, y el cómo, les aseguro que será con dignidad con la firmeza de defender los principios que no defiende el actual Gobierno".

El dirigente popular subrayó que España tiene hoy el Gobierno más débil, con menos palabra y con menos crédito ético de la historia democrática de nuestro país y fuerza que los españoles han dado al Partido Popular en la urnas ya se ha traducido en un Gobierno que cada vez tiene más tiene más dificultades para engañar a los españoles y que cada vez tiene menos margen de maniobra. Y ahí está el contrapeso de la mayoría de los gobiernos autonómicos, municipales y provinciales. Y también nuestra mayoría en el Senado y como grupo mayoritario en el Congreso.

Feijóo ahondo en la idea de que deben seguir construyendo en proyecto de país "capaz de restaurar en España el sentido común, la concordia y la dignidad de todos los españoles que nos quiere arrebatar el Gobierno actual".

A continuación Feijóo se refirió a las "las dificultades económicas y sociales por las que están pasando la mayoría de los ciudadanos, y sobre todo las rentas modestas y la rentas medias con mayor intensidad". Recordó que "las familias españolas tenemos el mismo poder adquisitivo que hace quince años y pagamos más impuesto que nunca. En los últimos cinco años, los trabajadores españoles hemos pagado 58.000 millones de euros más solo en el Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas, la inflación en España sigue por encima de la media de la Unión Europea (hay 14 países con menos inflación interanual que España) y los alimentos en los dos últimos años han subido un 33,8%".

'Déficit descontrolado'

Comentó también que el Gobierno ha endeudado a los españoles a razón de 200 millones de deuda pública cada día en los últimos cinco años, y que tenemos un déficit "descontrolado" y muy lejos de los objetivo que fija la Unión Europea. Destacó también que "uno de cada cuatro españoles viven en umbral de pobreza y que, de acuerdo con Unicef, somos el primer país en tasa de pobreza infantil", así como el hecho de que haya 3,2 millones de hogares que sufren pobreza energética, "ocho millones de hogares viven con pobreza energética". Asimismo, apuntó que España lidera el desempleo en Europa. "Nuestra economía es una de las peores de la Unión Europea", aseveró Feijóo.

El líder del Partido Popular señaló que apoyarán aquellas medidas del Ejecutivo que realmente sirvan para aliviar económicamente a los hogares españoles y hay una bajada de impuestos a las rentas medidas y a las rentas más modestas para que las subidas de los salarios derivadas de la inflación no suponga mayor pago del impuesto de la renta. También pidió una rebaja del IVA para los alimentos, en concreto para la carne, el pescado y las conservas. "Nos parecen medidas indiscutibles.

Asimismo, instó al Gobierno que preside Sánchez a "la reducción del gasto público más caro de la historia de España, la mejora de la financiación en materias clave como la atención social o el impulso de las energías renovables y el mantenimiento de la centrales nucleares para disminuir el coste energético y asegurar el abastecimiento". En este sentido, recordó que "desde abril hemos ido proponiendo medidas para bajar el IVA de la energía, rebajar el IRPF".

Feijóo criticó que los primeros anuncios del nuevo gobierno no son "esperanzadores", ya que los que más cobran pagarán menos por el transporte, mientras que sube la luz a todo el mundo". Por el contrario, recalcó que el PP ha bajado los impuestos en todos los territorios y todas las comunidades autónomas en las que gobiernan. Esto supone para los hogares españoles de 2.500 millones de euros tan solo en seis meses", aseguró.

'Crisis política e institucional'

El presidente popular se refirió a la "crisis institucional y política que vive el país". Lamentó que a Sánchez le molesten los contrapesos y que donde debe haber instituciones neutrales, este las vea "como un botín o agencia de colocación" con independencia de la formación y experiencia de los colocados. Lo que, precisó, poniendo solo algunos ejemplos, ha sucedido en la Fiscalía General, el Tribunal Constitucional, sigue sucediendo en el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), en el Consejo de Estado, en RTVE, en el CNI (Centro Naciona de Inteligencia) o en la agencia EFE.

Feijóo apuntó su pretensión de que lo anterior no ocurra también en el CGPJ (Consejo General de Poder Judicial), "es el último dique de contención a los abusos que cualquier Gobierno pueda cometer y vamos a vigilar de cerca su renovación y el método de elección. Tiene que ser elegido con garantías de independencia". Y se pregunto: "En qué país europeo hay un Gobierno capaz de reescribir sentencias de los jueces a medida de los intereses de los políticos, que le otorgan la presidencia del Gobierno.

El dirigente popular dijo que se ha marcado para este 2024 el objetivo de que no sea el año de la regresión de 45 años de Constitución en España y se refiriró a la crisis ética "que ha inaugurado el Gobierno en 2023, que ha cruzado todas las líneas, lo que sería un escándalo en cualquier otro país de la Unión Europea". Destacó una "especialmente indigna" para la historia democrática de España, para los que lucharon por las libertades y perdieron la vida. Se refirió a la moción de censura presentada este jueves en Pamplona "que otorga la alcaldía a Bildu y que es la última línea que ni siguiera los españoles más opuestos al señor Sánchez pudieran pensar que pudiera producirse. Hoy España no gana una alcaldía progresista, gana una alcaldía reaccionaria".