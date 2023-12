Sánchez y Feijóo aceptan reunirse el viernes en el Congreso sin orden del día

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se reunirán el viernes 22 de diciembre en el Congreso de los Diputados con la intención de desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y sentar las bases de un posible acuerdo sobre la reforma de la financiación autonómica. La cita se ha cerrado a través de una farragosa cascada de turnos de réplica que ambos han protagonizado en la Cámara Baja en la que no han faltado los reproches. "Diálogo cuando quiera, como quiera y sobre lo que quiera, pero diálogo y no berrinche. Y entendimiento donde quiera, como quiera y cuando quiera, pero entendimiento y no insultos", ha propuesto Sánchez desde la tribuna de oradores.

"Me ha dicho usted que nos reunimos como quiera, donde quiera y cuando quiera", ha respondido Feijóo, que no obstante ha puesto sobre la mesa una batería de condiciones para sentarse con el jefe del Ejecutivo: "Como quiera, sin mediador"; "donde quiera, en Ginebra no, en el Congreso"; "Cuándo, el próximo viernes"; "Y cómo, sin soberbia, sin imposiciones y con un orden del día oficial, ¿Será usted capaz, señor Sánchez? Yo sí", ha añadido. Las exigencias del popular no han caído en saco roto. Sánchez ha recogido el guante, "para usted la perra gorda, nos vemos el viernes en el Congreso de los Diputados y hablaremos de lo que usted quiera".

Diez días después

Moncloa envió hace más de una semana una propuesta de encuentro con Feijóo con dos posibles fechas. Durante los últimos días Génova había rechazado la convocatoria. "Lo único que le interesa es una foto", aseguró esta misma semana la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra. "Llevaba diez días esperando, por un tema de formalidad y respeto, que me diga que asuntos quiere tratar conmigo", ha afeado el líder del PP en los pasillos del Congreso. Lo cierto, es que el Ejecutivo no ha dejado de repetir el contenido de la reunión planteada. "El PP sabe los contenidos que el presidente quiere abordar y también que puede abordar cualquier tema que sea de su interés", dijo el martes la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría desde la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Los temas propuestos son la futura reforma del modelo de la financiación autonómica, la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la modificación de la Constitución con el objeto de retirar de su texto el término "disminuidos".

Aceptado el encuentro, el PP ha tratado de tomar la iniciativa. Núñez Feijóo ha enviado este miércoles una carta con un orden del día de diez puntos entre los que destacan la ley de amnistía, el 'lawfare' y la defensa de los jueces, y de las negociaciones abiertas por el Gobierno con Junts y ERC.

Lo cierto, es que poco se espera del encuentro. La tensión entre ambos es evidente, hasta el punto de que han sido incapaces de cerrar la reunión en privado o consensuar los temas sobre los que hablarán. De hecho, es la primera vez que un presidente del Gobierno acepta reunirse con el jefe de la oposición en el Congreso de los Diputados, en lugar de en el Palacio de la Moncloa, como dicta el protocolo.